43-летняя Адриана Лима намекнула на свое возвращение в шоу Victoria's Secret (видео)

Шоу Victoria’s Secret возвращается к своему привычному формату с роскошными ангелами.

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Бразильская супермодель Адриана Лима вернется в грандиозное шоу Victoria's Secret, которое состоится уже сегодня, 15 октября. О том, что она снова выйдет на подиум, спустя шесть лет после последнего своего показа, знаменитость намекнула в видео, опубликованном на странице бельевого бренда. В ролике модель объявила, что вернется на показ мод в забавной форме. В клипе Лима садится в такси и говорит водителю: "Я еду домой".

Затем водитель отвечает, что не знает, где она живет, и Адриана извиняется.

"Вы можете подбросить меня до показа Victoria's Secret? Я вернулась!" — произносит она со счастливой улыбкой.

"Эй, мы хранили секрет, но больше не можем!" — гласит подпись к видео.

История Лимы с Victoria's Secret насчитывает десятилетия, начиная с 2000 года. Она объявила, что уходит из бренда в ноябре 2018 года после 20 лет работы с ними и участия в 18 показах мод. В то время она рассказала People о том, насколько важен был ее последний показ.

Показ коллекции состоится 15 сентября

"Я думаю, этот год станет самым ярким моментом в моей карьере. Это был мой 18-й показ мод, и я все еще так же взволнована, как и в первый день. Мне всегда нравится выходить на подиум и участвовать в шоу Victoria’s Secret. Это мое любимое занятие", — призналась знаменитость.

В 2019 году ежегодный показ новой коллекции VS был отменен из-за негативной реакции на отсутствие разнообразия тел, и вернулся в 2021-м с запуском VS Collective, направленного на то, чтобы подтолкнуть бренд больше к тому, чего хотят женщины.

Лима посетила мероприятие Victoria's Secret, продвигающее их художественный фильм The Tour в сентябре 2023 года, что ознаменовало новую эру для компании. Картину посвятили "новым мировым первопроходцам из различных художественных дисциплин, творящим на своих собственных условиях".

"Я чувствую это как женщина, и все еще остающаяся в моде — мне 42 года, и я многодетная мама, поэтому я чувствую, что меня все еще чествуют на этом этапе моей жизни. Здорово видеть, что независимо от того, на каком этапе жизни ты находишься, для моих детей и новых моделей это воодушевляет", — сказала она тогда.

Ранее Фокус писал, как Адриана Лима относится к критике ее внешности.