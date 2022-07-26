Блокбастери серпня. Бред Пітт у ролі кілера-недотепи, напад лева-людожера, дуель снайперів

Фокус пропонує подивитися фільми в різних жанрах: кримінальний екшн, ліричну комедію, військову драму, супергеройську анімацію і трилер.

Серпень у кіно видався на диво спекотним: суцільні військові та кримінальні екшни. Побачите кримінальний бойовик із елементами абсурду, анімацію про вихованців Супермена, військову драму про Донбас, ліричну комедію про заплутані стосунки батька та сина, а також трилер про небезпеки дикої природи.

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"Швидкісний поїзд"/Bullet Train

США, 2022, екшн, кримінал, бойовик.

Тема: сміється той, хто сміється останній.

Рейтинг на kino-teatr.ua: 8.8 /10.

Прем'єра: 11 серпня.

У ролях: Бред Пітт, Сандра Баллок, Зазі Бітц.

Якщо ви скучили за Бредом Пітт — значить, вам дивитися цей кримінальний екшн за $85 млн, де актор самовіддано та винахідливо б'ється півтори години. Режисер картини Девід Літч, який зняв "Дедпул 2" та "Джона Віка", так що кінокрові не шкодуватимуть.

Ця стрічка — вільна екранізація кримінального бестселера японського письменника Катаро Ісакі "Потяг убивць". Де все начебто трохи абсурдно для європейського ока, але при цьому гранично логічно. За сюжетом, п'ятеро вбивць опиняються у швидкісному поїзді — синкансені. Один — кілер-невдаха, інший — професійний убивця в минулому, а зараз алкоголік, третій — підліток-психопат… Усіх їх пов'язує між собою ватажок великого кримінального угруповання. Хтось сів у вагон за його наказом, хтось, щоб перешкодити його планам, а хтось — помститися.

Якщо що, Бред Пітт грає ось цього — "найневдалішого вбивцю на світі", прозваного так тому, що все його життя — це низка неприємностей. При цьому він більше за інших героїв викликає симпатію, що видно вже трейлеру. Все за те, що це для Пітта — ідеальна роль.

[ + – ] Трейлер фільму "Швидкісний поїзд"

"DС Ліга СуперУлюбленців"/DC League of Super-Pets

США, 2022, анімація, комедія, фантастика, пригоди.

Тема: бойові брати наші менші.

Рейтинг на kino-teatr.ua: 7.7/10.

Прем'єра: 28 липня.

Компанія з виробництва коміксів DС виводить на екрани вже братів наших менших, які теж, звісно, суперменські. Новий мультфільм розповідає про найкращого друга Супермена — пса Крипто, який, зрозуміло, теж має надздібності.

За сюжетом, одного не надто прекрасного дня Супермена й інших членів Ліги Справедливості викрадають невідомі лиходії. Тепер псові Крипто потрібно підготувати Супервихованців із притулку, щоб із них швидко створити команду для порятунку господаря та його колег.

[ + – ] Трейлер мультфільму "DC Ліга СуперУлюбленців"

"Снайпер. Білий ворон"

Україна, 2022, військова драма, бойовик.

Тема: дуель снайперів.

Рейтинг на kino-teatr.ua: 9.3/10.

Прем'єра: 24 серпня.

У ролях: Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Роман Ясиновський.

Під час війни на Донбасі український снайпер-добровольець (колишній екопоселенець із Горлівки) хоче помститися за смерть свого друга — інструктора зі снайпінгу (змагання на дистанціях стрільби від 50 до 1500 м із застосуванням мішеней невеликого розміру). А для цього він має знайти й ліквідувати російського військового снайпера.

Робота над стрічкою розпочалася у 2019 році. Бюджет фільму за українськими мірками немаленький — 30 млн грн. Зйомки проходили восени 2020 року, у них брали участь військовослужбовці та військова техніка Міжнародного центру та Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.

[ + – ] Трейлер бойовика "Снайпер. Білий ворон"

"Звір"/Beast

США, 2022, трилер, драма.

Тема: вижити в сутичці з хижаком.

Прем'єра: 25 серпня.

Рейтинг на kino-teatr.ua: 7.3/10.

У ролях: Ідріс Ельба, Шарлто Коплі, Мел Джарнсон.

Лікар Нейт Семюелс після смерті дружини повертається в Південну Африку, де вони познайомилися. Батько багато працював і був зайнятий, але під час відпустки хоче емоційно зблизитися з дочками. Для цього Нейт разом із ними вирушає в заповідник, яким керує його старий друг Мартін Баттлс. Однак розважальна прогулянка обертається смертельно небезпечною пригодою, в якій Нейту доведеться боротися за виживання з лютим левом-убивцею.

[ + – ] Трейлер фільму "Звір"

"Я люблю мого батька"/I Love My Dad

США, 2022, комедія.

Тема: знайти підхід до дитини.

Рейтинг на kino-teatr.ua: 5/10.

Прем'єра: 25 серпня.

У ролях: Петтон Освальт, Джеймс Морозіні, Клаудія Сулевскі.

У головній ролі в цій стрічці знявся відомий американський стендап-комік Петтон Освальт (серіал "Король Квінса"). У Чака часто відбувалися сварки з дорослим сином, який забороняє то одне, то інше. Він вирішує відновити стосунки з сином, але виявляє, що той заблокував його в усіх соцмережах. Стурбований тато створює фейковий аккаунт і починає спілкування під виглядом молодої привабливої офіціантки. Затія заходить надто далеко — його син закохується в уявну дівчину й тепер мріє побачитися з нею особисто. Що робити татові? Шукати справжню?

[ + – ] Трейлер комедії "Я люблю свого батька"

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