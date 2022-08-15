Плохой хороший человек. 50 лет Бену Аффлеку – в чем секрет его успеха. Фильмы, скандалы, браки

Голливудская звезда, красавец с интеллектом, Бен Аффлек является сценаристом почти всех своих успешных картин.

Бен Аффлек – голливудский уникум. Красавец-актер. Две премии "Оскар" он получил за сценарии: к фильму "Умница Уилл Хантинг" (совместно с Мэттом Дэймоном) и за фильм "Операция "Арго" (совместно с Джорджем Клуни и Грантом Хесловом). Молодец! Он же еще и режиссер, и в главной роли отметился в этой ленте. Но он же получил антипремии "Золотая малина" как худший актер в фильмах "Джильи", "Сорвиголова" и "Час расплаты".

В чем же дело: откуда такие крайности? Просто Бену Аффлеку нужно сниматься в фильмах, сценарии которых он написал для себя сам.

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Родился Бен Аффлек в удачном для кинокарьеры месте – в Калифорнии. Мама, Кристина Энн Болдт, преподавала в школе, а отец — врач Тимоти Байерс Аффлек, в молодости выступал в одном из бостонских театров, но не пошел по актерской стезе. Зато способствовал актерской карьере сына. В 1981 году состоялся дебют Бена Аффлека в кино – 8-летнему мальчику дали эпизодическую роль в социальной драме "Темный конец улицы". Маленького Бена взяли в кино в первый раз из-за ангельской внешности.

В 1984 году родители Бена развелись, мальчик вместе мамой переехал в штат Массачусетс, где Кристина Болдт устроилась в одну из школ Кембриджа и подыскала 12-летнему Бенджамину роль в сериале "Вояж Мими".

В "высоколобом" Кембридже произошла судьбоносная встреча Бена Аффлека с юным Мэттом Дэймоном – они ходили в одну школу, только в разные классы – Мэтт на два года старше Бена. Они подружились в театральном кружке. И тогда же решили штурмовать киностудии. Правда, ничего, кроме участия в массовке посредственных фильмов получить не смогли.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек: парочка умников

Раскроем страшную тайну: у них у обоих не сверх-актерские способности. Именно поэтому Бена Аффлека, когда он уже был звездой, не обходила стороной "Золотая малина". Но зато у них, что весьма нехарактерно для актеров, высокий коэффициент интеллекта (при среднем показателе IQ — 100 и стандартном отклонении 15 пунктов вверх или вниз): у Бена Аффлека IQ 154, а у его друга Мэтта — 135. И эти не тупые ребята, пишут вдвоем сценарий фильма. Под себя.

Представьте, насколько нужно быть самонадеянными, чтобы предлагать свой дебютный сценарий киностудиям с условием, что они снимут авторов в главных ролях (писали долго: университетский преподаватель литературы забраковал черновой сценарий Бена Аффлека под названием "Умница Уилл Хантинг"). Но итоговый сценарий двух актеров-интеллектуалов оказался настолько интересен, что голливудские монстры согласились. Точнее, растущая студия "Мирамакс" (братья Вайнштейн, один из которых — тот самый Харви). И не прогадала. При бюджете $10 млн "Умница Уилл Хантинг" (1997) в прокате принес $250 млн.

Наши "умницы" в 1998 году получили "Оскар" за лучший сценарий, номинацию на "Оскар" взяд исполнитель главной роли Мэтт Деймон, а "Оскар" за роль второго плана отхватил крутой характерный актер Робин Уильямс. Картина получила "Золотого медведя" Берлинале и еще пару десятков призов. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 98%.

Супермен из народа

В чем фишка ленты? Можно сказать так: сценаристы-актеры продали идею "неприметного" супермена. Того, кем они и сами являлись – IQ же не выбит у них на лбу в виде тату.

По сюжету некий простой рабочий паренек, уборщик, обладает феноменальными математическими способностями. Он их случайно проявляет: на него обращает внимание профессор. Ученый пытается поддержать вундеркинда, но у того хулиганские замашки – за избиение ему грозит тюрьма. Тогда к нему подключают опытного психолога, которого играет Роберт Уильямс, он помогает парнишке — только после того как сам весь вывернулся наизнанку и раскрыл свое подлинное "я", потому что других специалистов по психологии уборщик Уилл "опускал" своим дьявольским умом.

[ + – ] Мэтт Деймон — друг и коллега Бена Аффлека

Короче, это "супергеройская" картина, где парень из народа, такой же, как любой средний американец, может добиться любых высот, главное — ему слегка помочь, и он прыгнет в дамки.

Друга главного героя играл, конечно, Бен Аффлек. И оба актера после этой картины прыгнули в дамки.

Рабочая формула успеха тандема Бена Аффлека и Мэтта Деймона

По жизни их фишкой стала чеховская формула: плохой хороший человек. Невозможно забыть двух падших ангелов в "Догме", которые мечтают вернуться на небеса, предварительно, правда, устроив на Земле небольшой ад.

Поскольку наши умные друзья понимают в кино: они становятся успешными продюсерами. Но и сам Бен Аффлек неплох: в 2013 году он получает "Оскар" в категории "Лучший фильм года" как продюсер фильма "Операция "Арго", он же режиссировал этот шпионский боевик и сыграл одну из главных ролей. Когда сам, под себя свое – все работает. Примерно та же ситуация и у Сильвестра Сталлоне: успех ему приносили картины по его сценариям. Только у него везде одна роль — "хороший парень с кулаками" – без нюансировки.

К "Последней дуэли" (2021) Риддли Скота Бен Аффлек и Мэтт Деймон тоже приложили немало усилий – сценарных и актерских. В картине показано изнасилование в Средние века с трех разных точек зрения: оскорбленного мужа, насильника и жертвы. И у каждого есть своя правда – принцип "плохой хороший человек" тут расцвел буйным цветом. Как всегда, наши герои, играя по своему сценарию, убедительны. Хотя фильм провалился в прокате (возможно, виной ковид) на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 86%.

Скандалы и женщины

Какие могут быть скандалы у умного красавца-актера? Конечно, связанные с изменами (причем частенько бросали первым его). Как Бен Аффлек решал эти проблемы – при помощи алкоголя. Поэтому медиа все эти годы писали о двух вещах в его жизни: запоях и изменах.

Итак, вот имена семерых главных (помельче не упоминаем, не хватит места) любимых женщин Бена Аффлека: Шайенн Ротман, Гвинетт Пэлтроу, Сандра Буллок, Дженнифер Лопес, Дженнифер Гарнер, Линдси Шукус, Ана де Армас. И, как известно, спустя 20 лет после расставания сейчас с ним снова Дженнифер Лопес. И у них – на момент пятидесятилетнего юбилея Бена Аффлека – все хорошо.

[ + – ] Бон Аффлек и Джей Ло: снова вместе, спустя 20 лет

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