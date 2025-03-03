Оскар-2025: Геллі Беррі поцілувала Едріана Броуді на очах в його дівчини (фото, відео)

У 2003 році Броуді поцілував Беррі на "Оскарі". Тепер акторка "взяла реванш".

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Американська акторка Геллі Беррі пристрастно поцілувала свого колегу Едріана Броуді під час "Оскару-2025". Відео зірка екрану поділилася в Instagram.

Геллі Беррі поцілувала Едріана Броуді на публіці

Геллі підійшла до Едріана та несподівано поцілувала його прямо в губи на очах в публіки, серед якої була і дівчина актора – Джорджина Чепмен. Вона майже ніяк не відреагувала на вчинок колеги коханого та спокійно спостерігала за їхнім поцілунком.

"Сюрприз. Я повинна була якось відплатити", – прокоментувала Беррі свій вчинок.

Акторка мала на увазі ситуацію 22-річної давнини. У 2003 році на церемонії "Оскар" Броуді також неочікувано для всіх поцілував Геллі. Тоді Едріан став переможцем премії в номінації "Найкращий актор" за роль у картині "Піаніст", а тепер отримав перемогу за фільм "Бруталіст".

Геллі Беррі поцілувала Едріана Броуді на "Оскарі-2025"

На відео помітно, що сам Едріан Броуді з гумором поставився до вчинку Геллі. Він декілька разів сказав: "Я люблю тебе". Після цього Геллі попросила вибачення у Джорджини і вони обійнялися.

У коментарі для Extra кохана Едріана Броуді зізналася, що не образилася на вчинок акторки.

"Як можна відмовити чоловікові в поцілунку з Геллі Беррі?" — сказала Джорджина.

А Беррі додала, що понад 20 років чекала цього моменту та мріяла про те, щоб нарешті "помститися".

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