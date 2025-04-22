Посмотрите, а потом голосуйте: Киноакадемия удивила новыми правилами на Оскар-2025

Академия кинематографических искусств и наук представила новые правила для 98-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится в марте 2026 года. Членов академии обязали пересматривать все фильмы в каждой категории, для которой будет проходить голосование.

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Об этом сообщает The Variety.

Как ни странно, это до сих пор не было прописано как формальное правило, отмечает издание. Правда, пока неясно, как именно Киноакадемия будет следить за соблюдением этого требования.

Обязательный просмотр фильмов стал не единственным новшеством. На финальных бюллетенях будут указывать не только названия фильмов, но и имена номинантов — например, композиторов или авторов песен.

На Оскаре-2025 впервые появится награда за достижения в кастинге. Филиал кастинг-директоров будет выбирать для короткого списка до 10 фильмов, а затем проводить так называемый bake-off — специальное мероприятие, во время которого будут проходить пятиминутные презентации и беседы с кастинг-директорами.

Будет и награда за лучшую операторскую работу — она войдет в перечень категорий с коротким списком.

Еще Киноакадемия впервые назвала свою официальную позицию относительно использования в кино искусственного интеллекта. Согласно новым правилам, использование цифровых инструментов не должно влиять на попадание фильма в номинации, ведь "академики" обещают оценивать именно "человеческий" уровень творческого авторства.

Что касается самой 98-й церемонии вручения "Оскаров", то объявление шортлистов состоится 16 декабря 2025 года, 22 января 2026-го — объявят номинантов, а само вручение наград пройдет 15 марта 2026 года.

Напомним, в следующем году вести церемонию вручения "Оскаров" снова будет комик Конан ОʼБрайен. Он был ведущим и в этом году, и, между прочим, высмеял фаворита нынешнего "Оскара" — фильм "Анора" с российскими актерами.

Также мы писали, что актриса Хэлли Берри горячо поцеловала Эдриана Броуди, который в этом году стал оскаровским лауреатом. Как выяснилось, таким образом Берри "закрыла долг" перед Броуди: тот тоже неожиданно поцеловал ее на церемонии "Оскар" в 2003 году.