День народження Мадонни. Чому найкраща співачка планети продає не голос, а провокаційні образи

16 серпня виповнилося 64 роки співачці, яка, за версією Книги рекордів Гіннесса, визнана найвидатнішою виконавицею всіх часів - з 300 мільйонами тиражу проданих записів

Всесвітньо відома співачка Мадонна святкує день народження. Вона рано втратила матір, зненавиділа мачуху і боролася за себе у великій італо-американській родині. Була скромною відмінницею у школі, але шокувала напівпорнографічним виступом, розфарбувавши тіло флуоресцентною фарбою.

Полярність стала фішкою її образів: розпусна наречена, безневинна Кармен, мужня Монро. Жіночими привабливими рисами Мадонна спокушала десятки чоловіків, які ставали її продюсерами, але відразу кидала їх, коли траплявся перспективніший антрепренер. По суті, Мадонна, як богомол, "відкушувала" голову черговому продюсеру-коханцю і переходила до можливостей наступного. Її шлях нагору — шлях богомола. Водночас головним продюсером залишалася сама Мадонна: "Я хочу взяти все під свій контроль", — говорила вона.

Майкл Джексон, Прінс і Мадонна: ровесники та кумири мільйонів

Три попідоли США народилися 1958: Майкл Джексон, Прінс і Мадонна. Двоє вже в могилі, а Мадонна чудово почувається, перезавантажуючи в нових обробках старі альбоми і знову досягаючи перших місць чартів.

Воно і зрозуміло — Джексон і Прінс завжди нагадували чоловіків-підлітків, які так і не подорослішали, а юна Мадонна спочатку була схожа на молоду левицю (і за гороскопом, і в одному з кліпів вона в левовій масці). Але цариця попмузики ніколи не мала сильного, запам'ятовуваного голос.

Фокус розбирався, в чому секрет глобального успіху Мадонни.

Не Мадонна, а пацан у спідниці

Мадонна народилася у місті Бей-Сіті, штат Мічиган, США. Батько, Сільвіо Чікконе, був інженером-конструктором. Мати — повна тезка співачки, Мадонна Луїза Чікконе, працювала техніком рентгенографії. Мадонна була третьою дитиною та першою донькою в сім'ї, де згодом народилося ще двоє синів та дочка.

Коли Мадонні було п'ять, у віці 30 років померла від раку грудей її мама. Батько одружився з покоївкою. У Мадонни з'явилися зведені брат і сестра, але дівчинка не прийняла мачуху. Артистка зізнавалася, що рідні вважали її "з привітом". У чому це виражалося? Подивіться на підліткові фотографії Мадонни: це дівчисько-шибеник, пацан у спідниці.

[ + – ] Мадонна в 1974: дівчина-шибеник, пацан у спідниці з незграбними рисами обличчя

Незграбні риси не дуже симпатичного обличчя без слідів косметики. Але в очах характер. Чоловічий. З нею не дуже ввічливо поводилися рідні.

"Зі мною обходилися жорстоко, але я не дозволяла витирати об себе ноги і лише наголошувала на своїй чужорідності", — згадувала Мадонна, вже ставши відомою.

Визначальний вчинок: як з'явився провокаційний образ Мадонни

Лідерські риси у школі проявлялися у тому, що Луїза Чікконе стала відмінницею, внаслідок чого її не любили однокласники, але цінували вчителі. Вона довго продовжувала бути "хлопчиком": не фарбувалася, не голила волосся під пахвами. Батько найняв їй репетитора з фортепіано, але дівчину більше приваблювала хореографія — мама захоплювалася танцями.

Зазначимо, що накопичилося перед "вибуховим" вчинком Мадонни у школі. Мати рано померла, не було перед очима жіночого прикладу — як правильно поводитися. У багатодітній католицькій сім'ї була мачуха, до якої дівчинка-підліток ставилася вороже. Був сильний батько і складна ситуація всередині великої сім'ї, де вона змушена була боротися за себе. Дівчинка-хлопчик із яскраво вираженими лідерськими рисами.

У 14 років Мадонна, як і всі дівчата у цьому віці, досягла статевого дозрівання. І стався вчинок, який визначив її подальшу кар'єру. На шкільний конкурс талантів вона прийшла танцювати у бікіні, а її тіло розфарбоване флуоресцентними фарбами. Школярі та батьки у залі були шоковані відвертим танцем під Baba O'Riely рок-гурту The Who. Одна частина публіки прийшла у захват, інша неприємно здивована — така реакція Мадонну супроводжуватиме все життя.

Батько дівчинки, зрозуміло, розгнівався і посадив юну провокаторку під домашній арешт. Але в школі вона стала знаменитістю. Хоч і погана, але слава.

Отже, на виході: сильний чоловічий характер, крізь який бурхливим племенем прорвалася жіноча сексуальність. Народився провокаційний образ діви/розпусниці, який іде червоною ниткою через усю творчість Мадонни.

Зліт. Мадонна стає знаменитістю завдяки Like a Virgin

Луїза Чікконе вирушає до Нью-Йорка. Навчається танців. Перший скандальний сингл Like a Virgin з'явився в 1984 — в 22 роки зі співачки-початківця вона відразу стала знаменитістю. Мадонна взяла не голосом — її голос ні чим не виділявся. Його можна було сплутати з десятками таких. А ось образ — не сплутаєш.

У вересні 1984 року Мадонна представила пісню на першій церемонії нагородження MTV Video Music Awards: дівчина з'явилася на сцені в білій вінчальній сукні з довгими рукавичками, фатою та букетом нареченої. Все це поєднувалося з зухвало яскравим макіяжем, рок-н-рольними прикрасами та грайливим поясом із пряжкою у вигляді напису Boy Toy — "Іграшка для хлопчика".

Співачка у вінчальній сукні виробляла на сцені сексуальні рухи стегнами, а у фіналі номера впала на підмостки, задерши сукню так, що глядачам чудово стали видно її білі мереживні трусики. Навіть за реакцією зали відчувається, що цей виступ "трішки" шокував. Але пісня стала одним із весільних хітів та сингл Like a Virgin шість тижнів залишався на першому місці хіт-параду Billboard Hot 100.

[ + – ] Like a Virgin. Шокуючий виступ Мадонни на церемонії MTV Video Music Awards

Третій студійний альбом True Blue (1986) зробив Мадонну суперзіркою. На диску була балада Live to Tell, яку співачка написала для стрічки "В упор", де знімався її чоловік Шон Пенн. До нього її коханцем був співак Прінс, але вона вважала, що яскравий голлівудський актор — корисніший. І правильно: через Шона Пенна співачка потрапила до кінематографа, де зробила не блискучу, але непогану кар'єру.

Назва альбому — теж посилання до Шона Пенна: Мадонна кликала його True Blue, що в перекладі означає "відданий". Пісня підкорила вершини хіт-парадів 28 країн. І увійшла до фільму "Шанхайський сюрприз", де одну з ролей зіграла співачка.

Тоді ж, 1986-го, вийшов кліп на пісню Papa Don't Preach, в якому Мадонна торкнулася теми підліткової вагітності. Її неповнолітня героїня хоче народити дитину від коханої людини. Трек став приводом для конфлікту між католиками та противниками абортів. Мадонна стверджувала, що її пісня — "про протест проти будь-якої патріархальної авторитарні, чи то отець, чи Церква, чи суспільство". Із серії: тату, не лізь у мої справи.

На нашій території Мадонна стала популярна завдяки іншому хіту — La Isla Bonita (у перекладі з іспанської — "прекрасний острів"), зробленому в жанрі латиноамериканської попмузики.

Кліп вийшов на телеканалі MTV 29 березня 1987 року, у ньому 28-річна Мадонна постає в ролі нібито скромної дівчини в оточенні символів католицизму, і водночас — в образі розкутої танцівниці фламенко. Вона — у червоному вбранні Кармен із відкритим сексуальним декольте.

На концерті ще цікавіше: Мадонна переробила образ Кармен. Так, вона у червоній сукні, але на плечі накинутий жакет тореадора. Тобто Мадонна — і Кармен, і тореадор — в одній особі. Вона сама приваблює чоловіків, а потім валить їх, як тореадор — биків. Як левиця.

[ + – ] La Isla Bonita. Мадонна в образі Кармен та тореадора одночасно

Мадонна: шлях богомола

Але швидше вона, як богомол. Своїми жіночими чарами Мадонна спокушала десятки чоловіків, які ставали її продюсерами, але відразу кидала їх, коли траплявся перспективніший антрепренер. Так було з її появи в Нью-Йорку 1983 року. По суті, Мадонна як самка богомола "відкушувала" голову черговому продюсеру-коханцю і переходила до можливостей наступного. Її шлях нагору — шлях богомола. Водночас головним продюсером залишалася сама Мадонна: "Я хочу взяти все під свій контроль".

Пісня La Isla Bonita гриміла на всіх теренах СРСР, зокрема і в Україні — разом із румбою Bamboleo циганського гурту із Франції Gipsy Kings.

Але голос американки — нічого особливого. Дещо нагадує ту ж Сандру. А ось образ Мадонни — набагато цікавіший, у ньому відчувається сталева воля, пристрасть до провокаційних перевертнів та небезпека. Придивіться до м'язів співачки в еротичній фотосесії 1991 року "У ліжку з Мадонною" — і на руках, і ногах вони наче накачані. Не вирвешся! Навіть коли Мадонна на фото для обкладинки альбому True Blue косила під Мерілін Монро, ця блондинка з коротко підстриженим волоссям. Чоловіча зачіска — ознака незалежності. І героїня Шерон Стоун в еротичному трилері "Основний інстинкт" (1992) вже наслідувала Мадонну: її біле волосся по-бойовому прибрано назад. Воно, звичайно, і кайф отримуєш у ліжку з такою красунею, але можна і ножем для коління льоду по голові отримати.

Формула Мадонни: незаймана/розпусниця — перемога над чоловіком — свобода та наступна жертва

Саме тому Мадонна має мільйони прихильниць. А чоловіки, і автор тексту, зокрема, захоплюються нею на відстані. З деяким побоюванням.

[ + – ] Мадонна на сцені — по-чоловічому сильна блондинка

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