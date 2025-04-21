Фільмоманка не поступилася улюбленим місцем в кінотеатрі для дитини: реакція соцмереж

24-річна кіноманка опинилася в дивній ситуації: вона прийшла у кінозал на перегляд фільму на своє місце. Однак там сиділа сім'я з дитиною, яка зайняла її місце.

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Про свою історію вона розповіла на одному з форумів Reddit, пише Daily Record.

Жінка розповідає, що працює на дуже напруженій роботі, тому рідко має нагоду побалувати себе. Однак саме кіно є її зацікавленням, тому часто відвідує один заклад і стабільно купує квиток на одне й те ж місце.

Героїня історії вказує, що як завжди забронювала місце на сеанс на вечір після роботи. Вона прийшла до зали, в якій було заледве 10 людей та підійшла до свого місця.

"І тут я бачу: в цьому ряду сидить сім'я з дитиною, а малий — на моєму місці. Мені довелося чемно їх попросити звільнити моє місце, але вони спочатку почали мене переконувати, що місця багато в залі. Однак я наполягала на своєму, і навіть малий все зрозумів", — розказує жінка.

Потім виявилося, що ця пара теж купила квитки на це кіно, але вони сіли на не на своє місце. Згодом героїня історії вдруге змогла переконати, щоби їй звільнити місце, та спокійно подивитися фільм їй не дали.

Вона пише, що сиділа весь сеанс поміж батьками, а дитина сиділа поруч з батьком. Той почав постійно сидіти в телефоні, а ще голосно говорив з малим, чим відволікав героїню історії на перегляд фільму.

"Дійшло до того, що він злегка вдарив по обличчю, коли передавав попкорн його дружині. Вона, звісно, перепросила за це. Але попри це, я змогла додивитися фільм і такі речі мені не зіпсували настрій", — розповіла жінка, кажучи, що інколи думає про те, чи правильно вчинила у цій ситуації.

У коментарях багато юзерів стали на бік жінки. Найчастіше користувачі відзначили такі репліки:

"Все правильно зробили. Номери місць у кіно якраз і зроблені, аби сідати на свої місця";

"Слухайте, а цікаво — а як та жінка живе з тим чоловіком? Їй-Богу, кретин!";

"Все правильно вчинили. Заброньоване місце є заброньованим, і крапка";

"Кретинів вистачає; тому не переживайте, ви все правильно зробили".

Раніше стало відомо, чому варто купити кінопроєктор для свого дому. Сучасні проектори відрізняються за розміром, якістю картинки, звуком, а також за можливістю підключаться до різних пристроїв.

Згодом повідомлялося, як чоловік запросив кохану в кіно, однак її чекав там сюрприз. Жінка не очікувала, що її чоловік зважився вчинити саме так на очах у сотень людей.