Погана хороша людина. 50 років Бену Аффлеку – у чому секрет його успіху. Фільми, скандали, шлюби

Голлівудська зірка, красень із інтелектом, Бен Аффлек є сценаристом майже всіх своїх успішних картин.

Бен Аффлек — голлівудський унікум. Красень-актор. Дві премії "Оскар" він отримав за сценарії: до фільму "Розумник Вілл Гантінґ" (спільно з Меттом Деймоном) та за фільм "Операція "Арго" (спільно з Джорджем Клуні та Грантом Хесловом). Молодець! Він же ще й режисер, і у головній ролі відзначився у цій стрічці, але він же отримав антипремії "Золота малина" як найгірший актор у фільмах "Джілі", "Зірвиголова" та "Година розплати".

У чому ж річ: звідки такі крайнощі? Просто Бену Аффлеку потрібно зніматись у фільмах, сценарії яких він написав для себе сам.

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Народився Бен Аффлек у вдалому для кінокар'єри місці — у Каліфорнії. Мама, Крістіна Енн Болдт, викладала в школі, а батько — лікар Тімоті Баєрс Аффлек, в молодості виступав в одному з бостонських театрів, але не пішов акторською стежкою. Натомість сприяв акторській кар'єрі сина. 1981 року відбувся дебют Бена Аффлека у кіно — 8-річному хлопчику дали епізодичну роль у соціальній драмі "Темний кінець вулиці". Маленького Бена взяли в кіно вперше через ангельську зовнішність.

У 1984 році батьки Бена розлучилися, хлопчик разом мамою переїхав до штату Массачусетс, де Крістіна Болдт влаштувалася в одну зі шкіл Кембриджу і підшукала 12-річному Бенджаміну роль у серіалі "Вояж Мімі".

У "високолобому" Кембриджі відбулася доленосна зустріч Бена Аффлека з юним Меттом Деймоном — вони ходили в одну школу, тільки в різні класи — Метт на два роки старший за Бена. Вони потоваришували у театральному гуртку. І тоді вирішили штурмувати кіностудії. Щоправда, нічого, окрім участі у масовці посередніх фільмів, отримати не змогли.

Метт Деймон та Бен Аффлек: парочка розумників

Розкриємо страшну таємницю: у них у обох не надакторські здібності. Саме тому Бена Аффлека, коли він уже був зіркою, не оминала "Золота малина". Але зате у них, що дуже нехарактерно для акторів, високий коефіцієнт інтелекту (при середньому показнику IQ — 100 і стандартному відхиленні 15 пунктів вгору або вниз): у Бена Аффлека IQ 154, а в його друга Метта — 135. І ці не тупі хлопці, пишуть удвох сценарій фільму. Під себе.

Уявіть, наскільки потрібно бути самовпевненими, щоб пропонувати свій дебютний сценарій кіностудіям з умовою, що вони знімуть авторів у головних ролях (довго писали: університетський викладач літератури забракував чорновий сценарій Бена Аффлека під назвою "Розумник Вілл Гантінґ"). Але підсумковий сценарій двох акторів-інтелектуалів виявився настільки цікавим, що голлівудські монстри погодилися. Точніше, зростаюча студія "Мірамакс" (брати Вайнштейн, один з яких — Гарві). І не прогадала. За бюджету $10 млн "Розумник Вілл Гантінґ" (1997) у прокаті приніс $250 млн.

Наші "розумники" у 1998 році отримали "Оскар" за найкращий сценарій, номінацію на "Оскар" взяли виконавець головної ролі Метт Деймон, а "Оскар" за роль другого плану відхопив крутий характерний актор Робін Вільямс. Картина отримала "Золотого ведмедя" Берлінале та ще кілька десятків призів. На сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes фільм має рейтинг 98%.

Супермен із народу

У чому фішка стрічки? Можна сказати так: сценаристи-актори продали ідею "непримітного" супермена. Того, ким вони самі були — IQ ж не вибитий у них на лобі у вигляді тату.

За сюжетом якийсь простий робітник, прибиральник, має феноменальні математичні здібності. Він їх випадково виявляє: на нього звертає увагу професор. Вчений намагається підтримати вундеркінда, але той хуліганські замашки — за побиття йому загрожує в'язниця. Тоді до нього підключають досвідченого психолога, якого грає Роберт Вільямс, він допомагає хлопцеві — тільки після того, як сам весь вивернувся навиворіт і розкрив своє справжнє "я", тому що інших фахівців з психології прибиральник Вілл "опускав" своїм диявольським розумом.

[ + – ] Метт Деймон — друг і колега Бена Аффлека

Загалом, це "супергеройська" картина, де хлопець із народу, такий самий, як будь-який середній американець, може досягти будь-яких висот, головне — йому трохи допомогти, і він стрибне в дамки.

Друга головного героя грав, звісно, Бен Аффлек. І обидва актори після цієї картини стрибнули у дамки.

Робоча формула успіху тандему Бена Аффлека та Метта Деймона

За життя їхньою фішкою стала чеховська формула: погана добра людина. Неможливо забути двох занепалих ангелів у "Догмі", які мріють повернутися на небеса, попередньо, щоправда, влаштувавши на Землі невелике пекло.

Оскільки наші розумні друзі розуміються на кіно: вони стають успішними продюсерами. Але й сам Бен Аффлек непоганий: у 2013 році він отримує "Оскар" у категорії "Найкращий фільм року" як продюсер фільму "Операція "Арго", він же режисирував цей шпигунський бойовик і зіграв одну з головних ролей. Коли сам, під себе своє — все працює. Приблизно така ж ситуація і у Сільвестра Сталлоне: успіх йому приносили картини за його сценаріями, тільки у нього скрізь одна роль — "добрий хлопець з кулаками" — без нюансування.

До "Останньої дуелі" (2021) Ріддлі Скота Бен Аффлек та Метт Деймон теж доклали чимало зусиль — сценарних та акторських. У картині показано зґвалтування в Середньовіччі з трьох різних точок зору: ображеного чоловіка, ґвалтівника та жертви. І у кожного є своя правда — принцип "погана хороша людина" тут розквітла буйним кольором. Як завжди, наші герої, граючи за своїм сценарієм, переконливі. Хоча фільм провалився у прокаті (можливо, виною ковід) на сайті Rotten Tomatoes фільм має рейтинг 86%.

Скандали та жінки

Які можуть бути скандали у розумного красеня-актора? Звичайно, пов'язані зі зрадами (причому часто кидали першим його). Як Бен Аффлек вирішував ці проблеми за допомогою алкоголю. Тому медіа всі ці роки писали про дві речі в його житті: запої та зради.

Отже, ось імена сімох головних (дрібніших не згадуємо, не вистачить місця) улюблених жінок Бена Аффлека: Шаєнн Ротман, Гвінет Пелтроу, Сандра Буллок, Дженніфер Лопес, Дженніфер Гарнер, Ліндсі Шукус, Ана де Армас. І, як відомо, через 20 років після розставання зараз із ним знову Дженніфер Лопес. І у них — на момент п'ятдесятирічного ювілею Бена Аффлека — все добре.

[ + – ] Бон Аффлек і Джей Ло: знову разом, через 20 років

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