Мегафан франшизи "Зоряні війни" продає свою колекцію: її оцінюють в $1 млн (фото)

Всесвітньо відомий мегафан всесвіту "Зоряних воєн" з Великої Британії Люк Кей вирішив виставити на аукціон предмети з цієї космічної кіносаги. В ній будуть іграшки, оригінальні костюми та предмети персонажів.

56-річний фанат франшизи "Зоряні війни" Люк Кей з Великої Британії продає свою величезну колекцію іграшок і пам’ятних речей, що пов'язана з цим кіновсесвітом. Про це пише британське видання Mirror.

ЗМІ пише, чоловік є одним з найбільших колекціонерів предметів зі всесвіту "Зоряних воєн". Він навіть встиг змінити своє ім'я на Люка Скайвокера, одного з протагоністів легендарної космічної саги.

Люк Кей зі своїми експонатами (фото: Mirror)

Колекціонер зізнається, що збирає предмети з франшизи з моменту, коли йому виповнилося 13 років. За цей час він встиг зібрати рідкісні та унікальні предмети, вартість яких оцінюється в десятки тисяч доларів США.

Сам актор, як пишуть журналісти, став дуже відомиv навіть серед членів знімальної групи легендарного всесвіту, а також добре дружив з Керрі Фішер та Марком Гемілом, які зіграти принцесу Лею та Люка Скайвокера.

"Моя колекція дуже важлива для мене, але зараз вона така величезна. Я ніколи не зможу продати лише кілька фрагментів — я хочу зберегти колекцію в цілому, щоб люди могли нею насолоджуватися", — зізнався чоловік.

Люк Кей зі своїми експонатами (фото: Mirror)

ЗМІ пише, що перші 230 лотів будуть виставлені на аукціон Wessex Auction Rooms у графстві Вілтшир, і цей продаж приверне увагу шанувальників у всьому світі. Всю колекцію також було виставлено онлайн, аби істинні поціновувачі франшизи змогли роздивитися унікальну колекцію чоловіка.

Серед виставлених лотів будуть персоналізовані номерні знаки, оригінальні іграшки, повноформатні моделі штурмовиків і низка костюмів з цієї франшизи. Загалом колекціонер хоче продати 16 тися найменувань, які стосуються реквізитів з фільмів "Зоряні війни", "Стар Трек" та "Чарівник з планети Оз".

Нагадаємо, Фокус писав, що в США продали на аукціоні предмети із "Гри престолів". Телеканал HBO разом з аукціонним домом влаштував розпродаж понад 900 лотів з реквізитом зі знаменитого серіалу. Найдешевшим лотом був сірий замшевий костюм Дейнеріс за $112,5 тис., а найдорожчим — Залізний трон за $1,49 млн.

Також ми розповідали, що графіті Бенксі виставили на аукціон разом з будинком. Роботи Бенксі відомі в усьому світі. Попри це міська влада припускає, що його картини можуть бути зафарбовані або прибрані зі стіни будинку.