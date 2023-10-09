"Що з нею сталося?": останні відео Мадонни викликали занепокоєння шанувальників, — ЗМІ

Зірка наразі готується до свого світового турне, яке було перенесено через її хворобу.

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65-річна американська співачка, танцівниця і кіноактриса Мадонна має зовсім інший вигляд, готуючись до The Celebration Tour, який стартує в Лондоні наступного тижня. Зірка викликає занепокоєння своїми "хворобливими" новими знімками, оскільки виглядає зовсім по-іншому, пише Mirror.

Королева поп-музики наразі готується до свого світового турне, яке було перенесено після того, як у червні її госпіталізували із серйозною бактеріальною інфекцією і вона провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії.

Коли Мадонну виписали з лікарні, вона перебувала у себе вдома в Нью-Йорку в оточенні своїх дітей: Лурдес Леон, 26 років, Рокко Річі, 23 роки, Девіда Банди, 18 років, Мерсі Джеймс, 17 років, і 11-річних близнюків Стелли та Естер. Через побоювання з приводу здоров'я Мадонна була змушена відкласти початок свого світового турне Celebration, яке ознаменувало б 40-річчя з дня виходу її дебютного однойменного альбому.

"Моєю першою думкою, коли я прокинувся в лікарні, були мої діти. Друга моя думка полягала в тому, що я не хочу розчаровувати тих, хто купив квитки на мій тур. Я також не хотів підводити людей, які останні кілька місяців невпинно працювали зі мною над створенням мого шоу. Ненавиджу когось розчаровувати. Зараз я зосереджена на своєму здоров'ї та зміцненні, і я можу вас запевнити, що повернуся до вас, щойно зможу!" — заявляла Мадонна.

Але фанати не можуть змиритися з тим, наскільки по-іншому вона виглядає в нових відеороликах, опублікованих в Інтернеті.

Шанувальники звикли бачити співачку з точеними вилицями, але на останніх знімках її обличчя виглядає повнішим. "Господи, що з нею сталося", — прокоментував один із фанатів. Інший написав: "У неї болючі губи". "Люди повинні припинити робити ін'єкції в обличчя", — додав інший. Третій написав: "У неї не той лікар, він вводить їй наповнювач не в тих місцях — усе це гроші, і вона не може зробити це правильно".

Нагадаємо, 5 вересня Фокус повідомляв про те, що близький друг Мадонни розповів, чому вона ніколи не перестане виступати і чому більше не вийде заміж. Ед Стейнберг розповів, що Мадонна ніколи не зменшить темп, борючись за збереження своєї корони королеви поп-музики, незважаючи на недавні побоювання з приводу її здоров'я.