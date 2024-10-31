Сестра супермоделі Кейт Мосс відмовилася від своєї кар'єри на OnlyFans (фото)

Попри високі заробітки, Лотті Мосс вирішила відмовитися від публікацій пікантного контенту. Вона нещодавно помирилася зі своєю старшою сестрою-супермоделлю після трьох років ворожнечі.

Related video

Молодша сестра знаменитої моделі Кейт Мосс Лотті, виступаючи на церемонії відродження Karaoke Box у Смітфілді, в Лондоні, заявила, що "збирається відмовитися від OnlyFans", хоча й заробляє на платформі близько 39 000 доларів на місяць, повідомляє Daily Mail.

26-річна красуня нещодавно помирилася зі своєю знаменитою сестрою Кейт. Вона зазначила, що тепер "стає жінкою" і припиняє публікувати пікантний контент для дорослих. Замість цього модель планує зосередитися на інших проєктах. "Я думаю, що піду з OnlyFans, не через когось, а через те, що переросла це. Я стаю жінкою. Ймовірно, зосереджуся на створенні подкастів і телебаченні", — заявила Лотті.

Вона зізналася, що її батьки Інгер Сольнордаль і Пітер Мосс змирилися з ідеєю її участі в OnlyFans, заявивши, що хочуть, щоб вона була щаслива. Однак цю новину дуже негативно сприйняла її старша сестра Кейт. Крім того, Лотті регулярно вживала наркотики п'ять разів на тиждень, що стало серйозним тривожним сигналом для Кейт, яка раніше страждала від алкогольної та героїнової залежності. Зрештою вони посварилися і не спілкувалися три роки. Зараз рідні люди налагодили стосунки, їх стали частіше бачити разом на публіці.

Зірка також поділилася новинами про свій сімейний стан: "Я вільна. Я щойно вийшла зі стосунків, просто розважаюся і зосереджена на собі". Цього року Лотті потрапила до лікарні після того, як прийняла велику дозу препарату Оземпік. Їй стало дуже погано, у неї стався напад і настало сильне зневоднення. Але зараз білява красуня почувається набагато краще.

Раніше, Фокус писав про те, що Леонардо Ді Капріо бачили на побаченні з сестрою Кейт Мосс.