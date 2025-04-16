В Британии впервые за почти полвека покажут "настоящую" версию "Звездных войн"

Во время кинофестиваля, который пройдет в Великобритании в июне, публике впервые за 47 лет покажут оригинальную версию "Звездных войн". Режиссер Джордж Лукас "отбраковал" ее вскоре после выхода в 1977 году.

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Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, эту версию в последний раз показали в декабре 1978-го — а с тех пор ее копии использовались только для домашнего просмотра.

Джордж Лукас начал вносить правки в фильм уже в 1981 году, во время первого повторного проката, и много лет отказывался показывать оригинальную версию ленты. В 2004 году, когда журналисты спросили, почему он не хочет выпустить оригинал вместе со специальной версией, Лукас заявил, что спецверсия — это именно тот фильм, который он хочет видеть на экране, а старую версию "пусть смотрят дома на видеокассетах те, кому это нужно".

"Я не собираюсь тратить время и миллионы долларов на реставрацию того, что для меня больше не существует. Жаль, что вы так увлеклись наполовину готовым фильмом", — объяснял режиссер.

Британскому институту кинематографии пришлось договариваться со студиями Disney и Lucasfilm, чтобы получить права на показ отбракованной версии "Звездных войн".

Фильм-раритет покажут дважды в день открытия британского фестиваля, 12 июня. Предполагают, что билеты на показ раскупят очень быстро, ведь это действительно будет редкой возможностью для киноманов. Hollywood Reporter выражает надежду, что впоследствии шанс оценить оригинальную ленту Лукаса получат и ценители кино в Соединенных Штатах.

Ранее мы сообщали, что знаменитый фанат вселенной "Звездных войн", британец Люк Кей, решил выставить на аукцион собственную коллекцию игрушек, костюмов и других атрибутов, связанных с франшизой.

Также стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо является фанатом "Звездных войн" и тоже насобирал коллекцию артефактов, — причем на аукционах обычно покупает их тайно, пользуясь псевдонимом.