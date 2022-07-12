"Посіпаки: Становлення лиходія". В ураганній історії про Грю міньйони перевершили господаря в безумстві

Від нового мультфільму про міньйонів публіка в захваті, а критики — трохи спокійніші.

П'ятий анімаційний фільм франшизи "Посіпаки: Становлення лиходія", що вийшов в Україні 7 липня, при бюджеті $80 млн уже зібрав у світовому прокаті $400 млн. На Rotten Tomatoes глядачі фільму дали 91%, критики — 72%, тобто любителі — у захваті, професіонали — теж, але трохи бурчать. Можливо, тому, що від "гидкого" юного Грю очікувалося більшого лиходійства, але тут усе окупають його помічники міньйони — їх "мимовільні" гріхи, виглядають набагато більш захопливими, ніж інтриги шкодливого господаря.

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Фокус розбирався чому вистрілив черговий витвір американської анімаційної студії Illumination.

"Посіпаки: Становлення лиходія": про що фільм

У приквелі про "Гидкого" Грю показано дитинство героя. Уже в 11 років він визначився зі своїм майбутнім призначенням — стати суперлиходієм і рвався в легендарну місцеву банду Злісна шістка. Основний сюжет коротко викладено вже в першому трейлері мультфільму. Ганстер Дід Кастет здобув стародавній артефакт, але банда викинула свого літнього лідера. Молодий і ранній Грю претендує на його місце у знаменитій зграї. Але коли він отримав відмову, то зумів забрати амулет з-під носа самовпевнених злочинців. Зрозуміло, Грю та Дід Кастет потім стануть корисними один одному.

[ + – ] Офіційний трейлер № 1 "Посіпаки: Становлення лиходія"

У картині показано момент появи міньйонів у Грю. Як відомо з третьої серії циклу "Посіпаки" (2015), міньйони — ця зграя жовтих лимоноподібних істот — народжена, щоб служити якомусь суперлиходію. Хто тільки ними не командував із доісторичних часів: від тиранозавра — до Наполеона. Причому, незважаючи на відданість, їхня безпосередність часто слугувала причиною великої шкоди для господарів або навіть їхньої загибелі.

У новому мультфільмі міньйони перевершують Грю щодо злочинної винахідливості, тільки в їх випадку — це результат не спланованих дій, а спонтанних. Думаємо, викрадення міньйонами літака увійде до анналів світового кіно. Особливо, момент керування ними лайнера, що падає, під вальс Штрауса. Цей дотепний хід трохи нагадує близьку ситуацію з комедії братів Цукерів "Аероплан 2" (1982). Автори показали цей мінішедевр у фінальному трейлері картини.

[ + – ] Фінальний, третій трейлер мультфільму "Посіпаки: Становлення лиходія".

Порівняно з паскудствами господаря — на кшталт обливання черги гірчицею — милі міньйони набагато ґрунтовніше дають прикурити. Що не зменшує їхньої "дитячості": на кшталт того, що вони можуть запросто обміняти щось цінне на брязкальце. А хто в дитинстві не мінявся? Одразу кайф від власне факту обміну!

"Посіпаки: Становлення лиходія". Плюси картини

Це — вдалий мікс пригод, криміналу, історії про дорослішання, фантастики та містики. Дуже красива і водночас кумедна стилізація під 1970-ті. Безпосередньо, дія відбувається у 1976 році. Ми точно можемо навіть визначити рік народження Грю — 1965. Штани-кльош, диско, глем-рок, строкаті хіпарі — є всі прикмети того часу. Мама Грю захоплена йогівським гуру, її репліка синові в дусі тієї епохи: "Твої міньйони мені ауру затемняють".

Банда та її обладнання, розроблене геніальним доктором Нефаріо, це — яскравий дизайн і точна метафоричність: у віроломної червоно-фіолетової красуні — гламурна літальна тачка, у бандита в тільнику з клешнею — трактор на крабових ніжках, у накаченого дуболома — танк, а старенька монашка з нунчаками ганяє на авто з вихлопними трубами у вигляді духового органа. Яскраво та стильно!

Зазначимо нехитрий, але виразний сюжет.

"Посіпаки: Становлення лиходія". Мінуси

Ідея, яку пропагують творці в анонсах, з приводу того, що дружба потрібна навіть лиходіям — не надто переконливо втілена. Тут швидше проступає інша думка: що в кожного майбутнього майстра має бути вчитель-орієнтир. Переможно звучить гасло Діда Кастета: "Бери по максимуму: живий чи мертвий".

[ + – ] Офіційний трейлер № 2 "Посіпаки: Становлення лиходія".

Шкода, що в мультфільмі для юного Грю не знайшлося якоїсь витонченої інтриги та віртуознішого злочину, ніж ті, що показані. Але ці його перші, незграбні у світі лиходійства кроки цілком компенсують своїми витівками чудові міньйони. Безумовно, автори ними "виїхали" в цій картині й у прямому, і в переносному значенні слова — на їх надзвичайній швидкості, непередбачуваності та чарівності.