На аукционе за $4,8 млн продали ожерелье из бриллиантов, связанное со скандалом с Марией-Антуанеттой

Считается, что некоторые бриллианты из ожерелья, это те самые камни, которые были в центре скандального "Дела бриллиантового колье" — скандала, разгоревшегося при дворе Людовика XVI, последнего короля Франции.

На аукционе Sotheby's в Швейцарии за $4,8 миллиона продали бриллиантовое ожерелье, которое надевалось на двух британских коронациях, а камни которого, вероятно, стали частью скандала с королевой Франции Марией-Антуанеттой. Об этом говорится на сайте Sotheby's.

Украшение сделано в виде подушкообразных бриллиантовых кистей, соединенных тремя рядами бриллиантов с круглой огранкой. Вес бриллиантов — 300 каратов. Его длина около 67 см. Его для продажи на аукционе оценили в 2,2 млн швейцарских франков.

В 1959 году эта драгоценность была выставлена в Лондоне в рамках выставки The Ageless Diamond Loan вместе со многими известными королевскими и аристократическими бриллиантами, включая розовый бриллиант Уильямсона и брошь с бриллиантами Куллинан III и IV, принадлежавшими королеве Елизавете II. В 1979 году украшение было показано на выставке Американского музея естественной истории, посвященной 200-летию. В то время утверждалось, что оно был создано ювелирным домом Коллингвудом в 1776 году и якобы Георг III подарил его герцогине Мальборо.

Ожерелье находилось в коллекции семьи Пэджетов, маркизов Англси. В 20 веке его надевали на коронацию короля Георг VI (1937) и королевы Елизаветы II (1953). Сэр Сесил Битон сфотографировал ожерелье Англси, как его тогда называли, которое в свое время носила гламурная и утонченная Марджори Педжет, маркиза Англси,

Считается, что некоторые бриллианты из ожерелья, это те самые камни, которые были в центре скандального "Дела бриллиантового колье" — скандала, разгоревшегося при дворе Людовика XVI, последнего короля Франции. Суть дела заключалась в афере, связанной с дорогим бриллиантовым ожерельем. Его французский кардинал Луи де Роан приобрел по заказу женщины, назвавшейся королевой Франции Марией-Антуанеттой и не оплатившей его. Ювелиры, когда обратились к королеве за первой выплатой, обнаружили, что она ничего не знала об этом заказе.

Ожерелье тогда уже находилось в руках мошенников, которые разобрали его на бриллианты и продали их в Лондоне. Скандал негативно сказался на репутации Марии-Антуанетты, которую обвинили во внебрачных отношениях с кардиналом.

Напомним, что 16-летний плюшевый мишка-солдат времен Первой мировой войныбудет продан на аукционе.