У США продали на аукціоні предмети із "Гри престолів": серед них був Залізний трон (фото)

Телеканал HBO разом з аукціонним домом влаштував розпродаж понад 900 лотів з реквізитом зі знаменитого серіалу. Найдешевшим лотом був сірий замшевий костюм Дейнеріс за $112,5 тис., а найдорожчим — Залізний трон за $1,49 млн.

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Аукціонний дім Heritage Auction спільно з телеканалом HBO виставили на продаж величезну колекцію реквізиту, яким користувалися актори під час зйомок серіалу "Гра престолів". Про це повідомляє Associated Press

Журналісти пишуть, що загалом на аукціон були виставлено понад 900 лотів, а у торгах взяли участь близько 4 500 учасників. Загалом аукціонери та телеканал зібрали $21,1 мільйона доходів з продажу реквізиту.

Медіа зазначає, що найдорожчим лотом стала репліка Залізного трону. Для аукціону виготовили точну копію трону з пластику, а потім його пофарбували металевою фарбою та прикрасили коштовностями. Покупці активно торгувалися шість хвилин і зрештою купили за $1,49 мільйона.

лоти з "Гри престорів" (фото: AP)

ЗМІ пише, що окрім бажаного Залізного трону, понад 30 інших лотів продали за шестизначні суми. Зокрема серед найцікавіших були:

фірмовий меч Джона Сноу "Довгий кіготь" заплатити $400 000;

комплект Джона Сноу з "Нічної варти" з плащем — $337,5 тис.;

cірий замшевий костюм Дейнеріс — $112,5 тис. (стартова ціна — $12,5 тис.);

червона оксамитову сукню Серсеї — $137,5 тис. (стартова ціна — $15 тис.).

чорний обладунок Джеймі Ланністера — $275 тис.;

броня Королівської гвардії Джеймі Ланністера і його меч "Вірний клятві" — за $212,5 тис.

Журналісти додають, що за значну суму також продали обладунки королівської варти, які носив персонаж Грегор "Гора" Кліган. За нього на аукціоні виторгували продали за $212, 5 тис.

Нагадаємо, Фокус писав про перші враження від початку другого сезону серіалу "Дому Драконів", що є спін оффом знаменитої саги. Старт другого сезону "Дому Дракона" дещо розчаровує, але несподіваний фінал різко підвищує градус жорстокості.