Сестра Зендаи раскритиковала свою знаменитую родственницу и ее жениха Тома Холланда

По словам Латоньи, она никому не говорит, что ее сестра – икона Голливуда, а ее дети думают, что Зендая – просто девушка с канала Disney.

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51-летняя Латонья Колман, сестра актрисы Зендаи по отцу, Казембе Аджаму Колману, пожаловалась в интервью US Sun, что в последний раз видела свою знаменитую родственницу на похоронах ее бабушки 17 января. Это была первая встреча с Дня благодарения в доме звезды в 2018 году.

"Когда я попыталась поговорить с ней, она просто обняла меня одной рукой. Мне показалось, что я просто ее фанатка. Зендая очень активна с детьми моих сестры и брата, но мои внуки ее даже не знают. Они думают, что она просто с канала Disney", – заявила она.

Кроме того, Латонья высказалась о женихе сестры, британском актере Томе Холланде, наиболее известном ролью в "Человеке-пауке":

"Он приземленный, и моей семье он нравится. Они просто кажутся странной парой, потому что он такой низкий, а она такая высокая. Но в остальном, я думаю, он для нее тот самый".

Сестра знаменитости рассказала журналистам и о том, что пыталась связаться с Зендаей, когда у нее диагностировали рак, но неназванные члены семьи "захлопнули дверь" перед ней.

"Я перенесла рак и химиотерапию в одиночку, без помощи, без поддержки. Я просто хочу знать, почему Зендая не была рядом со мной. [Я думаю] они никогда не говорили ей [что у меня рак], но я уверена, что она узнала об этом позже", – продолжила Латонья.

Зендея и Латонья имеют общего отца Фото: SWNS

Теперь, по ее словам, она чувствует себя "белой вороной" в семье из-за того, что была от первого брака своего отца, и винит его в том, что у нее не получилось наладить связь с Зендаей, и что ее якобы "вытолкнули" другие братья и сестры. Женщина больше никому не говорит, что звезда Голливуда — ее сестра, потому что ей "стыдно" за своего отца и за то, "как он нас воспитал". В то же время она уверяет, что Зендая "другая" и что она любит ее "несмотря ни на что".

"Мне не нужны ее деньги. Я просто хочу быть в ее жизни, чтобы показать ей, что я люблю и поддерживаю ее. Я бы с удовольствием сделала все, что смогу, чтобы помочь ей", – подчеркнула Латонья.

Латонья — старший ребенок 65-летнего Казембе от его школьной любви Мишель Макинтош. У него также пятеро детей от его второй жены. Мама Зендаи — учительница Клэр Стермер, на которой он женился в 2008 году, когда их дочери было 12 лет.

Стермер подала на развод в 2016 году, и бывшие супруги остались друзьями. Как-то Зендая поделилась редким снимком с родителями, подписав его: "Мои родители давно не вместе, вы не знали, потому что это личное, и они все еще друзья".

Зендая с матерью и отцом. Родители звезды развелись в 2016-м Фото: Getty

Кроме Латоньи, у актрисы еще три старшие единокровные сестры: Катианна, Аннабелла и Кейли. Зендая признавалась, что очень любит своих племянников.

"Они как мои одолженные дети. Плюс, быть тетей дает некоторые большие преимущества. Я могу веселиться, а затем возвращать их родителям", – шутила она.

Пока что Зендая никак не прокомментировала слова Латоньи.

Ранее Фокус писал, что Зендая появилась на красной дорожке в странном наряде.