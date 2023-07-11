Младшая сестра Кейт Мосс вышла в свет в полностью прозрачном наряде (фото)

Вместе с девушкой был замечен американский адвокат Кристиан Литли, специализирующийся на международном публичном праве.

Related video

25-летняя модель и звезда OnlyFans Лотти Мосс продемонстрировала свою фигуру в полностью прозрачном наряде. Девушка заметили, когда она выходила из популярной точки знаменитостей Chiltern Firehouse в Лондоне в 4 часа утра. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Для выхода Лотти выбрала откровенный наряд, который почти ничего не оставлял воображению. Она была в прозрачном черном кружевном платье, под которым были только черные стринги. Девушка дополнила образ черной кожаной курткой и парой босоножек с ремешками на каблуке, подчеркивающих ее подтянутые ноги. Мосс сделала легкий макияж, оставила распущенными длинные светлые локоны и завершила ансамбль черной кожаной сумочкой.

Она также продемонстрировала свою татуировку на щеке с надписью "Любовник", которую сделала в декабре прошлого года во время бурной ночи.

Кристиан, который является партнером международной юридической фирмы Herbert Smith Freehills, был в коричневом пиджаке, который он надел поверх белой рубашки, и сочетал и с темными брюками.

Лотти Мосс – младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс. Также у них есть брат Ник. Она начала свою карьеру модели в 14 лет, но высот сестры, которая является одной из самых богатых моделей в мире, не достигла. В начале 2022 года она попала в реабилитационную клинику и лечилась от наркотической зависимости, а спустя почти год Лотти дала откровенное интервью, в котором призналась, что ей было нелегко работать в "токсичном" мире моды, где ее постоянно критиковали из-за внешности.