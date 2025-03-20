Сестра Зендаї розкритикувала свою знамениту родичку та її нареченого Тома Голланда

За словами Латоньї, вона нікому не каже, що її сестра — ікона Голлівуду, а її діти думають, що Зендая — просто дівчина з каналу Disney.

Related video

51-річна Латонья Колман, сестра акторки Зендаї за батьком, Казембе Аджаму Колману, поскаржилася в інтерв'ю US Sun, що востаннє бачила свою знамениту родичку на похороні її бабусі 17 січня. Це була перша зустріч з Дня подяки в домі зірки у 2018 році.

"Коли я спробувала поговорити з нею, вона просто обійняла мене однією рукою. Мені здалося, що я просто її фанатка. Зендая дуже активна з дітьми моїх сестри і брата, але мої онуки її навіть не знають. Вони думають, що вона просто з каналу Disney", – заявила вона.

Крім того, Латонья висловилася про нареченого сестри, британського актора Тома Голланда, найбільш відомого роллю в "Людині-павуку":

"Він приземлений, і моїй родині він подобається. Вони просто здаються дивною парою, тому що він такий низький, а вона така висока. Але в іншому, я думаю, він для неї той самий".

Сестра знаменитості розповіла журналістам і про те, що намагалася зв'язатися із Зендаєю, коли в неї діагностували рак, але неназвані члени сім'ї "зачинили двері" перед нею.

"Я перенесла рак і хіміотерапію сама, без допомоги, без підтримки. Я просто хочу знати, чому Зендая не була поруч зі мною. [Я думаю] вони ніколи не говорили їй [що у мене рак], але я впевнена, що вона дізналася про це пізніше", – продовжила Латонья.

Зендея і Латонья мають спільного батька Фото: SWNS

Тепер, за її словами, вона почувається "білою вороною" в сім'ї через те, що була від першого шлюбу свого батька, і звинувачує його в тому, що в неї не вийшло налагодити зв'язок із Зендаєю, і що її нібито "виштовхнули" інші брати і сестри. Жінка більше нікому не каже, що зірка Голлівуду – її сестра, бо їй "соромно" за свого батька і за те, "як він нас виховав". Водночас вона запевняє, що Зендая "інша" і що вона любить її "незважаючи ні на що".

"Мені не потрібні її гроші. Я просто хочу бути в її житті, щоб показати їй, що я люблю і підтримую її. Я б із задоволенням зробила все, що зможу, щоб допомогти їй", — підкреслила Латонья.

Латонья – старша дитина 65-річного Казембе від його шкільного кохання Мішель Макінтош. У нього також п'ятеро дітей від його другої дружини. Мама Зендаї – вчителька Клер Стермер, з якою він одружився 2008 року, коли їхній доньці було 12 років.

Стермер подала на розлучення 2016 року, і колишнє подружжя залишилося друзями. Якось Зендая поділилася рідкісним знімком з батьками, підписавши його: "Мої батьки давно не разом, ви не знали, тому що це особисте, і вони все ще друзі".

Зендая з матір'ю та батьком. Батьки зірки розлучилися у 2016-му Фото: Getty

Крім Латоньї, у актриси ще три старші єдинокровні сестри: Катіанна, Аннабелла і Кейлі. Зендая зізнавалася, що дуже любить своїх племінників.

"Вони як мої позичені діти. Плюс, бути тіткою дає деякі великі переваги. Я можу веселитися, а потім повертати їх батькам", — жартувала вона.

Поки що Зендая ніяк не прокоментувала слова Латоньї.

Раніше Фокус писав, що Зендая з'явилася на червоній доріжці в дивному вбранні.