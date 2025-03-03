Оскар-2025: Хэлли Берри поцеловала Эдриана Броуди на глазах у его девушки (фото, видео)

В 2003 году Броуди поцеловал Берри на "Оскаре". Теперь актриса "взяла реванш".

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Американская актриса Хэлли Берри страстно поцеловала своего коллегу Эдриана Броуди во время "Оскара-2025". Видео звезда экрана поделилась в Instagram.

Хэлли Берри поцеловала Эдриана Броуди на публике

Хэлли подошла к Эдриану и неожиданно поцеловала его прямо в губы на глазах у публики, среди которой была и девушка актера — Джорджина Чепмен. Она почти никак не отреагировала на поступок коллеги возлюбленного и спокойно наблюдала за их поцелуем.

"Сюрприз. Я должна была как-то отплатить", — прокомментировала Берри свой поступок.

Актриса имела в виду ситуацию 22-летней давности. В 2003 году на церемонии "Оскар" Броуди также неожиданно для всех поцеловал Хэлли. Тогда Эдриан стал победителем премии в номинации "Лучший актер" за роль в картине "Пианист", а теперь получил победу за фильм "Бруталист".

Хэлли Берри поцеловала Эдриана Броуди на "Оскаре-2025"

На видео заметно, что сам Эдриан Броуди с юмором отнесся к поступку Хэлли. Он несколько раз сказал: "Я люблю тебя". После этого Хэлли попросила прощения у Джорджины и они обнялись.

В комментарии для Extra возлюбленная Эдриана Броуди призналась, что не обиделась на поступок актрисы.

"Как можно отказать мужчине в поцелуе с Хэлли Берри?" — сказала Джорджина.

А Берри добавила, что более 20 лет ждала этого момента и мечтала о том, чтобы наконец "отомстить".

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