В США продали на аукционе предметы из "Игры престолов": среди них был Железный трон (фото)

Телеканал HBO вместе с аукционным домом устроил распродажу более 900 лотов с реквизитом из знаменитого сериала. Самым дешевым лотом был серый замшевый костюм Дейнерис за $112,5 тыс., а самым дорогим — Железный трон за $1,49 млн.

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Аукционный дом Heritage Auction совместно с телеканалом HBO выставили на продажу огромную коллекцию реквизита, которым пользовались актеры во время съемок сериала "Игра престолов". Об этом сообщает Associated Press

Журналисты пишут, что всего на аукцион были выставлены более 900 лотов, а в торгах приняли участие около 4 500 участников. В целом аукционеры и телеканал собрали $21,1 миллиона доходов с продажи реквизита.

Медиа отмечает, что самым дорогим лотом стала реплика Железного трона. Для аукциона изготовили точную копию трона из пластика, а затем его покрасили металлической краской и украсили драгоценностями. Покупатели активно торговались шесть минут и в итоге купили за $1,49 миллиона.

лоты из "Игры престолов" (фото: AP)

СМИ пишет, что кроме желаемого Железного трона, более 30 других лотов продали за шестизначные суммы. В частности среди самых интересных были:

фирменный меч Джона Сноу "Длинный коготь" заплатить $400 000;

комплект Джона Сноу из "Ночного дозора" с плащом — $337,5 тыс;

серый замшевый костюм Дейнерис — $112,5 тыс. (стартовая цена — $12,5 тыс.);

красное бархатное платье Серсеи — $137,5 тыс. (стартовая цена — $15 тыс.).

черный доспех Джейми Ланнистера — $275 тыс;

броня Королевской гвардии Джейми Ланнистера и его меч "Верный клятве" — за $212,5 тыс.

Журналисты добавляют, что за значительную сумму также продали доспехи королевской стражи, которые носил персонаж Грегор "Гора" Клиган. За него на аукционе выторговали продали за $212, 5 тыс.

Напомним, Фокус писал о первых впечатлениях от начала второго сезона сериала "Дома Драконов", являющегося спин-оффом знаменитой саги. Старт второго сезона "Дома Дракона" несколько разочаровывает, но неожиданный финал резко повышает градус жестокости.