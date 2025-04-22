Подивіться, а потім голосуйте: Кіноакадемія здивувала новими правилами на Оскар-2025

Академія кінематографічних мистецтв і наук представила нові правила для 98-ї церемонії вручення премії "Оскар", яка відбудеться у березні 2026 року. Членів академії зобов’язали передивлятися всі фільми у кожній категорії, для якої відбуватиметься голосування.

Related video

Про це повідомляє The Variety.

Як не дивно, це досі не було прописано як формальне правило, зауважує видання. Щоправда, наразі неясно, як саме Кіноакадемія стежитиме за дотриманням цієї вимоги.

Обов’язковий перегляд фільмів став не єдиною новацією. На фінальних бюлетенях будуть вказувати не лише назви фільмів, але й імена номінантів – наприклад, композиторів чи авторів пісень.

На Оскарі-2025 вперше з’явиться нагорода за досягнення в кастингу. Філія кастинг-директорів обиратиме для короткого списку до 10 фільмів, а потім проводитиме так званий bake-off – спеціальний захід, під час якого відбуватимуться п'ятихвилинні презентації та бесіди з кастинг-директорами.

Буде і нагорода за найкращу операторську роботу – вона увійде до переліку категорій із коротким списком.

Ще Кіноакадемія вперше назвала свою офіційну позицію щодо використання у кіно штучного інтелекту. Згідно з новими правилами, використання цифрових інструментів не має впливати на потрапляння фільму до номінації, адже "академіки" обіцяють оцінювати саме "людський" рівень творчого авторства.

Щодо самої 98-ї церемонії вручення "Оскарів", то оголошення шортлістів відбудеться 16 грудня 2025 року, 22 січня 2026-го – оголосять номінантів, а саме вручення нагород пройде 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, у наступному році вести церемонію вручення "Оскарів" знову буде комік Конан ОʼБраєн. Він був ведучим і цього року, й, між іншим, висміяв фаворита нинішнього "Оскара" – фільм "Анора" з російськими акторами.

Також ми писали, що акторка Геллі Беррі палко поцілувала Едріана Броуді, який цього року став оскарівським лауреатом. Як з’ясувалося, в такий спосіб Беррі "закрила борг" перед Броуді: той теж неочікувано поцілував її на церемонії "Оскар" у 2003 році.