Премьерный комедийный боевик "Человек из Торонто" с Вуди Харрельсоном: невероятно тупой, но не без изюминки.

24 июня на Netflix вышел комедийный боевик "Человек из Торонто" режиссера Патрика Хьюза ("Неудержимые-3") с Кевином Хартом и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Платформа сообщила, что фильм возглавил чарты США и Великобритании.

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По сюжету случайно перепутали киллера и юморного продажника-неудачника. В картине использованы все подобные ходы из французских комедий 1970-1980-х: "Высокий блондин в черном ботинке", "Укол зонтиком", "Папаши", а название взяли от "Человека из Рио". Но все же дуэт Харрельсона и Харта и зрелищные спецэффекты делают картину идеальной для одноразового просмотра.

Старейший голливудский сценарист Робби Фокс ("Я женился на убийце с топором", "Старики под присмотром") и его коллега помоложе Крис Бремнер ("Плохие парни-4") беззастенчиво использовали в "Человеке из Торонто" наработки французского кинематографа 1960-1980-х.

[ + – ] "Человек из Торонто" (2022)

"Человек из Торонто": первоисточники

В "Высоком блондине в черном ботинке" (1972) путают музыканта и шпиона, в "Уколе зонтиком" (1980) – киллера и комика. В обеих картинах в главной роли — звезда французских комедий Пьер Ришар. В "Невезучих" (1981), "Папашах" (1983) и "Беглецах" (1986) – блистает комедийный дуэт Ришара и Жерара Депардье. Идея трех фильмов одна и та же: вынужденное сотрудничество двух полярно разных людей: герой Ришара – неудачник, слабый, комичный, персонаж Депардье – боевой, волевой, слегка презирающий своего напарника.

Все эти ходы использовали в своем сценарии для "Человека из Торонто" и Робби Фокс с коллегой. Более того, даже в названии боевика они обыграли название французской криминальной комедии 1964 года с Жан-Полем Бельмондо – "Человек из Рио". В результате получился гремучий сюжетный микс.

Кевин Харт и Вуди Харрельсон, киллер и продажник

Тедди Джексон (Кевин Харт) — продажник-неудачник. Но не без фантазии – он изобрел, к примеру, "бесконтактный бокс". На обучающем ютуб-канале Тедди семь просмотров за три года. При этом у парня неплохо подвешен язык: он отлично треплется. Но не может сосредоточиться на одном деле и делает досадные промахи, вроде того, что забывает указать координаты своего спортзала на рекламном проспекте.

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В день рождения своей горячо любимой и очаровательной жены Лори (Жасмин Мэтьюз) Тедди снял особняк на озере, но из-за плохо отпечатанного адреса (не поменял картридж) попадает в соседний дом, где головорезы пытают человека, стремясь выведать шифр. Они принимают Тедди за киллера-дознавателя – Человека из Торонто. Тедди, включив фантазию и умение "грузить", неожиданно быстро добивается результата. Но вскоре он столкнется с настоящим Человеком из Торонто (Вуди Харрельсоном)…

Будут головокружительные трюки на самолетах и авто, драки и членовредительства – все это как в боевике 1990-х. Добавьте весьма средний юмор. Но одна вещь держит у экрана: дуэт Харрельсона ("Настоящий детектив") и Харта ("Джуманджи") выглядит органично, потому что первый играл убийц бесчисленное количество раз, а второй начинал как стендапер-неудачник. Обоим не нужно напрягаться или перевоплощаться, чтобы сыграть своих персонажей.

Вуди не только не раз играл киллеров ("Прирожденные убийцы"), но у него, как известно, и отец был профессиональным убийцей, осужденным на пожизненный срок.

Что касается Харта, то, будучи двадцатилетним, он пытался выступать в качестве стендап-комика в Филадельфии под именем Lil Kev, но его несколько раз освистывали со сцены, а однажды даже бросили в него кусок курицы. Однако неудачи Кевина Харта не сломали, он стал участвовать в разных комедийных конкурсах и, наконец, преуспел. Так что кому и надо давать приз за этот фильм – так это менеджеру по кастингу.

Самое увлекательное в картине – как два центральных персонажа "перетекают" друг в друга: Тедди становится собраннее и смелее, а у Уолли, он же Человек из Торонто, понемногу оттаивает сердце. Связка между ними — и тот, и другой ценит жену Тедди, но Уолли считает, что супруг ее не достоин.

[ + – ] Фишка фильма "Человек из Торонто" – парочка Тедди и Уолли

Заметим, что пародийность картины значительно смягчает показанные в ней криминальные события. Как это работает? Трагедия-лирика возвышает, рождая слезы (восходящая метафора, как говорил Бродский: "твои глаза, как бирюза"), а юмор-ирония преуменьшает (нисходящая метафора: "твои глаза как тормоза"), вызывая смех. Поэтому уместно, когда трагично показывают добро (поэтому в Библии, в частности, мало шуток), а юмористически – зло.

В финале ленты "Человек из Торонто" юмор дойдет до комедийного абсурда, когда с разных концов света съедутся киллеры с прозвищами: Человек из Токио, Человек из Майями и даже Человек из Москвы, который получит по лицу штангой.

Вывод: удачная пара Харт-Харрельсон, ироничное изображение преступников и зрелищные спецэффекты делают картину идеальной для просмотра в выходной день, когда не хочется напрягаться.