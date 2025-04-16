У Британії вперше за майже пів століття покажуть "справжню" версію "Зоряних війн"

Під час кінофестивалю, що пройде у Великій Британії у червні, публіці вперше за 47 років покажуть оригінальну версію "Зоряних війн". Режисер Джордж Лукас "відбракував" її невдовзі після виходу у 1977 році.

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Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Як зауважує видання, цю версію востаннє показали у грудні 1978-го – а з того часу її копії використовувалися лише для домашнього перегляду.

Джордж Лукас почав вносити правки до фільму вже у 1981 році, під час першого повторного прокату, і багато років відмовлявся показувати оригінальну версію стрічки. У 2004 році, коли журналісти запитали, чому він не хоче випустити оригінал разом зі спеціальною версією, Лукас заявив, що спецверсія – це саме той фільм, який він хоче бачити на екрані, а стару версію "нехай дивляться вдома на відеокасетах ті, кому це потрібно".

"Я не збираюся витрачати час та мільйони доларів на реставрацію того, що для мене більше не існує. Шкода, що ви так захопилися напівготовим фільмом", – пояснював режисер.

Британському інституту кінематографії довелося домовлятися зі студіями Disney та Lucasfilm, щоб отримати права на показ відбракованої версії "Зоряних війн".

Фільм-раритет покажуть двічі у день відкриття британського фестивалю, 12 червня. Припускають, що квитки на показ розкуплять дуже швидко, адже це дійсно буде рідкісною можливістю для кіноманів. Hollywood Reporter висловлює сподівання, що згодом шанс оцінити оригінальну стрічку Лукаса отримають і поціновувачі кіно у Сполучених Штатах.

Раніше ми повідомляли, що знаменитий фанат всесвіту "Зоряних війн", британець Люк Кей, вирішив виставити на аукціон власну колекцію іграшок, костюмів та інших атрибутів, пов’язаних із франшизою.

Також стало відомо, що актор Леонардо Ді Капріо є фанатом "Зоряних війн" і теж назбирав колекцію артефактів, – причому на аукціонах зазвичай купує їх приховано, користуючись псевдонімом.