50-річна Кейт Мосс та її 22-річна донька вийшли на подіум у спідній білизні (фото, відео)

Поява матері та доньки на показі спідньої білизни ознаменувала перехід Victoria's Secret до показу різновікових моделей.

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Британська супермодель Кейт Мосс вийшла на подіум у рамках показу Victoria's Secret Fashion Show, а компанію їй склала її дочка Ліла, яка пішла по стопах своєї матері і підкорює модний Олімп, пише WWD.

22-річна Ліла пройшлася перед публікою в пудрово-рожевому бюстгальтері та трусиках-бікіні. Її комплект був доповнений металевим ланцюжком на тіло і відповідними босоніжками на підборах, а також гігантським жакетом з бахромою того ж лілово-рожевого кольору, накинутим поверх.

Ліла Мосс Фото: Getty

Крила Ліли Мосс Victoria's Secret технічно не були крилами. Натомість модель з'явилася з "Lila" і "VS", написаними чітким акриловим курсивом з намальованими зірками і сердечками.

Коли з колонок зазвучала пісня "I Love Rock 'N Roll", на подіумі з'явилася і сама легендарна Кейт, яку глядачі зустріли гучними оплесками. На ній була чорна мереживна сукня з розрізом до стегна, крізь яке виднілися чорний бюстгальтер і трусики, поєднуючись з чорними крилами з тюлю на плечах.

Образ доповнювали великі сережки-кільця, босоніжки на підборах і фірмова хода Мосс.

Кейт Мосс

Це перша поява Кейт на шоу Victoria's Secret за всю її модельну кар'єру.

Мати і дочка Мосс, які дебютували разом на Victoria's Secret Fashion Show, багато що говорять про поточний напрямок бренду. Після шестирічної перерви Victoria's Secret намагається бути більш інклюзивним. Лейбл не тільки вперше відібрав для показу моделей plus-size (Ешлі Грем) і трансгендерних моделей (Валентина Сампайо), а й зробив акцент на віковому розмаїтті. Серед інших досвідчених моделей, які брали участь у показі, були Карла Бруні (56) і Тайра Бенкс (50).

Раніше Фокус писав, чим ще запам'яталося нове шоу Victoria's Secret.