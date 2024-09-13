Сестра Кейт Мосс потрапила до лікарні через передозування Оземпіком

Через постійну блювоту модель втратила дев'ять кілограмів ваги. Коли їй стало зовсім погано, їй довелося звернутися до лікарні.

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26-річна Лотті Мосс, молодша сестра британської супермоделі Кейт Мосс, потрапила до лікарні після передозування препаратом Ozempic, який багаті та знамениті використовують для схуднення. Про це вона розповіла у своєму подкасті "Dream On with Lottie Moss".

За словами дівчини, вона приймала Ozempic протягом двох тижнів "кілька місяців тому" і була дуже задоволена своєю вагою.

"У мене була подруга, і вона могла б дістати його для мене. Це було якось нечесно... Це було від лікаря, але це не було схоже на те, що ви йдете в кабінет лікаря, і він виписує вам ліки, вимірює ваш артеріальний тиск і проводить аналізи, що вам потрібно, коли ви приймаєте щось на кшталт Ozempic", — розповіла модель.

Ozempic, також відомий як семаглутид, спочатку був створений для пацієнтів з діабетом 2 типу, але широко використовувався для зниження ваги.

"Коли я його приймала, та кількість, яку я приймала, насправді призначалася для людей з вагою 100 кілограмів і більше, а я — в діапазоні 50 кілограмів," — додала вона.

Британка зізналася, що це було найгірше рішення — приймати цей препарат.

"Будь ласка, якщо ви думаєте приймати його, не приймайте його, воно того не варте. Я б радше померла в будь-який день, ніж знову його прийняла. Мене від нього так нудило", — попередила вона.

Після постійної блювоти Лотті скинула майже 9 кілограмів.

"Я думаю, що я почала з 60 кілограмів і схудла до 57 кілограмів після першої дози. Потім я схудла до 54 кілограмів. Це було божевілля. Я думаю, що моя найнижча вага була близько 53 кілограмів. З точки зору кількох тижнів, це нездорова втрата ваги, і це нездорове зниження", — додала Лотті.

Вона провела в ліжку два дні:

"І це був свого роду кінець, і я просто хотіла зав'язати з цим. Тому що це не те, що ви можете припинити приймати. Це не таблетка або щось, що ви не приймаєте, коли прокидаєтеся вранці. Це — у вашому організмі".

В один із днів Мосс відчула себе дуже погано. Усе, що вона їла і пила, тут же виходило назад. Вона сказала подрузі, що їй дуже погано і потрібно в лікарню.

Коли вона потрапила у відділення невідкладної допомоги, у неї стався напад через зневоднення.

"Ми розуміємо і співпереживаємо проблемам зі здоров'ям, з якими зіткнувся цей пацієнт. Хоча ми не можемо коментувати цей конкретний інцидент, ми глибоко дбаємо про безпеку і благополуччя пацієнтів, які приймають наші ліки, і настійно рекомендуємо всім пацієнтам підтримувати тісний контакт зі своїм лікарем для правильної діагностики, належного лікування, постійного керівництва та ретельного моніторингу", — заявив у коментарі Fox News. представник виробника Ozempic Novo Nordisk.

Раніше Фокус писав про незвичайний побічний ефект цього препарату.