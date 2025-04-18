Гослинг сыграет в "Звездных войнах": стало известно, когда выйдет новое кино

Актер Райан Гослинг, известный по ролям в фильмах "Драйв", "Бегущий по лезвию 2049", "Барби", будет сниматься в новом фильме франшизы "Звездные войны". Лента выйдет на экраны 28 мая 2027 года.

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Об этом сообщает Variety.

Уже известно, что новый фильм будет называться "Звездные войны: Звездный истребитель". Режиссером будет Шон Леви, который в прошлом году прославился черной комедией по комиксам Marvel "Дэдпул и Росомаха".

Информацию о привлечении к проекту Гослинга и Леви сегодня, 18 апреля, официально подтвердили президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и креативный директор Дэйв Филони на тематическом мероприятии в Токио.

"Сила — это загадочная вещь, но, поскольку я здесь, то сила, очевидно, — это фанаты. Все, что дает нам надежду, — пусть наши фанаты будут с нами", — сказал Райан Гослинг, анонсируя новую ленту (так он перефразировал культовую цитату из "Звездных войн" — "Пусть сила будет с тобой").

Съемки планируют начать осенью этого года. Кто еще, кроме Гослинга, снимется в новом фильме космической саги — пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в июне, во время кинофестиваля в Великобритании, публике впервые за 47 лет покажут оригинальную версию "Звездных войн". Режиссер Джордж Лукас был ею недоволен и "отбраковал" ленту вскоре после ее выхода в 1977 году.

Также мы сообщали, что знаменитый фанат вселенной "Звездных войн", британец Люк Кей, решил выставить на аукцион собственную коллекцию игрушек, костюмов и других атрибутов, связанных с франшизой.