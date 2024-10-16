Ангели повернулися: у Нью-Йорку відгриміло шоу Victoria's Secret (фото, відео)

У першому за шість років показі Victoria's Secret бренд спробував повернути на подіум "ангелів" і дотриматися порядку денного.

Related video

У Duggal Greenhouse на території Brooklyn Navy Yard відбулося довгоочікуване шоу білизняного бренду Victoria's Secret. Показ, який пройшов у головному магазині Victoria's Secret у Нью-Йорку, повернувся через шість років, пише Independent.

Ще в травні у Victoria's Secret підтвердили, що їхній фірмовий показ мод має повернутися на подіум.

"Ми прочитали коментарі та почули вас. Victoria's Secret Fashion Show повернулося і відображатиме те, ким ми є сьогодні. Плюс усе, що ви знаєте і любите — гламур, подіум, крила, музичні розваги та багато іншого! Залишайтеся з нами... далі він стає тільки більш культовим", — йшлося в повідомленні.

Джіджі Хадід, її сестра Белла, Даутцен Крус, Бехаті Прінслу, Адріана Ліма, Вітторія Черетті та інші погодилися повторити свої ролі культових "ангелів" бренду — супермоделей, які раніше брали участь у показі. По подіуму пройшлися Карла Бруні, Кейт Мосс з донькою Лілою, а ветеран модельного бізнесу Тайра Бенкс вперше з 2005 року повернулася, щоб прикрасити подіум Victoria's Secret.

Кейт Мосс

Поряд із впізнаваними красунями, на показі були присутні ікони нового покоління Тейлор Гілл і Барбара Палвін. Вечірнє шоу також ознаменувало перший вихід на подіум Victoria's Secret бразильської моделі Валентини Сампайо, яка стала першою трансґендерною моделлю, котра представляла бренд 2019 року. Крім неї, у показі брала участь ще одна трансгендерна модель Алекс Консані, оскільки стійкий бренд розширює свої зусилля з підвищення інклюзивності.

Крім сяючих ангельських крил і фірмової спідньої білизни компанії, на заході вперше був представлений повністю жіночий склад виконавців, включно з Шер, Тілою і Лізою з групи Blackpink.

Чому шоу не проводилося після 2018 року?

Востаннє бренд проводив захід у звичному телевізійному форматі 2018 року, а минулого року Victoria's Secret транслювала свій останній показ мод у вигляді документального фільму під назвою Victoria's Secret: The Tour '23 на Prime Video. З того часу шоу не проходили через величезну кількість скандалів навколо компанії.

Величезного удару по бренду завдало розслідування NY Times 2020 року, де розкрилися вельми неприємні факти про топменеджерів бренду і порядки, які там панували. З матеріалу стало відомо, що в листопаді 2018 року Ед Разек — колишній директор з маркетингу L Brands, колишньої материнської компанії Victoria's Secret, — зробив суперечливі коментарі щодо відсутності трансгендерних моделей на показі мод. В інтерв'ю Vogue Разек сказав, що не вважає, що трансгендерні моделі мають бути частиною шоу, тому що "шоу — це фантазія".

"Це 42-розважальних спецвипуски. Ось що це таке. Це єдиний у своєму роді у світі, і будь-який інший модний бренд у світі прийняв би його в ту ж хвилину, включно з конкурентами, які критикують нас. І вони чіпляються до нас, тому що ми лідери", — заявляв він.

Робін Лоулі, перша модель plus-size, яка з'явилася на обкладинці Sports Illustrated, закликала людей бойкотувати показ мод після коментарів Разека. Вона створила онлайн-петицію, що закликає Victoria's Secret бути інклюзивнішою, стверджуючи, що бренд спідньої білизни "домінував у просторі майже 20 років, кажучи жінкам, що є тільки один тип красивого тіла".

"Поки Victoria's Secret не зобов'язується представляти ВСІХ жінок на сцені, я закликаю до повного бойкоту показу мод Victoria's Secret цього року. Настав час Victoria's Secret визнати купівельну спроможність і вплив жінок ВСІХ вікових груп, форм, розмірів і національностей", — написала вона.

Робін Лоулі закликала до бойкоту шоу

Також виникло безліч суперечок навколо певних тем та образів з минулих показів. Деякі з них були описані як культурна апропріація. Головний убір корінних американців викликав обурення під час показу мод 2012 року, тоді як натхненну китайською культурою тему під назвою "Дорога вперед" визнали "неймовірно образливою" у 2016 році.

Зі свого боку власник Victoria's Secret Лес Векснер висміював зусилля роздрібної торгівлі щодо захисту жінок із різними типами статури. Співробітники заявили, що вищезгаданий Разек підтримував боса і говорив: "Ніхто не йде до пластичного хірурга і не каже: "Зробіть мене товстим".

Векслер також лаяв співробітників за їхню вагу і чіплявся до моделей.

Ще один удар по репутації бренду Victoria's Secret завдала дружба Векслера зі скандально відомим Джеффрі Епштайном, який використовував зв'язок із VS в особистих протизаконних цілях. З 1995-го по 2006-й Епштайн неодноразово переконував моделей-початківців, ніби працює на Victoria's Secret і може розкрутити їхню кар'єру в обмін на "певні послуги сексуального характеру". Векснер знав, що Джеффрі обманює дівчат щодо зв'язку з Victoria's Secret, але нічого не зробив, хоча пообіцяв розібратися.

Усе це призвело до того, що популярність бренду впала, а зниження продажів призвело до закриття 53 з 1143 точок у США.

Показ мод Victoria's Secret 2018 року привернув лише 3,3 млн глядачів, що менше, ніж 9,7 млн глядачів у 2013 році. У травні 2019-го Векснер оголосив про скасування Victoria's Secret Fashion Show.

Показ 2024 року — це спроба дотриматися нових стандартів і зберегти те, чим бренд славився завжди, — розкішних ангелів з ідеальними фігурами. За словами Джейні Шаффер, головної дизайнерки та креативної директорки Victoria Secret, і Сари Сильвестр, виконавчої віцепрезидентки з маркетингу, бренд "справді сильно змінився" за останні три роки.

"Це справді святкування всього, що ми робили. Повірте мені, у нас є такі суперфанати, що є елемент, коли люди кажуть: "Поверніть усе точно так, як було раніше. Поверніть точно таких самих моделей і нічого не змінюйте!" — розповідали вони.

Реакція фанатів

Незважаючи на повернення "ангелів", публіка досить прохолодно прийняла шоу.

"Victoria's Secret повернулася з найнуднішим шоу з усіх", "Шоу Victoria's Secret тепер має такий сучасний і нудний вигляд, я розчарований", "Victoria's Secret ще не прислухалася до наших вимог публіки. Це не те шоу, яке ми хотіли. У всіх гладке волосся, немає занадто високих моделей, вся постановка інша", "Новий показ мод Victoria's Secret здається таким бездушним, боже мій... і чому вони відтворюють фальшиві звуки радості натовпу? Де культовий подіум?", "Це було мило, але цього було недостатньо... нам потрібно повернути блискучий подіум, більш живі виступи!", — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що Адріана Ліма анонсувала своє повернення в культове шоу.