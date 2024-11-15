В Британии нашли часть ножа гладиатора-секутора, которой более 2000 лет

Рукоятка ножа изображает гладиатора, известного как secutor, мускулистого бойца, который носит тяжелое снаряжение, включая большой щит, тяжелый шлем с ограниченной видимостью и меч. Боец с рукоятки — левша, что является необычным, поскольку это считалось неудачей.

В Великобритании в реке Тайн нашли редкий образец части ножа, который когда-то использовали гладиаторы. Об этом пишет издание The Guardian.

Декоративная рукоятка ножа представлена статуэткой воина и изготовлена из медного сплава. Его нашли вблизи Корбриджа, Нортумберленд, и он стал доказательством того, что вещи, связанные с гладиаторами, распространялся далеко за пределами Римской империи.

Рукоятка ножа изображает гладиатора, известного как secutor, мускулистого бойца, который носит тяжелое снаряжение, включая большой щит, тяжелый шлем с ограниченной видимостью и меч. Боец с рукоятки — левша, что является необычным, поскольку это считалось неудачей.

"Это удивительно, абсолютно первозданно. В Британии редко можно найти памятные вещи гладиаторов, но замечательно найти такой хорошо сохранившийся и интересный предмет", — сказала Фрэнсис Макинтош, куратор "коллекций Английского наследия для стены Адриана", благотворительного фонда Соединенного Королевства, под руководством которого находятся около 400 исторических памятников, зданий и местностей Англии.

В фонде заявили, что планируют выставить артефакт в Корбридже в 2025 году вместе с другими находками из Тайны.

Как сувенир оказался в реке, пока остается загадкой.

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