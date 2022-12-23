Младшая сестра Кейт Мосс сделала татуировку на лице и рассказала о "токсичном" мире моды

Лотти Мосс призналась, что сестра-супермодель никогда ее не поддерживала.

Related video

24-летняя модель и звезда OnlyFans в начале 2022 года попала в реабилитационную клинику и лечилась от наркотической зависимости, а теперь, сделав на щеке татуировку "lover" (любовник), говорит, что чувствует себя по-настоящему свободной. Об этом пишет Glamour.

Лотти Мосс – младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс. Также у них есть брат Ник. Она начала свою карьеру модели в 14 лет, но высот сестры, которая является одной из самых богатых моделей в мире, не достигла.

Теперь она дала откровенное интервью, в котором призналась, что ей было нелегко работать в "токсичном" мире моды, где ее постоянно критиковали из-за внешности.

"У меня никогда не было возможности понять, кто я на самом деле. В одну минуту я была обычной школьницей, в следующую – я снимаюсь с Джиджи Хадид в Лос-Анджелесе. Это был сумасшедший вихрь. Я чувствовала себя Ханной Монтаной", — рассказала Шарлотта Мосс.

[ + – ] Лотти Мосс - младшая сестра супермодели Кейт Мосс

Она призналась, что тогда не понимала, насколько пагубной может быть для психического здоровья такая публичность и известность.

"Будучи сестрой Кейт Мосс, я сразу же оказалась в центре внимания, и мне всегда казалось, что я живу в ее тени. Когда я начинала, я всегда была просто "сестрой Кейт Мосс". Я не была близка с сестрой и мы не общаемся и сейчас. Тяжело, когда у вас есть кто-то "близкий", который делает ту же работу, что и вы, кто уже очень известен в отрасли, но никак вас не поддерживает", — пожаловалась Лотти и сказала, что многие менеджеры в модельном бизнесе не думают о интересах моделей, а просто "выкачивают из них деньги".

[ + – ] Лотти (в центре слева) на свадьбе Кейт Мосс и Джейми Хинса в 2011 году Фото: Tatler

"Когда я впервые переехал в Лондон в 18 лет, мне сразу же дали стилиста, потому что моя одежда была недостаточно модной. Они выбирали все мои наряды. Когда я впервые пришла в офис своего агентства, мой агент сказал мне: "Тебе нужен личный тренер". Я тренировалась пять раз в неделю. По мере приближения Недели моды мне сказали, что я должна похудеть. Всякий раз, когда я ела на съемочной площадке или на кастингах, мои агенты смеялись надо мной. Они говорили: "Она ест еще один сэндвич с ветчиной и сыром!". Сейчас я бы посмеялась, а тогда я не осознавала, насколько это травмировало меня. Мне невероятно повезло, что у меня не развилось расстройство пищевого поведения", — рассказала модель.

[ + – ] Лотти Мосс на обложке Vogue

"Я была вынуждена работать с брендами, на которые я не хотела работать, потому что деньги были "слишком хорошими". Мне хотелось плакать, когда я не влезала в одежду на съемках, я плакала на съемочной площадке, а они просто подправляли мой макияж. Я никогда не получала поддержки, в которой нуждалась", — по словам Лотти она впала в депрессию, и ее агенты обвинили ее в этом. Когда у нее случился срыв, она ушла из модельного бизнеса и стала моделью OnlyFans, как ее подруга Сахара Рэй.

"Мы начали вместе сниматься в обнаженном виде, а затем стали приглашать других девушек, чтобы они тоже вместе с нами создавали контент. Удивительно, что можно сделать, когда в доме только женщины. Я помню, как подумала, почему остальной мир не может быть таким?", — по словам Лотти она сразу стала "хорошо зарабатывать на OnlyFans" и впервые почувствовала себя комфортно.

"Модельная индустрия настолько приукрашена, а OnlyFans настолько демонизируют, что когда обо мне стало известно, на меня обрушилась критика", — Лотти призналась, что она начала принимать наркотики и в начале 2022 года была вынуждена лечь в клинику.

[ + – ] Лотти Мосс - младшая сестра супермодели Кейт Мосс

Младшая сестра Кейт Мосс призналась, что ей нравится сниматься обнаженной и у нее есть команда менеджеров, которая предотвращает утечки с ее профиля.

"После реабилитации я был на пути к самопознанию. Я провела много времени на Бали, в окружении природы, училась снова любить себя. Вот почему я решил сделать татуировку на лице; слово "любовник" у меня перед глазами. Да, это было импульсивно, но после многих лет такого контроля это был мой способ выразить свою свободу. Меня больше не контролируют", — заявила модель.