Кейт Мосс — 50 років: найнесподіваніші факти про супермодель

Кейт Мосс знімалася в популярному серіалі "Чорна гадюка", зробила собі сім татуювань, надихала художників і скульпторів. А також вміє варити варення і обожнює літати.

Related video

Кейт Мосс з шиком відзначала свої ювілеї. У 30-й день народження вона влаштувала розкішну вечірку в номері готелю Claridges, а на честь 40-річчя вона влаштувала прийом у стилі 80-х, який розпочався в Мейфері і закінчився 48 годин потому в її будинку з десятьма спальнями в Котсуолдсі. Однак у свій 50-річний ювілей супермодель відмовилася від гедонізму і вирушила на закритий острів Мюстік зі своїм коханим. Свій знаменний день народження вона святкує в колі близьких родичів і друзів. І на честь ювілею однієї з найвідоміших супермоделей у світі, Daily Mail згадує найцікавіші факти з життя Кейт Мосс.

Її статуя "Сирена" з 18-каратного золота роботи Марка Квінна була виставлена на огляд у Британському музеї.

Марк Квінн і його статуя Кейт Мосс

Із семи її татуювань деякі більш помітні та цінні, ніж інші. У 2012 році в інтерв'ю журналу Vanity Fair вона розповіла, що дві маленькі ластівки біля основи її хребта були зроблені покійним художником Люсьєном Фрейдом, який, як відомо, намалював її оголеною 2002 року. Вона пожартувала, що, якщо в неї коли-небудь настануть важкі часи, вона завжди може продати власну шкіру. Адже твори Фрейда продаються за мільйони доларів.

Люсьєн Фрейд написав портрет Кейт, коли вона була вагітна своєю донькою Лілою Грейс. Полотно було продано за 3,9 мільйона фунтів стерлінгів у 2005 році на аукціоні Christie's. На створення портрета, який купив анонімний покупець, пішло дев'ять місяців, при цьому модель слухняно сиділа в будинку Фрейда з 7 ранку до 2 ночі сім ночей на тиждень. Фрейд не малює нікого просто так: свого часу він відмовився малювати принцесу Діану.

Кейт Мосс і Люсьєн Фрейд Фото: Соцсети

Кейт Мосс сама обожнює мистецтво. В її колекції є роботи Деміена Герста, Трейсі Емін, Марка Квінна, Гері Г'юма, братів Чепмен і Бенксі.

Портрет Кейт Мосс авторства Люсьєна Фрейда

У 2013 році журнал Vogue повідомив, що її улюбленим коктейлем був "Твінкл" — шампанське, лікер з бузини, трохи горілки і лимонна нотка. Зараз вона непитуща. Кейт Мосс відмовилася від алкоголю 2017 року.

За часів її юності друзі називали Кейт "Танком" за її вміння пити і витривалість.

Хоча Наомі Кемпбелл воліла називати її "Візок". За словами Кемпбелл, це прізвисько вперше було придумано дружиною Боно, Елі Г'юсон, яка назвала Кейт "маленьким візком" (little wagon) після зустрічі з нею в Ірландії.

Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Кейт називала свого колишнього чоловіка Джеймі Гінса "Вікарієм", тому що він намагався утримати її від сигарет і випивки.

Гінс, гітарист гурту The Kills, щодня освідчувався Кейт після того, як вони повернулися з відпустки в Таїланді 2011 року. Зрештою вона погодилася, коли дивилася реаліті-шоу каналу C4 "Моє велике циганське весілля". "Я просто дивилася на Джеймі, на те, який він милий, і подумала: ці дівчата проводять усе своє життя в очікуванні цього дня — то давайте зробимо це!" — розповідала вона в інтерв'ю.

Вона сама заплатила за свою власну обручку з діамантом, дизайн якої був натхненний Зельдою Фіцджеральд, тусовщицею, дружиною автора "Великого Гетсбі" Ф. Скотта Фіцджеральда.

Вона любить літати і ніколи не подорожує без кашемірової ковдри Hermes з вовни яка вартістю 2440 фунтів і альбомчика з сімейними фотографіями. "Я завжди засинаю в літаку", — розповідала вона.

У 1999 році у неї було дві епізодичні ролі в "Чорній гадюці". Вона зіграла дівчину Меріан і вигадану королеву Англії. Вона також знімалася в шоу "Маленька Британія" 2006 року.

Кейт Мосс і Роуен Аткінсон у серіалі "Чорна гадюка" Фото: BBC

Кейт Мосс вміє варити варення. Її фірмове — сливове, зварене з фруктів, вирощених у її маєтку в Котсуолді. Вона навіть відкрила кіоск зі своїм варенням у Гластонбері 2015 року.

Більшість людей пам'ятають Кейт за її асортиментом Topshop, запущеним 2007 року. Менше згадують її співпрацю з іспанською мережею Mango 2015 року. Коли була випущена колекція Topshop, в індустрії ходили чутки про те, наскільки "ледачою" була філософія дизайну Мосс, що полягала в тому, щоб просто адаптувати улюблені речі з її власного гардероба. Зараз це стандартний підхід серед знаменитостей, але Кейт зробила це першою. Найпопулярнішим предметом з її іменної колекції стала сукня лимонного кольору.

Один з небагатьох випадків, коли вона виступала публічно, був 2022 року, коли вона давала свідчення в суді у справі про наклеп Джонні Деппа і Ембер Герд, транслюючи в суд у Вірджинії відео зі свого будинку в Глостерширі. Вона розвіяла чутки, що Депп зіштовхнув її зі сходів, коли він був її хлопцем у 1990-х роках.

Кейт Мосс і Джонні Депп Фото: Getty Images

Раніше вона жила по сусідству з Джорджем Майклом у Північному Лондоні: вони були настільки близькі, що Мосс іноді перелазив із саду в сад через стіни по сходах.

У неї є вибір найкращих у світі ароматів, але одним з її улюблених є відносно доступний Acqua di Rose (33 фунти стерлінгів) від поважної флорентійської аптеки Santa Maria Novella (1221 рік), який вона полюбляє наносити на обличчя і тіло після душу.

Кейт Мосс віддана своїй команді краси. Так, уже кілька десятиліть за її волоссям доглядає один і той самий колорист, Нікола Кларк. Її улюблені перукарі — її друзі Сем Макнайт і Джеймс Браун.

Її улюблена їжа — картопляне пюре, тільки вона їсть пюре зі сметаною та ікрою принцеси Ізенбурзької.

Одна з її улюблених книжок — феміністський бестселер "Жінки, які біжать із вовками" Кларисси Пінколи Естес.

Кейт, можливо, з'являлася на обкладинках незліченних журналів, але 2010 року вона також з'явилася на обкладинці альбому Брайана Феррі "Олімпія".

В інтерв'ю вона висловила думку, що приписувану їй цитату: "Немає нічого смачнішого, ніж почуватися худою", було вирвано з контексту, додавши: "Я думаю, що я була цапом-відбувайлом за багато проблем людей. Я ніколи не була анорексичкою, ніколи нею не була".

У 2002 році вона виступила дуетом зі своїм другом Боббі Гіллеспі з рок-гурту Primal Scream у пісні Some Velvet Morning 1967 року Лі Гезлвуда і Ненсі Сінатри. Незважаючи на те, що його активно транслювали по радіо, він дістався лише до 44-го місця в британських чартах.

Її стосунки з проблемним музикантом Пітом Доерті добре задокументовані, але менше, ніж її внесок у його музику. З 12 пісень на другому альбомі його гурту Babyshambles, Shotter's Nation, у чотирьох присутній вокал Кейт, і вона вважається співавтором.

Кейт Мосс і Піт Доерті Фото: Getty Images

Вона виступала діджеєм на низці заходів, зокрема на вечірці Miu Miu 2017 року.

Як і личить одній з найвідоміших супермоделей усіх часів, на її честь названо безліч продуктів (зокрема, сумку Kate від Saint Laurent), а зовсім нещодавно — рожеву помаду Nude Kate, створену її улюбленим дизайнером і подругою Шарлоттою Тілбері.

Вона незвично мала для подіумної моделі, її зріст близько 170 см.

Кейт Мосс Фото: Getty

Вона також надзвичайно щедра: її друг, перукар Джеймс Браун, одного разу розповідав, що вона часто робила пожертвування на благодійність, але вважала за краще тримати свою щедрість у таємниці.

Вона найбільш плідна дівчина з обкладинки Vogue у світі: 44 рази з'являлася на обкладинці британського Vogue, а також 16 разів з'являлася на паризьких і п'яти американських обкладинках.

Станом на 2022 рік її власний капітал становив 70 мільйонів доларів.

У 2000 році вона ненадовго пішла з модельного бізнесу, імовірно зателефонувавши у своє агентство Storm і повідомивши, що йде. "Я більше ніколи не хотіла говорити: "Я модель", — розповідала вона Time Out.

Також у Кейт Мосс, крім фанатів, є і наслідувачі. Найвідоміша серед них — Деніз Онона, яка вже шість років заробляє на своїй схожості з супермоделлю. Вона також привітала Кейт, скопіювавши один з її культових образів.