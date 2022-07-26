Блокбастеры августа. Брэд Питт в роли киллера-недотепы, нападение льва-людоеда, дуэль снайперов

Фокус предлагает посмотреть фильмы в разных жанрах: криминальный экшн, лирическую комедию, военную драму, супергеройскую анимацию и триллер.

Август в кино выдался на редкость жарким: сплошные военные и криминальные экшны. Увидите криминальный боевик с элементами абсурда, анимацию про питомцев Супермена, военную драму о Донбассе, лирическую комедию о запутанных отношениях отца и сына, а также триллер об опасностях дикой природы.

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"Скоростной поезд" / Bullet Train

США, 2022, экшн, криминал, боевик

Тема: смеется тот, кто смеется последний

Рейтинг по kino-teatr.ua: 8.8 /10

Премьера: 11 августа

В ролях: Брэд Питт, Сандра Баллок, Зази Битц

Если вы соскучились по Брэду Питту – значит, вам смотреть этот криминальный экшн за $ 85 млн, где актер самоотверженно и изобретательно сражается полтора часа. Режиссер картины Дэвид Литч, снявший "Дэдпул 2" и "Джона Уика", так что кинокрови жалеть не станут.

Эта лента – вольная экранизация криминального бестселлера японского писателя Катаро Исаки "Поезд убийц". Где все вроде бы слегка абсурдно для европейского глаза, но при этом предельно логично. По сюжету, пятеро убийц оказываются в скоростном поезде — синкансэне. Один – киллер-неудачник, другой – профессиональный убийца в прошлом, а сейчас алкоголик, третий – подросток-психопат… Всех их связывает между собой главарь крупной криминальной группировки. Кто-то сел в вагон по его приказу, кто-то — чтобы помешать его планам, а кто-то — чтобы отомстить.

Если что, Брэд Питт играет вот этого – "самого неудачливого убийцу в мире", прозванного так потому, что вся его жизнь — это череда неприятностей. При этом он больше других героев вызывает симпатию, что видно уже трейлеру. Все за то, что это для Питта – идеальная роль.

[ + – ] Трейдер фильма "Скоростной поезд"

"DС Лига Cуперлюбимцев" / DC League of Super-Pets

США, 2022, анимация, комедия, фантастика, приключения

Тема: боевые братья наши меньшие

Рейтинг по kino-teatr.ua: 7.7 / 10

Премьера: 28 июля

Компания по производству комиксов DС выводит на экраны уже братьев наших меньших, которые тоже, конечно, суперменские. Новый мультфильм рассказывает о лучшем друге Супермена – псе Крипто, который, разумеется, тоже обладает сверхспособностями.

По сюжету, в один не слишком прекрасный день Супермена и других членов Лиги Справедливости похищают неизвестные злодеи. Теперь псу Крипто нужно подготовить Суперпитомцев из приюта, чтобы из них по-быстрому сколотить команду для спасения хозяина и его коллег.

[ + – ] Трейлер мультфильма "DC Лига Суперлюбимцев"

"Снайпер. Білий ворон"

Украина, 2022, военная драма, боевик

Тема: дуэль снайперов

Рейтинг по kino-teatr.ua: 9.3 / 10

Премьера: 24 августа

В ролях: Павел Алдошин, Марина Кошкина, Роман Ясиновский

Во время войны на Донбассе украинский снайпер-доброволец (бывший эко-поселенец из Горловки) хочет отомстить за смерть своего друга – инструктора по снайпингу (соревнования с дистанциями стрельбы от 50 до 1500 м, с применением мишеней небольшого размера). А для этого он должен найти и ликвидировать российского военного снайпера.

Работа над лентой началась в 2019 году. Бюджет фильма по украинским меркам немаленький: 30 млн. грн. Съемки проходили осенью 2020 года, в них принимали участие военнослужащие и военная техника Международного центра и Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

[ + – ] Трейлер боевика "Снайпер. Білий ворон"

"Зверь" / Beast

США, 2022, триллер, драма

Тема: выжить в схватке с хищником

Премьера: 25 августа

Рейтинг по kino-teatr.ua: 7.3 / 10

В ролях: Идрис Эльба, Шарлто Копли, Мел Джарнсон

Доктор Нейт Сэмюэлс после смерти жены возвращается в Южную Африку, где они познакомились. Отец много работал и был занят, но во время отпуска он хочет эмоционально сблизиться с дочерьми. Для этого Нейт вместе с ними отправляется в заповедник, которым управляет его старый друг Мартин Баттлс. Однако развлекательная прогулка оборачивается смертельно опасным приключением, в котором Нэйту придется бороться за выживание со свирепым львом-убийцей.

[ + – ] Трейлер к фильму "Зверь"

"Я люблю моего отца" / I Love My Dad

США, 2022, комедия

Тема: найти подход к ребенку

Рейтинг по kino-teatr.ua: 5 / 10

Премьера: 25 августа

В ролях: Пэттон Освальт, Джеймс Морозини, Клаудия Сулевски

В главной роли в этой ленте снялся известный американский стендап-комик Пэттон Освальт (сериал "Король Квинса"). У Чака часто происходили ссоры со взрослым сыном, запрещающим ему то одно, то другое. Он решает возобновить отношения с отпрыском, но обнаруживает, что тот заблокировал его во всех соцсетях. Обеспокоенный папаша создает фейковый аккаунт и начинает общение под видом молодой привлекательной официантки. Затея заходит слишком далеко — его сын влюбляется в воображаемую девушку и теперь мечтает увидеться с ней лично. Что делать папе? Искать настоящую?

[ + – ] Трейлер комедии "Я люблю своего отца"

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