Ангелы вернулись: в Нью-Йорке отгремело шоу Victoria"s Secret (фото, видео)

В первом за шесть лет показе Victoria’s Secret бренд попытался вернуть на подиум "ангелов" и соблюсти повестку дня.

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В Duggal Greenhouse на территории Brooklyn Navy Yard, состоялось долгожданное шоу бельевого бренда Victoria’s Secret. Показ, который прошел в главном магазине Victoria's Secret в Нью-Йорке, вернулся спустя шесть лет, пишет Independent.

Еще в мае в Victoria’s Secret подтвердили, что их фирменный показ мод должен вернуться на подиум.

"Мы прочитали комментарии и услышали вас. Victoria’s Secret Fashion Show вернулось и будет отражать то, кем мы являемся сегодня. Плюс все, что вы знаете и любите — гламур, подиум, крылья, музыкальные развлечения и многое другое! Оставайтесь с нами… дальше он становится только более культовым", – говорилось в сообщении.

Джиджи Хадид, ее сестра Белла, Даутцен Крез, Бехати Принслу, Адриана Лима, Виттория Черетти и другие согласились повторить свои роли культовых "ангелов" бренда — супермоделей, которые ранее участвовали в показе. По подиуму прошлись Карла Бруни, Кейт Мосс с дочерью Лилой, а ветеран модельного бизнеса Тайра Бэнкс впервые с 2005 года вернулась, чтобы украсить подиум Victoria's Secret.

Кейт Мосс

Наряду с узнаваемыми красавицами, на показе присутствовали иконы нового поколения Тейлор Хилл и Барбара Палвин. Вечернее шоу также ознаменовало первый выход на подиум Victoria’s Secret бразильской модели Валентины Сампайо, которая стала первой трансгендерной моделью, представлявшей бренд в 2019 году. Кроме нее, в показе участвовала еще одна трансгендерная модель Алекс Консани, поскольку стойкий бренд расширяет свои усилия по повышению инклюзивности.

Помимо ослепительных ангельских крыльев и фирменного нижнего белья компании, на мероприятии впервые был представлен полностью женский состав исполнителей, включая Шер, Тилу и Лизу из группы Blackpink.

Почему шоу не проводилось после 2018 года?

В последний раз бренд проводил мероприятие в привычном телевизионном формате в 2018 году, а в прошлом году Victoria’s Secret транслировала свой последний показ мод в виде документального фильма под названием Victoria’s Secret: The Tour ‘23 на Prime Video. С тех пор шоу не проходили из-за огромного количества скандалов вокруг компании.

Огромный удар по бренду нанесло расследование NY Times 2020 года, где вскрылись весьма нелицеприятные факты о топ-менеджерах бренда и порядках, которые там царили. Из материала стало известно, что в ноябре 2018 года Эд Разек — бывший директор по маркетингу L Brands, бывшей материнской компании Victoria’s Secret — сделал противоречивые комментарии относительно отсутствия трансгендерных моделей на показе мод. В интервью Vogue Разек сказал, что не считает, что трансгендерные модели должны быть частью шоу, потому что "шоу — это фантазия".

"Это 42-развлекательных спецвыпуска. Вот что это такое. Это единственный в своем роде в мире, и любой другой модный бренд в мире принял бы его в ту же минуту, включая конкурентов, которые критикуют нас. И они придираются к нам, потому что мы лидеры", – заявлял он.

Робин Лоули, первая модель plus-size, которая появилась на обложке Sports Illustrated, призвала людей бойкотировать показ мод после комментариев Разека. Она создала онлайн-петицию, призывающую Victoria’s Secret быть более инклюзивной, утверждая, что бренд нижнего белья "доминировал в пространстве почти 20 лет, говоря женщинам, что есть только один тип красивого тела".

"Пока Victoria’s Secret не обязуется представлять ВСЕХ женщин на сцене, я призываю к полному бойкоту показа мод Victoria’s Secret в этом году. Пришло время Victoria’s Secret признать покупательную способность и влияние женщин ВСЕХ возрастов, форм, размеров и национальностей", – написала она.

Робин Лоули призывала к бойкоту шоу

Также возникло множество споров вокруг определенных тем и образов с прошлых показов. Некоторые из них были описаны как культурная апроприация. Головной убор коренных американцев вызвал возмущение во время показа мод 2012 года, в то время как вдохновленную китайской культурой тему под названием "Дорога вперед" признали "невероятно оскорбительной" в 2016 году.

В свою очередь владелец Victoria's Secret Лес Векснер высмеивал усилия розничной торговли по защите женщин с разными типами телосложения. Сотрудники заявили, что выше упомянутый Разек поддерживал босса и говорил: "Никто не идет к пластическому хирургу и не говорит: "Сделайте меня толстым".

Векслер также ругал сотрудников за их вес и приставал к моделям.

Еще один удар по репутации бренда Victoria's Secret нанесла дружба Векслера со скандально известным Джеффри Эпштейном, который использовал связь с VS в личных противозаконных целях. С 1995-го по 2006-й Эпштейн неоднократно убеждал начинающих моделей, будто работает на Victoria’s Secret и может раскрутить их карьеру взамен на "определенные услуги сексуального характера". Векснер знал, что Джеффри обманывает девушек насчет связи с Victoria’s Secret, но ничего не предпринял, хотя пообещал разобраться.

Все это привело к тому, что популярность бренда упала, а снижение продаж привело к закрытию 53 из 1143 точек в США.

Показ мод Victoria’s Secret 2018 года привлек всего 3,3 млн зрителей, что меньше, чем 9,7 млн ​​зрителей в 2013 году. В мае 2019-го Векснер объявил об отмене Victoria’s Secret Fashion Show.

Показ 2024 года – это попытка соблюсти новые стандарты и сохранить то, чем бренд славился всегда, – роскошных ангелов с идеальными фигурами. По словам Джейни Шаффер, главного дизайнера и креативного директора Victoria Secret, и Сары Сильвестр, исполнительного вице-президента по маркетингу, бренд "действительно сильно изменился" за последние три года.

"Это действительно празднование всего, что мы делали. Поверьте мне, у нас есть такие суперфанаты, что есть элемент, когда люди говорят: "Верните все в точности так, как было раньше. Верните точно таких же моделей и ничего не меняйте!" – рассказывали они.

Реакция фанатов

Несмотря на возвращение "ангелов", публика довольно прохладно приняла шоу.

"Victoria’s Secret вернулась с самым скучным шоу из всех", "Шоу Victoria’s Secret теперь выглядит таким современным и скучным, я разочарован", "Victoria Secret еще не прислушалась к нашим требованиям публики. Это не то шоу, которое мы хотели. У всех гладкие волосы, нет слишком высоких моделей, вся постановка другая", "Новый показ мод Victoria's Secret кажется таким бездушным, боже мой… и почему они воспроизводят фальшивые звуки ликования толпы? Где культовый подиум?", "Это было мило, но этого было недостаточно… нам нужно вернуть блестящий подиум, более живые выступления!", – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что Адриана Лима анонсировала свое возвращение в культовое шоу.