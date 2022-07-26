Блокбастеры августа. Брэд Питт в роли киллера-недотепы, нападение льва-людоеда, дуэль снайперов
Фокус предлагает посмотреть фильмы в разных жанрах: криминальный экшн, лирическую комедию, военную драму, супергеройскую анимацию и триллер.
Август в кино выдался на редкость жарким: сплошные военные и криминальные экшны. Увидите криминальный боевик с элементами абсурда, анимацию про питомцев Супермена, военную драму о Донбассе, лирическую комедию о запутанных отношениях отца и сына, а также триллер об опасностях дикой природы.
"Скоростной поезд" / Bullet Train
США, 2022, экшн, криминал, боевик
Тема: смеется тот, кто смеется последний
Рейтинг по kino-teatr.ua: 8.8 /10
Премьера: 11 августа
В ролях: Брэд Питт, Сандра Баллок, Зази Битц
Если вы соскучились по Брэду Питту – значит, вам смотреть этот криминальный экшн за $ 85 млн, где актер самоотверженно и изобретательно сражается полтора часа. Режиссер картины Дэвид Литч, снявший "Дэдпул 2" и "Джона Уика", так что кинокрови жалеть не станут.
Эта лента – вольная экранизация криминального бестселлера японского писателя Катаро Исаки "Поезд убийц". Где все вроде бы слегка абсурдно для европейского глаза, но при этом предельно логично. По сюжету, пятеро убийц оказываются в скоростном поезде — синкансэне. Один – киллер-неудачник, другой – профессиональный убийца в прошлом, а сейчас алкоголик, третий – подросток-психопат… Всех их связывает между собой главарь крупной криминальной группировки. Кто-то сел в вагон по его приказу, кто-то — чтобы помешать его планам, а кто-то — чтобы отомстить.
Если что, Брэд Питт играет вот этого – "самого неудачливого убийцу в мире", прозванного так потому, что вся его жизнь — это череда неприятностей. При этом он больше других героев вызывает симпатию, что видно уже трейлеру. Все за то, что это для Питта – идеальная роль.
"DС Лига Cуперлюбимцев" / DC League of Super-Pets
США, 2022, анимация, комедия, фантастика, приключения
Тема: боевые братья наши меньшие
Рейтинг по kino-teatr.ua: 7.7 / 10
Премьера: 28 июля
Компания по производству комиксов DС выводит на экраны уже братьев наших меньших, которые тоже, конечно, суперменские. Новый мультфильм рассказывает о лучшем друге Супермена – псе Крипто, который, разумеется, тоже обладает сверхспособностями.
По сюжету, в один не слишком прекрасный день Супермена и других членов Лиги Справедливости похищают неизвестные злодеи. Теперь псу Крипто нужно подготовить Суперпитомцев из приюта, чтобы из них по-быстрому сколотить команду для спасения хозяина и его коллег.
"Снайпер. Білий ворон"
Украина, 2022, военная драма, боевик
Тема: дуэль снайперов
Рейтинг по kino-teatr.ua: 9.3 / 10
Премьера: 24 августа
В ролях: Павел Алдошин, Марина Кошкина, Роман Ясиновский
Во время войны на Донбассе украинский снайпер-доброволец (бывший эко-поселенец из Горловки) хочет отомстить за смерть своего друга – инструктора по снайпингу (соревнования с дистанциями стрельбы от 50 до 1500 м, с применением мишеней небольшого размера). А для этого он должен найти и ликвидировать российского военного снайпера.
Работа над лентой началась в 2019 году. Бюджет фильма по украинским меркам немаленький: 30 млн. грн. Съемки проходили осенью 2020 года, в них принимали участие военнослужащие и военная техника Международного центра и Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.
"Зверь" / Beast
США, 2022, триллер, драма
Тема: выжить в схватке с хищником
Премьера: 25 августа
Рейтинг по kino-teatr.ua: 7.3 / 10
В ролях: Идрис Эльба, Шарлто Копли, Мел Джарнсон
Доктор Нейт Сэмюэлс после смерти жены возвращается в Южную Африку, где они познакомились. Отец много работал и был занят, но во время отпуска он хочет эмоционально сблизиться с дочерьми. Для этого Нейт вместе с ними отправляется в заповедник, которым управляет его старый друг Мартин Баттлс. Однако развлекательная прогулка оборачивается смертельно опасным приключением, в котором Нэйту придется бороться за выживание со свирепым львом-убийцей.
"Я люблю моего отца" / I Love My Dad
США, 2022, комедия
Тема: найти подход к ребенку
Рейтинг по kino-teatr.ua: 5 / 10
Премьера: 25 августа
В ролях: Пэттон Освальт, Джеймс Морозини, Клаудия Сулевски
В главной роли в этой ленте снялся известный американский стендап-комик Пэттон Освальт (сериал "Король Квинса"). У Чака часто происходили ссоры со взрослым сыном, запрещающим ему то одно, то другое. Он решает возобновить отношения с отпрыском, но обнаруживает, что тот заблокировал его во всех соцсетях. Обеспокоенный папаша создает фейковый аккаунт и начинает общение под видом молодой привлекательной официантки. Затея заходит слишком далеко — его сын влюбляется в воображаемую девушку и теперь мечтает увидеться с ней лично. Что делать папе? Искать настоящую?Важно