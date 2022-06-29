Топ-5 фильмов, где роботы лучше людей. 40 лет назад "Бегущий по лезвию" открыл эру киберпанка

В конце июня 1982 года состоялась премьера картины Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", которая открыла киберпанк в кинематографе, а также подарила свежую идею о том, что порой роботы — почти такие, как люди или даже лучше.

Вышедшая на экраны 40 лет назад картина британца Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" с Хариссоном Фордом в главной роли опередила свое время, поэтому не собрала большую кассу, но стала культовой. Фильм создал канон киберпанка: там показано будущее высокий технологий, где люди влачат жалкое существование – на фоне гигантских небоскребов, навязчивой голографической рекламы и мрачного глобализма.

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Фишка картины в том, что робот-убийца оказался милосерднее человека – "охотника за скальпами". Помимо этого шедевра Фокус подобрал еще четыре фильма, где роботы показаны лучше людей.

"Бегущий по лезвию" (1982): протянуть руку своему палачу

Режиссер Ридли Скотт ("Чужой") в "Бегущем по лезвию" создал первообраз киберпанковой эстетики, ярко экранизировав повесть фантаста-пророка Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" Писатель не дожил до кинопремьеры несколько месяцев, но вроде был доволен текущим результатом.

Действие фильма разворачивается в 2019 году в Лос-Анджелесе. Человечество смогло создать искусственных людей — андроидов, назвав их репликантами. Внешне они не отличимы от обычного человека. Определить кто перед тобой – человек или робот, можно только при помощи специального теста. Репликантов используют для опасных работ: на рудниках, на вредном производстве, в военной сфере. Но они регулярно сбегают с "химии" – работать в стрип-клубах и т.д. Их отлавливают и отстреливают футуристические охотники за скальпами – блейд-раннеры, работа которых рисковая и жестокая.

[ + – ] Кадр из фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", 1982

Блейд-раннеру Рику Декарду (привет от Филипа К. Дика философу-рационалисту Рене Декарту) поручают уничтожить группу сбежавших репликантов-андроидов. А дальше все развивается не по плану.

В чем главная фишка картины? В последней схватке на крыше военный репликант Рой (Рутгер Хауэр) замер над своим врагом-охотником Декардом (Харрисон Форд), повисшим на крыше небоскреба. Однако репликант-солдат, созданный для убийства, протягивает руку и спасет своего палача, проявив милосердие и благородство, уже не свойственное людям.

Рой, умирая, выпускает в небо белого голубя, символ Святого Духа. Рука репликанта пробита шипом, как гвоздями ладони Иисуса. Идея этой сцены: люди в будущем стали машинами, а роботы – людьми. Поступок Роя меняет Декарда и его отношение к роботам.

[ + – ] Трейлер фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", 1982

"Искусственный разум" (2001): хороший мальчик и плохая мама

Мальчик Дэвид (Хэйли Джоэл Осм) из фильма "Искусственный разум" (2001) Стивена Спилберга – это робот-сын, созданный компанией "Кибертроникс" для бездетных семейных пар. Спилберг экранизировал рассказ Брайана Олдисса "Суперроботы живут все лето" (1969).

Дэвида запрограммировали на любовь к приемным родителям. Разработчики тестируют робота на одном из своих сотрудников и его жене, у которых заболел сын и которого врачи поместили в анабиоз, пока не найдется лекарство. Когда снадобье нашли и мальчик выздоровел, у него начинается соперничество с Дэвидом. Чтобы не усугублять конфликт, приемные родители решают избавиться от Дэвида. Мамаша лично его отвозит в лес, где и оставляет.

Робот-малыш потом в течение двух тысяч лет с медвежонком-игрушкой Тедди ищет эту маму. Короче, слабонервным лучше не смотреть – финал рвет сердце на куски.

[ + – ] Трейлер фильма "Искусственный разум" (2001) Стивена Спилберга

"Двухсотлетний человек" (1999): верный муж

Картина поставлена по одноименной повести Айзека Азимова.

Андроид Эндрю (Робин Уильямс)— робот-дворецкий, но он научился совершенствоваться, да так, что не только стал изобретателем, "очеловечил" свою внешность, но и влюбился в хозяйку.

Чувство оказалось взаимным: они поженились. Эндрю так себя изменил, что уже не отличался от гомо сапиенса. Да вот незадача – любимая постарела. В финале Эндрю меняет себе синтетическую кровь на биологическую, чтобы скончаться вместе с подругой жизни. Хотя у него были все данные, чтобы стать вечным роботом — Дон-Жуаном, Эндрю предпочел судьбу однолюба.

[ + – ] Трейлер фильма "Двухсотлетний человек" (1999)

"Мандалорец" ( 2019): боевой робот-спасатель

Космический вестерн "Мандалорец" из вселенной "Звездных войн" имеет элементы киберпанка: чем дальше движется сага "Звездных войн", тем больше она утрачивает черты космической оперы и становится антиутопией.

Главный герой — Дин Джарин, он же Мандалорец (Педро Паскаль), как и Декард – охотник за головами. Ему поручают доставить живой груз — зеленого Малыша неизвестной расы (мини-Йоду). Когда Мандалорец понял, что Малышу грозит опасность, он изменяет своему уставу и отбирает ребенка у клиентов. Теперь охота начинается на них двоих.

Мандалорец ненавидит дроидов: много лет назад роботы убили его семью на родной планете. Однако боевой робот IG-11 умудряется вылечить Дина после тяжелого ранения (не снимая шлема перед посторонними, как тот хотел). И главное – IG-11 жертвует собой, когда компания попадает в засаду имперских штурмовиков, спасая тем самым Мандалорца и Малыша. Возможно, Дин даже уронил скупую мужскую слезу (под шлемом не видно) после гибели дважды его спасшего дроида.

[ + – ] Трейлер мини-сериала "Мандалорец" (2019)

"Город героев" (2014): на честном слове и ракетном кулаке

В анимационной ленте, получившей "Оскар" как лучший анимационный полнометражный фильм, действие происходит в вымышленном метрополисе Сан-Франсокио: там японская и американская культуры смешаны.

Не будем подробно останавливаться на приключениях 14-летного вундеркинда-изобретателя Хиро Хамада, но он оказался, в результате попытки сорвать преступление одного злодейского типа, в портале. Роботу Бэймаксу удается спасти дочку злодея, спящую в портале гиперсном, однако в ходе столкновения там с обломками, он повреждает собственную броню и оказывается обездвижен. Работал только его ракетный кулак при помощи которого Бэймакс дотолкал Хиро к выходу из портала, но сам выбраться не смог – его тело медленно удалялось под слезы аудитории.

Не будем сливать финал, тем более он оказался не таким мрачным для робота, как в предыдущем фильме.

[ + – ] Трейлер анимационного фильма "Город героев" (2014)

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