3000 гладиаторов и сто дней битв: каким было эпическое открытие Колизея 2000 лет назад
Тогда Колизей носил название Амфитеатр Флавиев — и сто дней кровавых зрелищ, на которых убили 10 тысяч животных, открывал сам император Тит.
Сейчас Колизей известен по всему миру, а фильм "Гладиатор 2" подогрел интерес к самой арене, гладиаторам и Древнему Риму в целом. Открытие Колизея состоялось около 2000 лет назад и это было грандиозное событие, которое длилось сто дней. Каким было открытие Амфитеатра Флавиев, как тогда назывался Колизей, рассказал историк Дэн Сноу, пишет Daily Mail.
Открытие стодневных зрелищ началось с боя гладиаторов Приска и Вера, а игры открыл сам император Тит в 80 г. н.э. Примечательно, но Колизей построил Тит Флавий Веспасиан, которого в наши дни называют просто Веспасианом, стремясь уничтожить все свидетельства о тирании Нерона: так, огромную арену построили на месте парка и искусственного озера у Золотого дома и дворца Нерона, которые были сильно разрушены пожаром. Первые бои на арене принимал уже его сын, который вошел в историю под именем Тит.
Это было состязание, которое продолжалось бесконечно, и толпа требовала продолжения. Поскольку ни один из гладиаторов не убил другого, императору Титу выпало выбрать победителя самого первого боя в новом римском Колизее.
Но, как рассказывает историк Дэн Сноу Тит был настолько впечатлен духом двух мужчин, Приска и Вера, что объявил их обеих победителями и освободил их.
Эта битва в 80 году нашей эры — почти 2000 лет назад — ознаменовала начало 100-дневных первых игр в так называемом Амфитеатре Флавиев, на строительство которого ушло шесть лет.
В время игр от рук охотников-бестиариев погибло около 10 000 животных, а в один только день состоялись бои между 3000 гладиаторов.
Ссылаясь на римского писателя Марциала, который описал столкновение Приска и Вера, Сноу в своей книге "Колизей: Арена смерти" пишет: "Что бой продолжался и продолжался. Обоих мужчин приветствовали их сторонники в толпе и сам император. Они отчаянно сражались. Бой продолжался. Но ни одна суперзвезда не могла одолеть другую. Измученные, гладиаторы наконец остановились и обратились к Титу. Победителя должен был определить император".
По словам историка, в Голливуде вслед за популярными художниками популяризовали жест "палец вниз, или палец вверх", которым якобы решалась судьба гладиаторов на арене, но нет никаких подтверждений, что какой-то из римских императоров его использовал. Марциал пишет, что Тит просто встал и объявил, что победителей двое.
"А затем он пошел еще дальше, он сказал, что обоим мужчинам выдадут деревянный меч, который выдавали гладиаторам, которых должны были освободить. Тит освободил обоих мужчин", — Сноу отмечает, что толпа ликовала.
Хотя Вер родился свободным человеком, его захватили на северо-восточной границе Римской империи в 76 г. н. э. Его привезли обратно в Италию и сделали рабом.
Сначала он год проработал в каменоломне, а затем ему предоставили возможность пройти подготовку в качестве гладиатора.
Приск тем временем был рабом из Галлии (ныне Франция).
Сам Колизей был построен из 750 000 тонн обработанного камня, 8 000 тонн мрамора и 6 000 тонн бетона.
Стадион мог вместить 60 000 зрителей — больше, чем стадион "Стэмфорд Бридж" ФК "Челси".
Римский историк Тацит говорил, что состязания в Колизее были "пороком, свойственным только римлянам, который дети, по-видимому, впитывают чуть ли не в утробе матери".
Когда гладиаторы записывались на бои, они давали страшную клятву: "Я обязуюсь быть сожженным огнем, закованным в цепи, избитым и умереть от меча".
В основном их набирали из военнопленных, преступников и рабов. Некоторые свободные римляне также добровольно шли на тех же условиях. Обычно солдаты жили и тренировались в казармах, где была доступна медицинская помощь, гарантирующая их хорошее здоровье.
В штате часто были массажисты, бухгалтеры, оружейники и охранники. Последняя группа была там, чтобы следить за тем, чтобы гладиаторы не сбежали и не заполучили оружие. За победу в боях гладиаторам выдавались денежные призы, а победители могли заручиться народной поддержкой и выкупить свою свободу.
Граффити, найденные в частных домах и публичных домах, свидетельствуют о том, что некоторые бойцы были очень популярны среди женщин.
Одного воина, Селадуса, называют "героем и покорителем девчонок", а другого, Кресцена, — "повелителем и целителем куколок из борделя".
За день до боя гладиаторам устраивали грандиозный пир, за которым могли наблюдать зрители, если хотели.
Так что тезис о том, что почти все гладиаторы были рабами, верен, но они были очень ценными, пишет Дэн Сноу.
День боя начинался с грандиозного шествия. Когда гладиаторы достигали трибуны императора, они кричали: "Приветствую тебя, император, идущие на смерть приветствуют тебя!"
Существовало три основных категории бойцов. Некоторые сражались на колесницах, другие были тяжело вооружены и имели грозное оружие, а третья группа была легко вооружена и обычно не имела доспехов. Однако последние были вооружены сетями, трезубцами, щитами и кинжалами.
Схватки шли до смерти или до тех пор, пока один из мужчин не просил о пощаде. В конечном итоге исход сражения решал император.
Как только жертва считалась мертвой, служитель, одетый как Меркурий (бог, который сопровождал души в Аид), выходил с раскаленным железом, чтобы проверить, не блефует ли жертва.
Выживших проигравших отправляли в больницу, а победитель наслаждался славой и призовыми деньгами.
Напомним, в Британии нашли часть ножа гладиатора, которая украшена фигуркой бойца в тяжелых доспехах.
Также Фокус писал про фильм "Гладиатор 2", который рассказывает историю гладиатора Луция и полководца Акация, а также демонстрирует бои на арене Колизея. В чем есть неточности, в реальности гладиаторы не ездили верхом на носорогах. Но вот морские бои в Колизее проводились.