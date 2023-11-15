Самый известный "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима изменилась до неузнаваемости

Модель неузнаваема.

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42-летняя бразильская супермодель Адриана Лима изменила внешность до неузнаваемости.

Фотографии в новом образе супермодель опубликовала на странице в инстаграм.

Известно, что супермодель побывала на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", которая состоялась 13 ноября в Лос-Анджелесе.

"Самый известный "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима пошла по стопам Линды Евангелисты. Перестаралась с подтяжкой лица, что мы ее даже не сразу узнали. Зато никаких морщин и лисьи глаза",- прокомментировали внешность Лимы в телеграм-канале PEOPLETALK.

Таки и в самом деле, если посмотреть предыдущие фото модели и сравнить недавнее появление, то она существенно изменилась на лице.

Судя по всему модель немного перестаралась с подтяжкой лица, ведь у нее кардинально изменился разрез глаз, скулы и нос.

Стоит отметить, что на красной дорожке Адриана появилась со своим мужем и четырьмя дочерьми.

Для выхода в свет модель надела платье из осенне-зимней коллекции 2023 года от бренда Ferragamo. Мини-платье водолазка выполнено в черных цветах и имеет ярко красные вставки. Имеет длинный рукав и крупную складку на юбке.

Образ "ангел" Victoria's Secret дополнила черными колготками и ярко красными туфельками. Конечно для полного тюнинга модель надела красные серьги и по одному кольцу на каждую руку.

Что касается макияжа модели — как же без ярко-красной помады, которая только подчеркнула общую картинку.

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