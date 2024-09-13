Сестра Кейт Мосс попала в больницу из-за передозировки Оземпиком

Из-за постоянной рвоты модель потеряла девять килограммов веса. Когда ей стало совсем плохо, ей пришлось обратиться в больницу.

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26-летняя Лотти Мосс, младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс, попала в больницу после передозировки препаратом Ozempic, который богатые и знаменитые используют для похудения,. Об этом она рассказала в своем подкасте "Dream On with Lottie Moss".

По словам девушки, она принимала Ozempic в течение двух недель "несколько месяцев назад" и была очень довольна своим весом.

"У меня была подруга, и она могла бы достать его для меня. Это было как-то нечестно… Это было от врача, но это не было похоже на то, что вы идете в кабинет врача, и он выписывает вам лекарство, измеряет ваше артериальное давление и проводит анализы, что вам нужно, когда вы принимаете что-то вроде Ozempic", – рассказала модель.

Ozempic, также известный как семаглутид, изначально был создан для пациентов с диабетом 2 типа, но широко использовался для снижения веса.

"Когда я его принимала, то количество, которое я принимала, на самом деле предназначалось для людей весом 100 килограммов и более, а я – в диапазоне 50 килограммов," – добавила она.

Британка призналась, что это было худшее решение – принимать этот препарат.

"Пожалуйста, если вы думаете принимать его, не принимайте его, оно того не стоит. Я бы скорее умерла в любой день, чем снова его приняла. Меня от него так тошнило", – предупредила она.

После постоянной рвоты Лотти сбросила почти 9 килограммов.

"Я думаю, что я начала с 60 килограммов и похудела до 57 килограммов после первой дозы. Затем я похудела до 54 килограммов. Это было безумие. Я думаю, что мой самый низкий вес было около 53 килограммов. С точки зрения нескольких недель, это нездоровая потеря веса, и это нездоровое снижение", – добавила Лотти.

Она провела в постели два дня:

"И это был своего рода конец, и я просто хотела завязать с этим. Потому что это не то, что вы можете прекратить принимать. Это не таблетка или что-то, что вы не принимаете, когда просыпаетесь утром. Это – в вашем организме".

В один из дней Мосс почувствовала себя очень плохо. Все, что она ела и пила, тут же выходило обратно. Она сказала подруге, что ей очень плохо и нужно в больницу.

Когда она попала в отделение неотложной помощи, у нее случился приступ из-за обезвоживания.

"Мы понимаем и сопереживаем проблемам со здоровьем, с которыми столкнулся этот пациент. Хотя мы не можем комментировать этот конкретный инцидент, мы глубоко заботимся о безопасности и благополучии пациентов, которые принимают наши лекарства, и настоятельно рекомендуем всем пациентам поддерживать тесный контакт со своим лечащим врачом для правильной диагностики, надлежащего лечения, постоянного руководства и тщательного мониторинга", – заявил в комментарии Fox News. представитель производителя Ozempic Novo Nordisk.

Ранее Фокус писал о необычном побочном эффекте этого препарата.