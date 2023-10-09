"Что с ней случилось?": последние видео Мадонны вызвали беспокойство поклонников, — СМИ

Звезда в настоящее время готовится к своему мировому турне, которое было перенесено из-за ее болезни.

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65-летняя американская певица, танцовщица и киноактриса Мадонна выглядит совсем по-другому, готовясь к The Celebration Tour, который стартует в Лондоне на следующей неделе. Звезда вызывает беспокойство своими "болезненными" новыми снимками, поскольку выглядит совершенно по-другому, пишет Mirror.

Королева поп-музыки в настоящее время готовится к своему мировому турне, которое было перенесено после того, как в июне она была госпитализирована с серьезной бактериальной инфекцией и провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Когда Мадонну выписали из больницы, она находилась у себя дома в Нью-Йорке в окружении своих детей: Лурдес Леон, 26 лет, Рокко Ричи, 23 года, Дэвида Банды, 18 лет, Мерси Джеймс, 17 лет, и 11-летних близнецов Стеллы и Эстер. Из-за опасений по поводу здоровья Мадонна была вынуждена отложить начало своего мирового турне Celebration, которое ознаменовало бы 40-летие со дня выхода ее дебютного одноименного альбома.

"Моей первой мыслью, когда я проснулся в больнице, были мои дети. Вторая моя мысль заключалась в том, что я не хочу разочаровывать тех, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотел подводить людей, которые последние несколько месяцев неустанно работали со мной над созданием моего шоу. Ненавижу кого-то разочаровывать. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и укреплении, и я могу вас заверить, что вернусь к вам, как только смогу!" — заявляла Мадонна.

Но фанаты не могут смириться с тем, насколько по-другому она выглядит в новых видеороликах, опубликованных в Интернете.

Поклонники привыкли видеть певицу с точеными скулами, но на последних снимках ее лицо выглядит полнее. "Господи, что с ней случилось", — прокомментировал один из фанатов. Другой написал: "У нее болезненные губы". "Люди должны прекратить делать инъекции в лицо", — добавил другой. Третий написал: "У нее не тот врач, он вводит ей наполнитель не в тех местах – все это деньги, и она не может сделать это правильно".

Напомним, 5 сентября Фокус сообщал о том, что близкий друг Мадонны рассказал, почему она никогда не перестанет выступать и почему больше не выйдет замуж. Эд Стейнберг рассказал, что Мадонна никогда не сбавит темп, борясь за сохранение своей короны королевы поп-музыки, несмотря на недавние опасения по поводу ее здоровья.