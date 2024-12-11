Кейт Мосс розлучилася зі своїм бойфрендом-аристократом фон Бісмарком після дев'яти років стосунків

Супермодель і Ніколай фон Бісмарк нібито розійшлися, бо граф хотів вести більш тверезий спосіб життя.

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Кейт Мосс припинила свої дев'ятирічні стосунки з графом Ніколаєм фон Бісмарком, нащадком першого канцлера Німецької імперії. Про це пише Daily Mail.

За словами інсайдерів, 50-річна модель уже з'їхала з лондонського будинку, в якому вона жила з 37-річним Миколою. За їхніми словами, їхні різні підходи до життя стали причиною розбіжностей.

Кейт Мосс і граф Ніколай фон Бісмарк Фото: Getty Images

Кейт і Ніколай, як і раніше, мають гарні стосунки, але "вони то сходилися, то розходилися протягом кількох місяців, і врешті-решт Кейт відчула, що настав час рухатися далі й розірвати стосунки".

"Вона відчувала, що вони йдуть різними шляхами в житті. І у свої 50 Кейт почувається чудово і хоче повеселитися якраз до Різдва. Незважаючи на те, що він на 13 років молодший за неї, Ніколай хоче насолоджуватися більш спокійним життям. Він залишається на своєму тверезому шляху, і в них просто дедалі більше різняться хобі та бажання", — зазначив друг пари.

Кейт Мосс із подругою Фото: Getty

Кейт почала зустрічатися з Ніколаєм, який, за чутками, зустрічався з принцесою Беатріс на початку 2000-х, 2015 року після того, як вона розлучилася зі своїм колишнім чоловіком-музикантом Джеймі Гінсом.

Знаючи одна одну вже багато років (супермодель дружила з його матір'ю, графинею Дебоннер фон Бісмарк), вони зав'язали роман.

Кейт сказала Harper's Bazaar 2022 року: "Закоханість змушує мене почуватися красивою. Моя дочка Ліла надихає мене бути найкращою людиною, якою я можу бути. Мої улюблені моменти — це коли вся сім'я сидить разом за обідом сонячним недільним днем за містом".

Влітку ходили чутки, що багаторічний роман Кейт і Ніколая дав тріщину.

У травні Кейт сфотографували, як вона тримається за руку з 27-річним онуком легенди реггі Боба Марлі Скіпом.

Востаннє пару бачили разом на публіці в червні цього року, на показі Dior на Тижні моди в Парижі. І пара не виглядала дуже щасливою. Ніколай дивився просто перед собою, поки Кейт постійно відверталася від нього і базікала з донькою-моделлю Лілою.

Кейт відмовилася від алкоголю ще 2017 року на користь сокового голодування і реформаторського пілатесу і навіть продає власну лінійку чаїв і засобів для догляду за шкірою через свій косметичний і оздоровчий бренд Cosmoss.

Але відзначивши цього року своє 50-річчя, вона зробила дівич-вечори частиною своєї оздоровчої рутини. На честь цієї події вона влаштувала гучну вечірку в класичному стилі Кейт з танцями до 2 години ночі, імпровізованим подіумом і групою з 30 осіб з її найближчих друзів і найкращих представників світу моди.

Однак примітною була відсутність Миколи, який веде тверезий спосіб життя з 2017 року і заявив, що йому не подобається перебувати в центрі уваги.

Утім, стосунки Кейт Мосс завжди були недовгими. Джеймі Гінс був єдиним чоловіком, який переконав її вийти заміж. У шлюбі пара прожила чотири роки і розлучилася 2015-го. Водночас її роман із Пітом Доерті розвалився через його пристрасть до наркотиків.

Кейт Мосс і Піт Доерті Фото: Getty Images

Друзі кажуть, що Джонні Депп був тією людиною, яка дійсно розбила серце Кейт. Вони були разом у середині 1990-х.

Кейт Мосс і Джонні Депп Фото: Getty Images

Відомо, що до 40 років Кейт Мосс змінила 40 бойфрендів, але в січні, коли їй виповнилося 50, Ніколай був поруч із нею більшу частину останнього десятиліття.

Джефферсон Хек, батько Ліли, зустрічався з супермоделлю три роки і розлучився з нею 2004 року.

Нещодавно, даючи рідкісне інтерв'ю про їхню сучасну сім'ю, автор і журналіст сказав, що збереження стосунків із Кейт Мосс було одним із його досягнень.

Нагадаємо, Фокус писав про найнесподіваніші факти про Кейт Мосс на честь її 50-річчя.