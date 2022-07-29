Одиннадцать друзей Дэмиена. Почему сериал "Кукушки Мидвича" такой же страшный, как "Омен"

Телевизионная сеть Sky Max представила новую версию фильма по знаменитому роману Джона Уиндема. Город засыпает, а просыпается с десятками "подброшенных" детей. Почему сериал "Кукушки Мидвича" получился по настоящему жутким и в чем его недостатки.

Кукушата Мидвича

Роман выдержал несколько успешных экранизаций (под названием "Деревня проклятых"), поэтому общий сюжетный ход не является загадкой. Неожиданно на тихий провинциальный городок с небес спустилось нечто: НЛО, молния, купол. Каждый находящийся в пределах Мидвича потерял сознание. Кое-кто неудачно смертельно. Однако проходит 12 часов и люди оживают, родственники прорываются сквозь невидимую стену. Все счастливы.

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Счастливы до того момента, когда выясняется, что все женщины репродуктивного возраста в Мидвиче забеременели в тот день. Этот факт пока также не особенно пугает будущих матерей. Даже когда несколько женщин, решившихся на аборт, в какой-то момент одновременно теряют "силу воли" и уходят из клиники.

Как водится в таком случае – нетривиальные способности деток становятся пугающими вместе с их ростом.

[ + – ] Неожиданно на тихий провинциальный городок Мидвич с небес спустилось нечто: НЛО, молния, купол

Маленькие и страшные

Подрастая, кукушата начинают жестко отстаивать свои интересы. Подозрительные родители могут серьезно пострадать. А попытавшиеся покинуть Мидвич – погибнуть. Выясняется, что у детей – единый разум, и что знает один – знают все. При таком раскладе маленькие пришельцы опережают людей в передаче информации и реакции на попытки разоблачения.

[ + – ] При взгляде на детей – героев "Кукушек Мидвича" постоянно вспоминается Дэмиен из "Омена"

Отдельного внимания стоит игра детей. Невозможно не сравнивать с Дэмиеном из "Омена". Не мигающие взгляды исподлобья, без поворотов головы вправо или влево, сосредоточенно всматриваются в жертв, которые начинают выполнять невидимые приказы. И если в оригинале романа и предыдущих фильмах все дети были белыми блондинами, то в новом сериале детенышей сделали расово разнообразными. Надо сказать, что в этом случае, пожалуй, стало лучше и страшнее. Ведь от десятка однотипных клонов уже ожидаешь неприятностей, а когда перед тобой вполне обычные дети и вдруг недобро щурятся – как будто одиннадцать Дэмиенов на тебя посмотрели. И поди знай, какое несчастье накликали.

Вся механика поступков деток также напоминает "Омен". Их излюбленный метод – заставить родителей делать неприятности самим себе. Хотя иногда можно ожидать и более разнообразного пути к членовредительству.

[ + – ] Английский трейлер, но в сети уже можно найти "Кукушек" в русском переводе

Коллективный разум Мидвича

И все же, как ни хорошо "Кукушки" смотрелись бы мистическим триллером с проделками Сатаны, но роман и сериал заявлены как фантастика. Дети "занесены" в Мидвич явно инопланетным образом и демонстрируют коллективный разум.

Увы, порассуждать на тему – насколько это опасно для людей или нет — авторы почти не дают. Казалось бы, группа детей, которая может взять под контроль всех, включая солдат ближайшей военной базы, обязательно победит. Но даже среди них находится "зраднык", который скрывает мысли от коллективного разума – а так возможно?

Есть и специальная правительственная группа "людей в черном", которая знает о случившемся. Даже знает аналоги, как с подобными нашествиями боролись в других странах (в сериале – в СССР, в романе – еще и в Австралии и Канаде). Однако и эти спецагенты работают блекло, иногда целыми сериями не появляясь в кадре. Странная апатия правительства вместо оперативной реакции на вторжение.

Поэтому иногда сюжет приходится додумывать за сценаристами, чтобы было чуть увлекательнее. Видимо, эти сюжетные пробелы, и неопределенность режиссера что снимать – мистику или фантастику, — отразились и на разнообразии оценок зрителей и критиков.

Самыми беспощадными оказались зрители Rotten Tomatoes – 44% из 100.

IMDb – 6,5 из 10

Кинопоиск – 6,8

Rotten Tomatoes (профессиональные критики) – 71%

Автор склоняется к оценке 6,5. Сериал определенно должен понравиться любителям страшных историй о влиянии на разум.

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