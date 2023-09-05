Близький друг Мадонни розповів, чому вона ніколи не перестане виступати і чому більше не вийде заміж

Ед Стейнберг розповів, що Мадонна ніколи не зменшить темп, борючись за збереження своєї корони королеви поп-музики, незважаючи на нещодавні побоювання з приводу її здоров'я.

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Близький друг співачки Мадонни, яка нещодавно відсвяткувала своє 65-річчя, режисер Ед Стейнберг розповів, чому зірка ніколи не перестане працювати і чому вона більше ніколи не вийде заміж. Про це пише Daily Mail.

65-річна поп-ікона нині готується до свого концертного туру The Celebration Tour, які довелося перенести через її боротьбу з бактеріальною інфекцією. І Ед Стейнберг, який зняв її дебютний музичний відеокліп на "Everybody" 1982 року, розповів, чому Мадонна ніколи не залишить сцену.

Мадонна — Everybody

Стейнберг назвав Мадонну "особистістю класу А++", але висловив побоювання через її стиль життя. Суперзірка такого масштабу змушена, на його думку, жити "ізольовано".

Ед висловив думку про її особисте життя і сказав, що, на його думку, вона більше не вийде заміж, тому що їй "не потрібен чоловік або жінка, щоб доповнювати її".

Мадонна, нагадаємо, двічі була одружена: з актором Шоном Пенном і режисером Гаєм Річі.

Мадонна і Гай Річі Фото: Getty Images

У червні Мадонна провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії із загадковою "серйозною бактеріальною інфекцією". Через це довелося перенести її концерти, а сама Мадонна всерйоз змусила похвилюватися своїх шанувальників і рідних.

"Вона вже немолода, у неї є діти, і вона все ще гастролює, і це приголомшливо. Мадонна перебуває на місії. Місія займає 24 години на добу. Я працював практично з усіма рок-зірками: з Девідом Бові, з усіма — вона єдина, хто не давав собі поблажок навіть у юності. Її ніщо не зупинить. Вона була як товарний потяг. Вона все зробила дуже обережно, і цей поїзд проїхав по лінії, і ніщо на лінії не завадило їй", — розповів Ед.

Він зазначив, що від самого початку, працюючи з менеджментом і звукозаписною компанією, вона мала ділову кмітливість, що допомогло їй вибрати найкращих.

"Мадонна — не просто поп-зірка, а культурна та музична ікона. Вона показувала молодим жінкам, як бути вільною: як одягатися, як діяти сексуально, в соціальному і фінансовому відношенні. Вона хитра дівчина", — розповів Ед Стейнберг.

Поцілунок Мадонни і Брітні Спірс у 2003 році Фото: Getty Images

"Коли я вперше зустрів її, я знав, що вона стане знаменитою. У неї це було. Такі люди, як Прінс, Бові та Мадонна, не схожі на всіх нас, вони з іншого світу. У Мадонни є магія — чиста і проста. В її ДНК є алхімія, яка зробила її ідеальною поп-зіркою. Це не удача. У неї є талант, розум, її трудова етика незвичайна, і багато людей цього не усвідомлюють", — розповів він, говорячи про унікальність Мадонни. Він також розповів про її фантастичну працездатність. За його словами, Мадонна вставала о 5.30 ранку, щоб побігати і зробити зарядку, а якщо вона не тренувалася і не займалася танцями, то вона працювала в студії.

Але такий ритм життя мало хто може витримати, тож Мадонна навряд чи вийде заміж знову. Але хоч два її шлюби закінчилися розлученням, вона ніколи не відчуватиме нестачі в увазі з боку чоловіків і любові, на думку Еда.

"Такі люди, як Мадонна, не відчувають любові в традиційному розумінні цього слова. Їй не потрібен простий смертний як партнер", — пожартував Стейнберг.

За його словами, Шон Пенн і Мадонна мали один до одного сильні почуття, але графік роботи і зростання популярності призвели до того, що вони "віддалилися один від одного".

Він додав, що другий чоловік поп-діви Гай Річі був "справді милим", але з часом він перестав бути тим, хто її гідний.

"Я завжди відчувала, що вона хоче бути свого роду принцесою. У таких суперзірок, як вона, важке життя. Як тобі знайти пару, якщо в тебе таке життя?", — резюмував Ед, зазначивши, що колись Мадонна була другою за популярністю жінкою у світі після леді Діани.

Мадонна в юності Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найзнаменитіших коханців Мадонни, з якими вона зустрічалася протягом усього життя.