Мадонна появилась в Париже в стильном осеннем образе (фото)

Знаменитость сделала ставку на темные оттенки и оверсайз.

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65-летнюю американскую певицу Мадонну заметили в темном осеннем наряде в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены покидала свой отель в столице Франции в окружении своих охранников в понедельник, 13 ноября 2023 года, перед следующей датой своего праздничного тура.

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Как Мадонна получила свое прозвище "Мэдж"

Она вышла в черной кепке и темных солнцезащитных очках. Мадонна примерила темную теплую куртку и широкие брюки, а к парижскому образу артистка добавила шарф в полоску, который спадал до ее колен.

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Мадонна Фото: Getty Images

Знаменитость, сделав ставку на темные тона, дополнила свой аутфит кожаной сумкой через плечо и заплела свои светлые волосы в косички.

Мадонна Фото: Getty Images

В июне 2023 года звезда сцены напугала фанатов новостями о своем здоровье. Мадонна перенесла бактериальную инфекцию, попав в реанимацию. Впрочем, со временем знаменитость восстановилась и сейчас находится во Франции в своем долгожданном турне "The Celebration Tour".

Напомним, Мадонна поддержала Украину во время выступления в Лондоне.

Также Фокус писал о велопрогулке Мадонны в Нью-Йорке.