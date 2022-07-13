"Миньоны: Становление злодея" уже самый кассовый мультфильм года. В чем секрет успеха

От нового мультфильма о миньонах публика без ума, а критики – чуть более спокойны.

Пятый анимационный фильм франшизы "Миньоны: Становление злодея", вышедший в Украине 7 июля, при бюджете $80 млн уже собрал в мировом прокате $ 400 млн. На Rotten Tomatoes зрители фильму дали 91%, критики – 72% , то есть любители – в восторге, профессионалы – тоже, но слегка ворчат. Возможно, потому, что от "гадкого" юного Грю ожидалось большего злодейства, но здесь все окупают его помощники миньоны – их "невольные" прегрешения, выглядят гораздо более захватывающими, чем интриги шкодливого хозяина.

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Фокус разбирался почему выстрелило очередное творение американской анимационной студии Illumination.

"Миньоны: Становление злодея": о чем фильм

В приквеле о "Гадком" Грю показано детство героя. Уже в 11 лет он определился со своим будущим предназначением – стать суперзлодеем и рвался в легендарную местную банду Злобная шестерка. Основной сюжет коротко изложен уже в первом трейлере мульта. Ганстер Дед Кастет добыл древний артефакт, но банда выкинула своего постаревшего лидера. Молодой, да ранний Грю претендует на его место в знаменитой шайке. Но когда он получил отказ, то сумел увести амулет из под носа самонадеянных преступников. Разумеется, Грю и Дед Кастет потом станут полезны друг другу.

[ + – ] Официальный трейлер № 1 "Миньоны: Становление злодея"

В картине показан момент появления миньонов у Грю. Как известно из третьей серии цикла "Миньоны" (2015), миньоны – эта свора желтых лимоноподобных существ — рождена, чтобы служить какому-то суперзлодею. Кто только ими не командовал с доисторических времен: от тиранозавра – до Наполеона. Причем, несмотря на преданность, их же непосредственность часто служила причиной большого вреда для хозяев или даже их гибели.

В новом мультфильме миньоны превосходят Грю по части преступной изобретательности, только в их случае – это результат не спланированных действий, а спонтанных. Думаем, похищение миньонами самолета войдет в анналы мирового кино. Особенно, момент управления ими падающим лайнером под вальс Штрауса. Этот остроумный ход слегка напоминает близкую ситуацию из комедии братьев Цукеров "Аэроплан 2" (1982). Авторы показали этот мини-шедевр в финальном трейлере картины.

[ + – ] Финальный, третий трейлер мультфильма "Миньоны: Становления злодея".

В сравнении с пакостями хозяина – вроде обливания очереди горчицей – милые миньоны гораздо более основательно дают прикурить. Что не уменьшает их "детскости": вроде того, что они могут запросто обменять что-то ценное на побрякушку. А кто в детстве не менялся? Тут же кайф от самого факта обмена!

"Миньоны: Становление злодея".Плюсы картины

Это – удачный микс приключений, криминала, истории про взросление, фантастики и мистики. Очень красивая и одновременно забавная стилизация под 1970-е. Конкретно, действие происходит в 1976 году. Мы точно можем даже определить год рождения Грю – 1965. Брюки-клеш, диско, глэм-рок, пестрые хиппари – есть все приметы того времени. Мама Грю увлечена йоговским гуру, ее реплика сыну в духе той эпохи: "Твои миньоны мне ауру затемняют".

Банда и ее оборудование, разработанное гениальным доктором Нефарио, это – броский дизайн и точная метафоричность: у вероломной красно-фиолетовой красотки – гламурная летающая тачка, у бандита в тельняшке с клешней – трактор на крабьих ножках, у накаченного дуболома – танк, а пожилая монашка с нунчаками гоняет на авто с выхлопными трубами в виде духового органа. Красочно и стильно!

Отметим немудреный, но внятный сюжет.

"Миньоны: Становление злодея". Минусы

Идея, которую пропагандируют создатели в анонсах, по поводу того, что дружба нужна даже злодеям – не слишком убедительно воплощена. Здесь скорее проступает иная мысль: что у каждого будущего мастера должен быть учитель-ориентир. Победительно звучит лозунг Деда Кастета: "Бери по максимуму: живой или мертвый".

[ + – ] Официальный трейлер № 2 "Миньоны: Становления злодея".

Жаль, что в мультфильме для юного Грю не нашлось какой-то изощренной интриги и более виртуозного преступления, чем те, что показаны. Но эти его первые, неловкие в мире злодейства шаги вполне компенсируют своими выходками чудесные миньоны. Безусловно, авторы на них "выехали" в этой картине и в прямом и в переносном смысле слова – на их чрезвычайной скорости, непредсказуемости и обаянии.