Кейт Мосс рассталась со своим бойфрендом-аристократом фон Бисмарком после девяти лет отношений

Супермодель и Николай фон Бисмарк якобы разошлись, потому что граф хотел вести более трезвый образ жизни.

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Кейт Мосс прекратила свои девятилетние отношения с графом Николаем фон Бисмарком, потомком первого канцлера Германской империи. Об этом пишет Daily Mail.

По словам инсайдеров, 50-летняя модель уже съехала из лондонского дома, в котором она жила с 37-летним Николаем. По их словам, их разные подходы к жизни стали причиной разногласий.

Кейт Мосс и граф Николай фон Бисмарк Фото: Getty Images

Кейт и Николай по-прежнему в хороших отношениях, но "они то сходились, то расходились в течение нескольких месяцев, и в конце концов Кейт почувствовала, что пришло время двигаться дальше и разорвать отношения".

"Она чувствовала, что они идут разными путями в жизни. И в свои 50 Кейт чувствует себя великолепно и хочет повеселиться как раз к Рождеству. Несмотря на то, что он на 13 лет моложе ее, Николай хочет наслаждаться более спокойной жизнью. Он остается на своем трезвом пути, и у них просто все больше различаются хобби и желания", — отметил друг пары.

Кейт Мосс с подругой Фото: Getty

Кейт начала встречаться с Николаем, который, по слухам, встречался с принцессой Беатрис в начале 2000-х, в 2015 году после того, как она рассталась со своим бывшим мужем-музыкантом Джейми Хинсом.

Зная друг друга уже много лет (супермодель дружила с его матерью, графиней Дебоннер фон Бисмарк), они завязали роман.

Кейт сказала Harper's Bazaar в 2022 году: "Влюбленность заставляет меня чувствовать себя красивой. Моя дочь Лила вдохновляет меня быть лучшим человеком, каким я могу быть. Мои любимые моменты — это когда вся семья сидит вместе за обедом солнечным воскресным днем ​​за городом".

Летом ходили слухи, что многолетний роман Кейт и Николая дал трещину.

В мае Кейт была сфотографирована держащейся за руку с 27-летним внуком легенды регги Боба Марли Скипом.

В последний раз пару видели вместе на публике в июне этого года, на показе Dior на Неделе моды в Париже. И пара не выглядела очень счастливой. Николай смотрел прямо перед собой, пока Кейт постоянно отворачивалась от него и болтала с дочерью-моделью Лилой.

Кейт отказалась от алкоголя еще в 2017 году в пользу сокового голодания и реформаторского пилатеса и даже продает собственную линейку чаев и средств по уходу за кожей через свой косметический и оздоровительный бренд Cosmoss.

Но отметив в этом году свое 50-летие, она сделала девичники частью своей оздоровительной рутины. В честь этого события она закатила шумную вечеринку в классическом стиле Кейт с танцами до 2 часов ночи, импровизированным подиумом и группой из 30 человек из ее самых близких друзей и лучших представителей мира моды.

Однако примечательным было отсутствие Николая, который ведет трезвый образ жизни с 2017 года и заявил, что ему не нравится находиться в центре внимания.

Впрочем, отношения Кейт Мосс всегда были недолгими. Джейми Хинс был единственным мужчиной, который убедил ее выйти замуж. В браке пара прожила четыре года и рассталась в 2015-м. В то же время ее роман с Питом Доэрти развалился из-за его пристрастия к наркотикам.

Кейт Мосс и Пит Доэрти Фото: Getty Images

Друзья говорят, что Джонни Депп был тем человеком, который действительно разбил сердце Кейт. Они были вместе в середине 1990-х.

Кейт Мосс и Джонни Депп Фото: Getty Images

Известно, что к 40 годам Кейт Мосс сменила 40 бойфрендов, но в январе, когда ей исполнилось 50, Николай был рядом с ней большую часть последнего десятилетия.

Джефферсон Хэк, отец Лилы, встречался с супермоделью три года и расстался с ней в 2004 году.

Недавно, давая редкое интервью об их современной семье, автор и журналист сказал, что сохранение отношений с Кейт Мосс было одним из его достижений.

Напомним, Фокус писал о самых неожиданных фактах о Кейт Мосс в честь ее 50-летия.