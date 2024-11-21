3000 гладиаторов и сто дней битв: каким было эпическое открытие Колизея 2000 лет назад

Тогда Колизей носил название Амфитеатр Флавиев — и сто дней кровавых зрелищ, на которых убили 10 тысяч животных, открывал сам император Тит.

Сейчас Колизей известен по всему миру, а фильм "Гладиатор 2" подогрел интерес к самой арене, гладиаторам и Древнему Риму в целом. Открытие Колизея состоялось около 2000 лет назад и это было грандиозное событие, которое длилось сто дней. Каким было открытие Амфитеатра Флавиев, как тогда назывался Колизей, рассказал историк Дэн Сноу, пишет Daily Mail.

Открытие стодневных зрелищ началось с боя гладиаторов Приска и Вера, а игры открыл сам император Тит в 80 г. н.э. Примечательно, но Колизей построил Тит Флавий Веспасиан, которого в наши дни называют просто Веспасианом, стремясь уничтожить все свидетельства о тирании Нерона: так, огромную арену построили на месте парка и искусственного озера у Золотого дома и дворца Нерона, которые были сильно разрушены пожаром. Первые бои на арене принимал уже его сын, который вошел в историю под именем Тит.

Кадр из фильма "Колизей 2" Фото: Скриншот

Это было состязание, которое продолжалось бесконечно, и толпа требовала продолжения. Поскольку ни один из гладиаторов не убил другого, императору Титу выпало выбрать победителя самого первого боя в новом римском Колизее.

Но, как рассказывает историк Дэн Сноу Тит был настолько впечатлен духом двух мужчин, Приска и Вера, что объявил их обеих победителями и освободил их.

Инсценировка боев гладиаторов в Колизее Фото: Airbnb

Эта битва в 80 году нашей эры — почти 2000 лет назад — ознаменовала начало 100-дневных первых игр в так называемом Амфитеатре Флавиев, на строительство которого ушло шесть лет.

В время игр от рук охотников-бестиариев погибло около 10 000 животных, а в один только день состоялись бои между 3000 гладиаторов.

Ссылаясь на римского писателя Марциала, который описал столкновение Приска и Вера, Сноу в своей книге "Колизей: Арена смерти" пишет: "Что бой продолжался и продолжался. Обоих мужчин приветствовали их сторонники в толпе и сам император. Они отчаянно сражались. Бой продолжался. Но ни одна суперзвезда не могла одолеть другую. Измученные, гладиаторы наконец остановились и обратились к Титу. Победителя должен был определить император".

По словам историка, в Голливуде вслед за популярными художниками популяризовали жест "палец вниз, или палец вверх", которым якобы решалась судьба гладиаторов на арене, но нет никаких подтверждений, что какой-то из римских императоров его использовал. Марциал пишет, что Тит просто встал и объявил, что победителей двое.

Трейлер фильма "Гладиатор 2"

"А затем он пошел еще дальше, он сказал, что обоим мужчинам выдадут деревянный меч, который выдавали гладиаторам, которых должны были освободить. Тит освободил обоих мужчин", — Сноу отмечает, что толпа ликовала.

Хотя Вер родился свободным человеком, его захватили на северо-восточной границе Римской империи в 76 г. н. э. Его привезли обратно в Италию и сделали рабом.

Сначала он год проработал в каменоломне, а затем ему предоставили возможность пройти подготовку в качестве гладиатора.

Приск тем временем был рабом из Галлии (ныне Франция).

Предположительные изображения Приска и Вера на чаше Фото: Wikipedia

Сам Колизей был построен из 750 000 тонн обработанного камня, 8 000 тонн мрамора и 6 000 тонн бетона.

Стадион мог вместить 60 000 зрителей — больше, чем стадион "Стэмфорд Бридж" ФК "Челси".

Современное состояние Колизея Фото: Unsplash

Римский историк Тацит говорил, что состязания в Колизее были "пороком, свойственным только римлянам, который дети, по-видимому, впитывают чуть ли не в утробе матери".

Когда гладиаторы записывались на бои, они давали страшную клятву: "Я обязуюсь быть сожженным огнем, закованным в цепи, избитым и умереть от меча".

В основном их набирали из военнопленных, преступников и рабов. Некоторые свободные римляне также добровольно шли на тех же условиях. Обычно солдаты жили и тренировались в казармах, где была доступна медицинская помощь, гарантирующая их хорошее здоровье.

В штате часто были массажисты, бухгалтеры, оружейники и охранники. Последняя группа была там, чтобы следить за тем, чтобы гладиаторы не сбежали и не заполучили оружие. За победу в боях гладиаторам выдавались денежные призы, а победители могли заручиться народной поддержкой и выкупить свою свободу.

Граффити, найденные в частных домах и публичных домах, свидетельствуют о том, что некоторые бойцы были очень популярны среди женщин.

Картина, изображающая гладиатора-победителя Фото: Wikipedia

Одного воина, Селадуса, называют "героем и покорителем девчонок", а другого, Кресцена, — "повелителем и целителем куколок из борделя".

За день до боя гладиаторам устраивали грандиозный пир, за которым могли наблюдать зрители, если хотели.

Так что тезис о том, что почти все гладиаторы были рабами, верен, но они были очень ценными, пишет Дэн Сноу.

День боя начинался с грандиозного шествия. Когда гладиаторы достигали трибуны императора, они кричали: "Приветствую тебя, император, идущие на смерть приветствуют тебя!"

Существовало три основных категории бойцов. Некоторые сражались на колесницах, другие были тяжело вооружены и имели грозное оружие, а третья группа была легко вооружена и обычно не имела доспехов. Однако последние были вооружены сетями, трезубцами, щитами и кинжалами.

"Гладиаторы" в Колизее Фото: Airbnb

Схватки шли до смерти или до тех пор, пока один из мужчин не просил о пощаде. В конечном итоге исход сражения решал император.

Как только жертва считалась мертвой, служитель, одетый как Меркурий (бог, который сопровождал души в Аид), выходил с раскаленным железом, чтобы проверить, не блефует ли жертва.

Выживших проигравших отправляли в больницу, а победитель наслаждался славой и призовыми деньгами.

Напомним, в Британии нашли часть ножа гладиатора, которая украшена фигуркой бойца в тяжелых доспехах.

Также Фокус писал про фильм "Гладиатор 2", который рассказывает историю гладиатора Луция и полководца Акация, а также демонстрирует бои на арене Колизея. В чем есть неточности, в реальности гладиаторы не ездили верхом на носорогах. Но вот морские бои в Колизее проводились.