Фильмоманка не уступила любимое место в кинотеатре для ребенка: реакция соцсетей

24-летняя киноманка оказалась в странной ситуации: она пришла в кинозал на просмотр фильма на свое место. Однако там сидела семья с ребенком, которая заняла ее место.

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О своей истории она рассказала на одном из форумов Reddit, пишет Daily Record.

Женщина рассказывает, что работает на очень напряженной работе, поэтому редко имеет возможность побаловать себя. Однако именно кино является ее интересом, поэтому часто посещает одно заведение и стабильно покупает билет на одно и то же место.

Героиня истории указывает, что как всегда забронировала место на сеанс на вечер после работы. Она пришла в зал, в котором было едва 10 человек и подошла к своему месту.

"И тут я вижу: в этом ряду сидит семья с ребенком, а малыш — на моем месте. Мне пришлось вежливо их попросить освободить мое место, но они сначала начали меня убеждать, что места много в зале. Однако я настаивала на своем, и даже малыш все понял", — рассказывает женщина.

Потом оказалось, что эта пара тоже купила билеты на это кино, но они сели не на свое место. Впоследствии героиня истории во второй раз смогла убедить, чтобы ей освободить место, но спокойно посмотреть фильм ей не дали.

Она пишет, что сидела весь сеанс между родителями, а ребенок сидел рядом с отцом. Тот начал постоянно сидеть в телефоне, а еще громко говорил с ребенком, чем отвлекал героиню истории на просмотр фильма.

"Дошло до того, что он слегка ударил по лицу, когда передавал попкорн его жене. Она, конечно, извинилась за это. Но несмотря на это, я смогла досмотреть фильм и такие вещи мне не испортили настроение", — рассказала женщина, говоря, что иногда думает о том, правильно ли поступила в этой ситуации.

В комментариях многие юзеры стали на сторону женщины. Чаще всего пользователи отметили следующие реплики:

"Все правильно сделали. Номера мест в кино как раз и сделаны, чтобы садиться на свои места";

"Слушайте, а интересно — а как та женщина живет с тем мужчиной? Ей-Богу, кретин!";

"Все правильно сделали. Забронированное место есть забронированное, и точка";

"Кретинов хватает; поэтому не переживайте, вы все правильно сделали".

Ранее стало известно, почему стоит купить кинопроектор для своего дома. Современные проекторы отличаются по размеру, качеству картинки, звуку, а также по возможности подключатся к различным устройствам.

Впоследствии сообщалось, как мужчина пригласил любимую в кино, однако ее ждал там сюрприз. Женщина не ожидала, что ее муж решился поступить именно так на глазах у сотен людей.