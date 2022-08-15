Плохой хороший человек. 50 лет Бену Аффлеку – в чем секрет его успеха. Фильмы, скандалы, браки
Голливудская звезда, красавец с интеллектом, Бен Аффлек является сценаристом почти всех своих успешных картин.
Бен Аффлек – голливудский уникум. Красавец-актер. Две премии "Оскар" он получил за сценарии: к фильму "Умница Уилл Хантинг" (совместно с Мэттом Дэймоном) и за фильм "Операция "Арго" (совместно с Джорджем Клуни и Грантом Хесловом). Молодец! Он же еще и режиссер, и в главной роли отметился в этой ленте. Но он же получил антипремии "Золотая малина" как худший актер в фильмах "Джильи", "Сорвиголова" и "Час расплаты".
В чем же дело: откуда такие крайности? Просто Бену Аффлеку нужно сниматься в фильмах, сценарии которых он написал для себя сам.Важно
Родился Бен Аффлек в удачном для кинокарьеры месте – в Калифорнии. Мама, Кристина Энн Болдт, преподавала в школе, а отец — врач Тимоти Байерс Аффлек, в молодости выступал в одном из бостонских театров, но не пошел по актерской стезе. Зато способствовал актерской карьере сына. В 1981 году состоялся дебют Бена Аффлека в кино – 8-летнему мальчику дали эпизодическую роль в социальной драме "Темный конец улицы". Маленького Бена взяли в кино в первый раз из-за ангельской внешности.
В 1984 году родители Бена развелись, мальчик вместе мамой переехал в штат Массачусетс, где Кристина Болдт устроилась в одну из школ Кембриджа и подыскала 12-летнему Бенджамину роль в сериале "Вояж Мими".
В "высоколобом" Кембридже произошла судьбоносная встреча Бена Аффлека с юным Мэттом Дэймоном – они ходили в одну школу, только в разные классы – Мэтт на два года старше Бена. Они подружились в театральном кружке. И тогда же решили штурмовать киностудии. Правда, ничего, кроме участия в массовке посредственных фильмов получить не смогли.
Мэтт Деймон и Бен Аффлек: парочка умников
Раскроем страшную тайну: у них у обоих не сверх-актерские способности. Именно поэтому Бена Аффлека, когда он уже был звездой, не обходила стороной "Золотая малина". Но зато у них, что весьма нехарактерно для актеров, высокий коэффициент интеллекта (при среднем показателе IQ — 100 и стандартном отклонении 15 пунктов вверх или вниз): у Бена Аффлека IQ 154, а у его друга Мэтта — 135. И эти не тупые ребята, пишут вдвоем сценарий фильма. Под себя.
Представьте, насколько нужно быть самонадеянными, чтобы предлагать свой дебютный сценарий киностудиям с условием, что они снимут авторов в главных ролях (писали долго: университетский преподаватель литературы забраковал черновой сценарий Бена Аффлека под названием "Умница Уилл Хантинг"). Но итоговый сценарий двух актеров-интеллектуалов оказался настолько интересен, что голливудские монстры согласились. Точнее, растущая студия "Мирамакс" (братья Вайнштейн, один из которых — тот самый Харви). И не прогадала. При бюджете $10 млн "Умница Уилл Хантинг" (1997) в прокате принес $250 млн.
Наши "умницы" в 1998 году получили "Оскар" за лучший сценарий, номинацию на "Оскар" взяд исполнитель главной роли Мэтт Деймон, а "Оскар" за роль второго плана отхватил крутой характерный актер Робин Уильямс. Картина получила "Золотого медведя" Берлинале и еще пару десятков призов. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 98%.
Супермен из народа
В чем фишка ленты? Можно сказать так: сценаристы-актеры продали идею "неприметного" супермена. Того, кем они и сами являлись – IQ же не выбит у них на лбу в виде тату.
По сюжету некий простой рабочий паренек, уборщик, обладает феноменальными математическими способностями. Он их случайно проявляет: на него обращает внимание профессор. Ученый пытается поддержать вундеркинда, но у того хулиганские замашки – за избиение ему грозит тюрьма. Тогда к нему подключают опытного психолога, которого играет Роберт Уильямс, он помогает парнишке — только после того как сам весь вывернулся наизнанку и раскрыл свое подлинное "я", потому что других специалистов по психологии уборщик Уилл "опускал" своим дьявольским умом.
Короче, это "супергеройская" картина, где парень из народа, такой же, как любой средний американец, может добиться любых высот, главное — ему слегка помочь, и он прыгнет в дамки.
Друга главного героя играл, конечно, Бен Аффлек. И оба актера после этой картины прыгнули в дамки.
Рабочая формула успеха тандема Бена Аффлека и Мэтта Деймона
По жизни их фишкой стала чеховская формула: плохой хороший человек. Невозможно забыть двух падших ангелов в "Догме", которые мечтают вернуться на небеса, предварительно, правда, устроив на Земле небольшой ад.
Поскольку наши умные друзья понимают в кино: они становятся успешными продюсерами. Но и сам Бен Аффлек неплох: в 2013 году он получает "Оскар" в категории "Лучший фильм года" как продюсер фильма "Операция "Арго", он же режиссировал этот шпионский боевик и сыграл одну из главных ролей. Когда сам, под себя свое – все работает. Примерно та же ситуация и у Сильвестра Сталлоне: успех ему приносили картины по его сценариям. Только у него везде одна роль — "хороший парень с кулаками" – без нюансировки.
К "Последней дуэли" (2021) Риддли Скота Бен Аффлек и Мэтт Деймон тоже приложили немало усилий – сценарных и актерских. В картине показано изнасилование в Средние века с трех разных точек зрения: оскорбленного мужа, насильника и жертвы. И у каждого есть своя правда – принцип "плохой хороший человек" тут расцвел буйным цветом. Как всегда, наши герои, играя по своему сценарию, убедительны. Хотя фильм провалился в прокате (возможно, виной ковид) на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 86%.
Скандалы и женщины
Какие могут быть скандалы у умного красавца-актера? Конечно, связанные с изменами (причем частенько бросали первым его). Как Бен Аффлек решал эти проблемы – при помощи алкоголя. Поэтому медиа все эти годы писали о двух вещах в его жизни: запоях и изменах.
Итак, вот имена семерых главных (помельче не упоминаем, не хватит места) любимых женщин Бена Аффлека: Шайенн Ротман, Гвинетт Пэлтроу, Сандра Буллок, Дженнифер Лопес, Дженнифер Гарнер, Линдси Шукус, Ана де Армас. И, как известно, спустя 20 лет после расставания сейчас с ним снова Дженнифер Лопес. И у них – на момент пятидесятилетнего юбилея Бена Аффлека – все хорошо.Важно