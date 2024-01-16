Абсолютная копия Кейт Мосс повторила культовый эпизод с участием супермоделти (видео)

Дениз Онона уже шесть лет зарабатывает на своем сходстве с Кейт Мосс. Она искренне восхищается супермоделью и в точности повторяет ее движения, выражение лица и экспрессию.

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43-летняя Дениз Онона из Англии, которая является профессиональным двойником британской супермодели Кейт Мосс, оригинально поздравила кумира с ее 50-летием. На своей странице в Instagram она делает вид, что готовит торт для именинницы.

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На ней – мини-платье в стразах, и за столом она, замешивая тесто нарочито неаккуратно, курит сигарету, как это всегда делает Кейт. Дениз ставит форму с пирогом в духовку, а через секунду держит в руках красивый торт. Тут же можно увидеть два гелевых шара в виде цифр 5 и 0.

"50 лет назад в этот день родилась икона! Поздравляем единственную и неповторимую Кэтрин Энн Мосс с чудесным Днем Рождения! В честь ее 50 кругов вокруг Солнца я решила приготовить небольшой тортик. Надеюсь, вам понравится", – подписала она видео.

Несколькими днями ранее Дениз повторила еще один эффектный эпизод из жизни Кейт. В 2015 году Мосс снялась в фильме "Красиво жить не запретишь". В первый же день съемок ей пришлось ощутить все тягости актерской жизни: супермодель в вечернем платье должна была окунуться в холодную воду реки Темза.

Кейт Мосс на съемках фильма "Красиво жить не запретишь" Фото: instagram/katemossdaily

На опубликованном видео Дениз идет в точно таком же платье с сигаретой и бокалом в руке.

"Небольшой ретроспективный кадр, когда мы воссоздали культовую сцену выхода Кейт Мосс из Темзы", – подписала Онона видео.

Дениз Онона повторила культовый выход Кейт Мосс

Дениз настолько похожа на Кейт, что зачастую поклонники звезды не понимают, кто перед ними. Недавно она вызвала переполох в Манчестере после того, как появилась в роли Мосс. Ее также заметили в Aldi, где она сидела возле кафе.

Дениз в образе Кейт Мосс

Онона впервые начала работать двойником Кейт Мосс, когда ей было 37 лет, после того, как член семьи тайно отправил ее фотографию и контактные данные в агентство талантов Lookalikes, которым управляет двойник Дэвида Бекхэма Энди Хармер.

Сегодня на Instagram Ононы, которая воспитывает двоих детей, подписаны более 20 тысяч человек. Они с интересом следят за жизнью двойника одной из культовых супермоделей.

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