Кейт Мосс — 50 лет: самые неожиданные факты о супермодели

Кейт Мосс снималась в популярном сериале "Черная гадюка", сделала себе семь татуировок, вдохновляла художников и скульпторов. А также умеет варить варенье и обожает летать.

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Кейт Мосс с шиком отмечала свои юбилеи. В 30-й день рождения она устроила роскошную вечеринку в номере отеля Claridges, а в честь 40-летия она устроила прием в стиле 80-х, который начался в Мейфэре и закончился 48 часов спустя в ее доме с десятью спальнями в Котсуолдсе. Однако в свой 50-летний юбилей супермодель отказалась от гедонизма и отправилась на закрытый остров Мюстик со своим возлюбленным. Свой знаменательный день рождения она празднует в кругу близких родственников и друзей. И в честь юбилея одной из самых известных супермоделей в мире, Daily Mail вспоминает самые интересные факты из жизни Кейт Мосс.

Ее статуя "Сирена" из 18-каратного золота работы Марка Куинна была выставлена ​​на обозрение в Британском музее.

Марк Куинн и его статуя Кейт Мосс

Из семи ее татуировок некоторые более заметны и ценны, чем другие. В 2012 году в интервью журналу Vanity Fair она рассказала, что две маленькие ласточки у основания ее позвоночника были сделаны покойным художником Люсьеном Фрейдом, который, как известно, нарисовал ее обнаженной в 2002 году. Она пошутила, что, если у нее когда-нибудь наступят трудные времена, она всегда может продать собственную кожу. Ведь произведения Фрейда продаются за миллионы долларов.

Люсьен Фрейд написал портрет Кейт, когда она была беременная своей дочкой Лилой Грейс. Полотно было продано за 3,9 миллиона фунтов стерлингов в 2005 году на аукционе Christie's. На создание портрета, который купил анонимный покупатель, ушло девять месяцев, при этом модель послушно сидела в доме Фрейда с 7 утра до 2 ночи семь ночей в неделю. Фрейд не рисует никого просто так: в свое время он отказался рисовать принцессу Диану.

Кейт Мосс и Люсьен Фрейд Фото: Соцсети

Кейт Мосс сама обожает искусство. В ее коллекции есть работы Дэмиена Херста, Трейси Эмин, Марка Куинна, Гэри Хьюма, братьев Чепмен и Бэнкси.

Портрет Кейт Мосс авторства Люсьена Фрейда

В 2013 году журнал Vogue сообщил, что ее любимым коктейлем был "Твинкл" — шампанское, ликер из бузины, немного водки и лимонная нотка. Сейчас она трезвенница. Кейт Мосс отказалась от алкоголя в 2017 году.

Во времена ее юности друзья называли Кейт "Танком" за ее умение пить и выносливость.

Хотя Наоми Кэмпбелл предпочитала называть ее "Телега". По словам Кэмпбелл, это прозвище впервые было придумано женой Боно, Эли Хьюсон, которая назвала Кейт "маленькой тележкой" (little wagon) после встречи с ней в Ирландии.

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Кейт называла своего бывшего мужа Джейми Хинса "Викарием", потому что он пытался удержать ее от сигарет и выпивки.

Хинс, гитарист группы The Kills, ежедневно делал предложение Кейт после того, как они вернулись из отпуска в Таиланде в 2011 году. В конце концов она согласилась, когда смотрела реалити-шоу канала C4 "Моя большая цыганская свадьба". "Я просто смотрела на Джейми, на то, какой он милый, и подумала: эти девчонки проводят всю свою жизнь в ожидании этого дня — так давайте сделаем это!" – рассказывала она в интервью.

Она сама заплатила за свое собственное обручальное кольцо с бриллиантом, дизайн которого был вдохновлен Зельдой Фицджеральд, тусовщицей, женой автора "Великого Гэтсби" Ф. Скотта Фицджеральда.

Она любит летать и никогда не путешествует без кашемирового одеяла Hermes из шерсти яка стоимостью 2440 фунтов и альбомчика с семейными фотографиями. "Я всегда засыпаю в самолете", — рассказывала она.

В 1999 году у нее было две эпизодические роли в "Черной гадюке". Она сыграла девицу Мэриан и вымышленную королеву Англии. Она также снималась в шоу "Маленькая Британия" в 2006 году.

Кейт Мосс и Роуэн Аткинсон в сериале "Черная гадюка" Фото: BBC

Кейт Мосс умеет варить варенье. Ее фирменное – сливовое, сваренное из фруктов, выращенных в ее поместье в Котсуолде. Она даже открыла ларек со своим вареньем в Гластонбери в 2015 году.

Большинство людей помнят Кейт по ее ассортименту Topshop, запущенному в 2007 году. Меньше вспоминают ее сотрудничество с испанской сетью Mango в 2015 году. Когда была выпущена коллекция Topshop, в индустрии ходили слухи о том, насколько "ленивой" была философия дизайна Мосс, заключавшаяся в том, чтобы просто адаптировать любимые вещи из ее собственного гардероба. Сейчас это стандартный подход среди знаменитостей, но Кейт сделала это первой. Самым популярным предметом из ее именной коллекции стало платье лимонного цвета.

Один из немногих случаев, когда она выступала публично, был в 2022 году, когда она давала показания в суде по делу о клевете Джонни Деппа и Эмбер Херд, транслируя в суд в Вирджинии видео из своего дома в Глостершире. Она развеяла слухи, что Депп столкнул ее с лестницы, когда он был ее парнем в 1990-х годах.

Кейт Мосс и Джонни Депп Фото: Getty Images

Раньше она жила по соседству с Джорджем Майклом в Северном Лондоне: они были настолько близки, что Мосс иногда перелезалf из сада в сад через стены по лестнице.

У нее есть выбор лучших в мире ароматов, но одним из ее любимых является относительно доступный Acqua di Rose (33 фунта стерлингов) от почтенной флорентийской аптеки Santa Maria Novella (1221 год), который она любит наносить на лицо и тело после душа.

Кейт Мосс предана своей команде красоты. Так, уже несколько десятилетий за ее волосами ухаживает один и тот же колорист, Никола Кларк. Ее любимые парикмахеры — ее друзья Сэм Макнайт и Джеймс Браун.

Ее любимая еда — картофельное пюре, только она ест пюре со сметаной и икрой принцессы Изенбургской.

Одна из ее любимых книг — феминистский бестселлер "Женщины, которые бегут с волками" Клариссы Пинколы Эстес.

Кейт, возможно, появлялась на обложках бесчисленных журналов, но в 2010 году она также появилась на обложке альбома Брайана Ферри "Олимпия".

В интервью она высказала мнение, что приписываемая ей цитата: "Нет ничего вкуснее, чем чувствовать себя худой", была вырвана из контекста, добавив: "Я думаю, что я была козлом отпущения за многие проблемы людей. Я никогда не была анорексичкой, никогда ею не была".

В 2002 году она выступила дуэтом со своим другом Бобби Гиллеспи из рок-группы Primal Scream в песне Some Velvet Morning 1967 года Ли Хэзлвуда и Нэнси Синатры. Несмотря на то, что его активно транслировали по радио, он добрался лишь до 44-го места в британских чартах.

Ее отношения с проблемным музыкантом Питом Доэрти хорошо задокументированы, но меньше, чем ее вклад в его музыку. Из 12 песен на втором альбоме его группы Babyshambles, Shotter's Nation, в четырех присутствует вокал Кейт, и она считается соавтором.

Кейт Мосс и Пит Доэрти Фото: Getty Images

Она выступала диджеем на ряде мероприятий, в том числе на вечеринке Miu Miu в 2017 году.

Как и подобает одной из самых известных супермоделей всех времен, в ее честь названо множество продуктов (в том числе сумка Kate от Saint Laurent), а совсем недавно — розовая помада Nude Kate, созданная ее любимым дизайнером и подругой Шарлоттой Тилбери.

Она необычно мала для подиумной модели, ее рост около 170 см.

Кейт Мосс Фото: Getty

Она также необычайно щедра: ее друг, парикмахер Джеймс Браун, однажды рассказывал, что она часто делала пожертвования на благотворительность, но предпочитала держать свою щедрость в тайне.

Она самая плодовитая девушка с обложки Vogue в мире: 44 раза появлялась на обложке британского Vogue, а также 16 раз появлялась на парижских и пяти американских обложках.

По состоянию на 2022 год ее собственный капитал составлял 70 миллионов долларов.

В 2000 году она ненадолго ушла из модельного бизнеса, предположительно позвонив в свое агентство Storm и сообщив, что уходит. "Я больше никогда не хотела говорить: "Я модель", — рассказывала она Time Out.

Также у Кейт Мосс, кроме фанатов, есть и подражатели. Самая известная среди них – Дениз Онона, которая уже шесть лет зарабатывает на своем сходстве с супермоделью. Она также поздравила Кейт, скопировав один из ее культовых образов.