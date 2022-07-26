Блокбастери серпня. Бред Пітт у ролі кілера-недотепи, напад лева-людожера, дуель снайперів
Фокус пропонує подивитися фільми в різних жанрах: кримінальний екшн, ліричну комедію, військову драму, супергеройську анімацію і трилер.
Серпень у кіно видався на диво спекотним: суцільні військові та кримінальні екшни. Побачите кримінальний бойовик із елементами абсурду, анімацію про вихованців Супермена, військову драму про Донбас, ліричну комедію про заплутані стосунки батька та сина, а також трилер про небезпеки дикої природи.
"Швидкісний поїзд"/Bullet Train
США, 2022, екшн, кримінал, бойовик.
Тема: сміється той, хто сміється останній.
Рейтинг на kino-teatr.ua: 8.8 /10.
Прем'єра: 11 серпня.
У ролях: Бред Пітт, Сандра Баллок, Зазі Бітц.
Якщо ви скучили за Бредом Пітт — значить, вам дивитися цей кримінальний екшн за $85 млн, де актор самовіддано та винахідливо б'ється півтори години. Режисер картини Девід Літч, який зняв "Дедпул 2" та "Джона Віка", так що кінокрові не шкодуватимуть.
Ця стрічка — вільна екранізація кримінального бестселера японського письменника Катаро Ісакі "Потяг убивць". Де все начебто трохи абсурдно для європейського ока, але при цьому гранично логічно. За сюжетом, п'ятеро вбивць опиняються у швидкісному поїзді — синкансені. Один — кілер-невдаха, інший — професійний убивця в минулому, а зараз алкоголік, третій — підліток-психопат… Усіх їх пов'язує між собою ватажок великого кримінального угруповання. Хтось сів у вагон за його наказом, хтось, щоб перешкодити його планам, а хтось — помститися.
Якщо що, Бред Пітт грає ось цього — "найневдалішого вбивцю на світі", прозваного так тому, що все його життя — це низка неприємностей. При цьому він більше за інших героїв викликає симпатію, що видно вже трейлеру. Все за те, що це для Пітта — ідеальна роль.
"DС Ліга СуперУлюбленців"/DC League of Super-Pets
США, 2022, анімація, комедія, фантастика, пригоди.
Тема: бойові брати наші менші.
Рейтинг на kino-teatr.ua: 7.7/10.
Прем'єра: 28 липня.
Компанія з виробництва коміксів DС виводить на екрани вже братів наших менших, які теж, звісно, суперменські. Новий мультфільм розповідає про найкращого друга Супермена — пса Крипто, який, зрозуміло, теж має надздібності.
За сюжетом, одного не надто прекрасного дня Супермена й інших членів Ліги Справедливості викрадають невідомі лиходії. Тепер псові Крипто потрібно підготувати Супервихованців із притулку, щоб із них швидко створити команду для порятунку господаря та його колег.
"Снайпер. Білий ворон"
Україна, 2022, військова драма, бойовик.
Тема: дуель снайперів.
Рейтинг на kino-teatr.ua: 9.3/10.
Прем'єра: 24 серпня.
У ролях: Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Роман Ясиновський.
Під час війни на Донбасі український снайпер-добровольець (колишній екопоселенець із Горлівки) хоче помститися за смерть свого друга — інструктора зі снайпінгу (змагання на дистанціях стрільби від 50 до 1500 м із застосуванням мішеней невеликого розміру). А для цього він має знайти й ліквідувати російського військового снайпера.
Робота над стрічкою розпочалася у 2019 році. Бюджет фільму за українськими мірками немаленький — 30 млн грн. Зйомки проходили восени 2020 року, у них брали участь військовослужбовці та військова техніка Міжнародного центру та Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.
"Звір"/Beast
США, 2022, трилер, драма.
Тема: вижити в сутичці з хижаком.
Прем'єра: 25 серпня.
Рейтинг на kino-teatr.ua: 7.3/10.
У ролях: Ідріс Ельба, Шарлто Коплі, Мел Джарнсон.
Лікар Нейт Семюелс після смерті дружини повертається в Південну Африку, де вони познайомилися. Батько багато працював і був зайнятий, але під час відпустки хоче емоційно зблизитися з дочками. Для цього Нейт разом із ними вирушає в заповідник, яким керує його старий друг Мартін Баттлс. Однак розважальна прогулянка обертається смертельно небезпечною пригодою, в якій Нейту доведеться боротися за виживання з лютим левом-убивцею.
"Я люблю мого батька"/I Love My Dad
США, 2022, комедія.
Тема: знайти підхід до дитини.
Рейтинг на kino-teatr.ua: 5/10.
Прем'єра: 25 серпня.
У ролях: Петтон Освальт, Джеймс Морозіні, Клаудія Сулевскі.
У головній ролі в цій стрічці знявся відомий американський стендап-комік Петтон Освальт (серіал "Король Квінса"). У Чака часто відбувалися сварки з дорослим сином, який забороняє то одне, то інше. Він вирішує відновити стосунки з сином, але виявляє, що той заблокував його в усіх соцмережах. Стурбований тато створює фейковий аккаунт і починає спілкування під виглядом молодої привабливої офіціантки. Затія заходить надто далеко — його син закохується в уявну дівчину й тепер мріє побачитися з нею особисто. Що робити татові? Шукати справжню?Важливо