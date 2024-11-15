У Британії знайшли частину ножа гладіатора-секутора, якій понад 2000 років

Руків'я ножа зображує гладіатора, відомого як secutor, мускулистого бійця, який носить важке спорядження, включаючи великий щит, важкий шолом із обмеженою видимістю та меч. Боєць з рукоятки — лівша, що є незвичайним, оскільки це вважалося невдачею.

У Великій Британії у річці Тайн знайшли рідкісний зразок частини ножа, який колись використовували гладіатори. Про це пише видання The Guardian.

Декоративне руків'я ножа представлене статуеткою воїна і виготовлене з мідного сплаву. Його знайшли поблизу Корбриджа, Нортумберленд, і він став доказом того, що речі, пов'язані з гладіаторами, поширювався далеко за межами Римської імперії.

Руків'я ножа зображує гладіатора, відомого як secutor, мускулистого бійця, який носить важке спорядження, включаючи великий щит, важкий шолом із обмеженою видимістю та меч. Боєць з рукоятки — лівша, що є незвичайним, оскільки це вважалося невдачею.

"Це дивовижно, абсолютно первозданно. У Британії рідко можна знайти пам’ятні речі гладіаторів, але чудово знайти такий добре збережений і цікавий предмет", — сказала Френсіс Макінтош, кураторка "колекцій Англійської спадщини для стіни Адріана", благодійного фонду Сполученого Королівства, під керівництвом якого перебувають близько 400 історичних пам'яток, будівель і місцевостей Англії.

У фонді заявили, що планують виставити артефакт у Корбриджі у 2025 році разом з іншими знахідками з Тайну.

Як сувенір опинився в річці, поки залишається загадкою.

Нагадаємо, що на аукціоні Sotheby’s у Швейцарії за $4,8 мільйона продали діамантове намисто, яке вдягалося на двох британських коронаціях, а камені якого, ймовірно, стали частиною скандалу з королевою Франції Марією-Антуанеттою.