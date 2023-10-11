Как Мадонна получила свое прозвище "Мэдж"

Вышла в свет книга, в которой рассказана биография поп-звезды Мадонны от ее первого выступления и до того, как она получила прозвище "Мэдж".

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В фильме Мэри Гэбриэл "Мадонна: бунтарская жизнь", вышедшей 10 октября, рассказывается о пути королевы поп-музыки от ее первого выступления до таких хитов, как "Vogue" и "Like a Prayer". В книге приведены семь откровений Мадонны, в том числе , как она получила прозвище "Мэдж", сообщает Рeople.

Мадонна не стала королевой поп-музыки в одночасье. За несколько десятилетий она заслужила это звание благодаря упорному труду, хорошей музыке и множеству спорных моментов.

На протяжении более чем 800-страничной книги читатели узнают о каждом альбоме Мадонны и его создании, а также о ее опыте взросления в Мичигане, переезда в Нью-Йорк, достижения успеха в качестве поп-звезды, нескольких браках и воспитания шестерых детей.

Как Мадонна заслужила прозвище "Мэдж"

Когда Мадонна переехала в Лондон и начала работать над альбомом "Music" 2000 года , ее поклонники в Соединенном Королевстве оценили то, как она демонстрировала поведение обычного человека, а не мировой знаменитости. Вскоре англичане стали называть ее "Мэдж", что больше похоже на имя обычного человека, чем на "Мадонну".

В то время у нее были романтические отношения с британским кинорежиссером Гаем Ричи и он, как сообщается, сказал ей, что это прозвище произошло от "Ее Величества", видимо, пытаясь убедить звезду, что ее не называют обычной женщиной.

Напомним, 5 сентября Фокус сообщал о том, что близкий друг Мадонны рассказал, почему она никогда не перестанет выступать и почему больше не выйдет замуж.