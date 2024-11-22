Корабли в Колизее и злобные носороги: что из фильма "Гладиатор 2" оказалось неправдой

Эпический фильм Ридли Скотта с Полом Мескалем и Дензелом Вашингтоном в главных ролях подвергся критике за исторические неточности. Но некоторые невообразимые факты оказались правдой.

Новый фильм Ридли Скотта заставил многих заинтересоваться историей Древнего Рима, которая и так будоражит фанатов уже много лет. "Пеплумы" – фильмы по истории Рима времен гладиаторов и императоров неизменно вызывают интерес. А сиквел "Гладиатора", в котором показаны грандиозные зрелища в знаменитом Колизее, заставили задуматься, что из них является правдой. ВВС попросил историков ответить на вопросы, связанные с историей Колизея и гладиаторскими боями.

Трейлер фильма "Гладиатор 2"

Можно пошутить, что работа над "Гладиатором 2" была одной из самых сложных работ в кино у Александра Мариотти. Он был консультантом по историческому сценарию фильма, что означало консультирование режиссера сэра Ридли Скотта, когда сценарий отклонялся от хронологии.

Скотт ясно дал понять, что его не волнует, являются ли его фильмы исторически неточными, даже если они основаны на реальных людях и событиях. В 2023 году, после того как историк телевидения Дэн Сноу указал на несколько неточностей в фильме Скотта "Наполеон", Скотт сказал, что это неважно. Но Мариотти, который также работает историком и является ведущим докладчиком по гладиаторам, боям и оружию, знал, во что он себя ввязывает. "С самого начала я сказал им: "Послушайте, я знаю, что мы здесь не для того, чтобы снимать документальный филь" Я всегда знаю, что мы здесь для того, чтобы снимать фильмы и развлекать", — рассказал Мариотти.

Однако это не помешало экспертам указать на неточности. Когда в июле вышел первый трейлер "Гладиатора II", историки поспешили объяснить, почему архитектура была неправильной, что у римлян не было газет для чтения и что они не встречались в кафе.

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Сюжет "Гладиатора II" сосредоточен на Луции (Пол Мескаль) — сыне Луциллы (Конни Нильсен) и Максимуса (Рассел Кроу), который в детстве был вынужден покинуть Рим. Спустя двадцать лет после смерти отца Луция римские солдаты вторгаются в его родной город в Нумидии, убивают его жену, а затем берут его в рабство. После того, как его покупает Макринус (Дензел Вашингтон), Луций превращается в гладиатора.

Актеры фильма "Гладиатор 2" Фото: Кадр из фильма

Но пока Луций борется за выживание, сражаясь на арене Колизея, Макринус замышляет свергнуть молодых императоров Каракаллу (Фред Хехингер) и Гету (Джозеф Куинн), чтобы стать правителем Рима.

Колизей не назывался Колизеем

Мариотти отмечает, что если бы фильм был исторически точным, то слово Колизей даже не произносилось бы. Его первоначальное название было Амфитеатр Флавиев, в честь династии, которая правила, когда было построено здание.

Современный вид Колизея

Люди начали называть его Колизеем только столетия спустя, около 1000 года нашей эры. Главная причина, по которой Мариотти не слишком обеспокоен этими ошибками, заключается в огромном влиянии, которое такой фильм, как "Гладиатор II", оказывает на зрителей и туризм. "В академическом мире существует большой снобизм по отношению к кино. Я действительно озадачен этим, потому что за последние 20 лет "Гладиатор" оказал огромное влияние. До выхода фильма в Колизей можно было попасть бесплатно. На следующий год люди приходили толпами", — говорит Мариотти.

Дикие животные использовались для боев

В фильме показано, как Луций должен выжить в боях с дикими животными: бабуинами и даже носорогом. Таких животных показывали в Древнем Риме, но сражались гладиаторы с львами, пантерами и слонами.

Считается, что носорог присутствовал на открытии Колизея в 80 году нашей эры, где он сражался с быком, медведем, буйволом, львом и бизоном.

"Они привозили странных животных со всей империи, но нет никаких записей, что гладиатор седлал носорога", — говорит Пол Белоник, профессор юридического факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско, который также написал книгу "Сдержанность, конфликт и падение Римской республики".

Кадр из фильма "Гладиатор 2" Фото: Скриншот

Когда император Тит проводил 100 дней игр в Колизее в честь его открытия, Белоник подсчитал, что всего за несколько дней было убито около 10 000 животных. "Их убивали всевозможными креативными способами. Люди бросали в них копья, ловили сетями. Лучники были очень популярны. Они заставляли маленьких оленей бегать, а лучник вставал в определенное место, затем сбивал их, и люди ликовали", — отмечает историк.

Иногда присутствующие расстраивались из-за смерти определенных животных. Римский историк Дион писал о том, как толпа очень опечалилась, когда была убита группа слонов, которые, будучи ранеными, отказались сражаться.

Морские бои проводились, но не были такими как в кино

Когда Луциус и несколько других гладиаторов вынуждены принять участие в имитации морского сражения, Скотт, по-видимому, наслаждается тем, что делает сцену настолько нелепой, насколько это возможно.

Кадр из фильма "Гладиатор 2" Фото: Скриншот

В действительности, если император хотел превзойти своего предшественника, он устраивал имитацию морского сражения, известную в то время как навмахия. На этих мероприятиях в амфитеатры наливали воду, привозили корабли, а затем бойцы воссоздавали исторические события. "Обычно они реконструировали морские сражения греков против персов. Экипажи кораблей состояли из людей, приговоренных к смерти", — говорит Дэвид Поттер, профессор кафедры греческой и римской истории.

В то время как в "Гладиаторе II" создается впечатление, что корабли движутся на полной скорости, а вода достаточно глубока, чтобы в ней водились акулы, римские амфитеатры были заполнены лишь небольшим количеством жидкости. Корабли также никогда не набирали достаточной скорости, чтобы врезаться друг в друга, поскольку у них было плоское днище, чтобы они могли легко передвигаться. Кроме того, считается, что последняя навмахия состоялась в Колизее в 89 году нашей эры, более чем за 100 лет до событий фильма. Акул там также не было. Хотя некоторые историки считают, что крокодилов выпускали на арену, они не уверены, что они участвовали в морских боях.

Историки сомневаются, затапливали ли Колизей для морских боев Фото: livejournal / Alik Morozov

Хотя существует достаточно записей о постановочных морских сражениях, чтобы историки считали, что они происходили в Риме, все еще остается довольно много неизвестных относительно того, как и где они происходили. Белоник предполагает, что они, скорее всего, происходили в Большом цирке, который находится намного ниже Колизея и ближе к реке Тибр. "Его было бы легче затопить. Плюс, если посмотреть на его форму, это чаша. В Колизее есть все эти подземные туннели. Я не знаю, как они могли бы их заделать. Некоторые люди думают, что они просто затопили центральную часть, а не все здание", — отмечает историк.

Мариотти предполагает, что поскольку Колизей был построен на месте искусственного озера императора Нерона, его вполне могли использовать для морских сражений.

Гладиаторы не были смертниками

Изображения гладиаторских боев в сиквеле также в основном неверны. Разворачиваясь днем ​​после казней, Поттер настаивает, что они были не такими уж жестокими, как заставляют вас верить фильмы "Гладиатор" и другие римские эпосы. Начнем с того, что не все они были рабами или военнопленными. "Сорок процентов гладиаторов, вероятно, были свободными людьми, которые стали гладиаторами, чтобы заработать денег", — говорит Поттер. Белоник сравнивает эти состязания не с боем насмерть, а с просмотром WWE или UFC. "В большинстве случаев это происходит до первой крови или момента капитуляции. Когда-то было подсчитано, что в девяти из десяти случаев никто не умирал. Был даже рефери, который вмешивался, чтобы разнимать гладиаторов", — говорит историк.

Фото: Airbnb

Это не мешало гражданам Древнего Рима делать ставки на гладиаторов, а Поттер добавлял, что римляне делали ставки на что угодно. Когда кто-то из гладиаторов получал травму, его лечили опытные лекари.

Гален, самый известный врач античного мира, даже начинал как врач гладиаторов. В конечном счете, целью гладиаторских состязаний было увидеть разные стили боя, и эффектное зрелище, а не смерть.

Исторические события неточны

Подобно подходу к играм в Колизее, несколько персонажей, задействованных в "Гладиаторе II", были основаны на реальных людях, но то, что происходит с ними в фильме, является вымыслом. В 211 году нашей эры Каракалла и Гета стали совместными правителями Рима. Затем, как полагают, Каракалла приказал убить Гету. Считается, что Гета даже умер на руках у матери. Каракалла стал крайне непопулярным императором, а Поттер описывает его как "порочного и мерзкого человека". Каракалла покинул город в 216 году нашей эры, чтобы вести войну против Парфянской империи, но был убит одним из своих собственных солдат в 217 году нашей эры.

Макрин якобы завербовал солдата, чтобы тот совершил убийство. Он стал императором Рима 11 апреля 217 года, через три дня после смерти Каракаллы. "Он первый человек, ставший императором, который никогда не был членом римского сената", — говорит Поттер. Сам Макрин был казнен чуть больше года спустя, в июне 218 года, после того, как тетя Каракаллы подняла восстание, чтобы сделать своего внука, Элагабала, новым императором, хотя ему было всего 14 лет. "Быть ​​императором становится самой опасной работой, которую вы только можете иметь", — говорит Поттер, и в течение следующих 100 лет каждый правитель Древнего Рима занимал трон лишь короткое время.

Кадр из фильма "Гладиатор 2" Фото: Скриншот

С уже начатой ​​работой над сценарием "Гладиатора III" зрители снова могут ожидать, что Скотт будет использовать эти реальные истории в качестве вдохновения, прежде чем отказаться от исторической точности в угоду развлечениям. Мариотти не видит в этом никакой проблемы, потому что, по его мнению, это просто отражает то, что делали художники на протяжении всей истории. "То, что делает Ридли, ничем не отличается от Шекспира или Микеланджело. Даже картина Pollice Verso Жана-Леона Жерома, которая вдохновила Ридли на создание первого фильма, — все это исторически неточно. Но речь идет об использовании истории, чтобы рассказать историю и преподать нам урок. Вот почему мы тяготеем к ним. По сути, это истории о нас", — шутит он.

Более того, Мариотти считает, что такие фильмы, как "Гладиатор II", связывают зрителей с их предками. Особенно сцены в Колизее, потому что римляне посещали эти мероприятия по тем же причинам, по которым люди смотрят фильмы. "Это было их кино. Там они убегали от жизни. Где на пару часов они превращались в отважных охотников или гладиаторов и им показывали части мира, которые они никогда не увидят. Вот что происходит, когда люди смотрят "Гладиатора II". Они делают то же самое, для чего был построен Колизей", — говорит Мариотти.

Кадр из фильма "Гладиатор 2" Фото: кадр из фильма

Напомним, ранее Фокус писал о том, каким было открытие Колизея 2000 лет назад. Это был грандиозный праздник, который продолжался 100 дней, наполненных зрелищами и сражениями.