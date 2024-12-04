Мегафан франшизы "Звездные войны" продает свою коллекцию: ее оценивают в $1 млн (фото)

Всемирно известный мегафан вселенной "Звездных войн" из Великобритании Люк Кей решил выставить на аукцион предметы из этой космической киносаги. В ней будут игрушки, оригинальные костюмы и предметы персонажей.

56-летний фанат франшизы "Звездные войны" Люк Кей из Великобритании продает свою огромную коллекцию игрушек и памятных вещей, связанную с этой киновселенной. Об этом пишет британское издание Mirror.

СМИ пишет, что мужчина является одним из крупнейших коллекционеров предметов из вселенной "Звездных войн". Он даже успел сменить свое имя на Люк Скайуокер, как у одного из протагонистов легендарной космической саги.

Люк Кей со своими экспонатами (фото: Mirror)

Коллекционер признается, что коллекционирует предметы из франшизы с момента, когда ему исполнилось 13 лет. За это время он успел собрать редкие и уникальные предметы, стоимость которых оценивается в десятки тысяч долларов США.

Сам актер, как пишут журналисты, стал очень известен даже среди членов съемочной группы легендарной вселенной, а также хорошо дружил с Кэрри Фишер и Марком Хэмиллом, которые сыграли принцессу Лею и Люка Скайуокера.

"Моя коллекция очень важна для меня, но сейчас она так огромна. Я никогда не смогу продать лишь несколько фрагментов — я хочу сохранить коллекцию в целом, чтобы люди могли ею наслаждаться", — признался мужчина.

Люк Кей со своими экспонатами (фото: Mirror)

СМИ пишет, что первые 230 лотов будут выставлены на аукцион Wessex Auction Rooms в графстве Уилтшир, и эта продажа привлечет внимание поклонников во всем мире. Вся коллекция также была выставлена онлайн, чтобы истинные ценители франшизы смогли рассмотреть уникальную коллекцию мужчины.

Среди выставленных лотов — персонализированные номерные знаки, оригинальные игрушки, полноформатные модели штурмовиков и ряд костюмов из этой франшизы. В целом коллекционер хочет продать 16 тысяч наименований, которые касаются реквизитов из фильмов "Звездные войны", "Стар Трек" и "Волшебник с планеты Оз".

Напомним, Фокус писал, что в США продали на аукционе предметы из "Игры престолов". Телеканал HBO вместе с аукционным домом устроил распродажу более 900 лотов с реквизитом из знаменитого сериала. Самым дешевым лотом был серый замшевый костюм Дейнерис за $112,5 тыс., а самым дорогим — Железный трон за $1,49 млн.

Также мы рассказывали, что граффити Бэнкси выставили на аукцион вместе с домом. Работы Бэнкси известны во всем мире. Несмотря на это городские власти предполагают, что его картины могут быть закрашены или убраны со стены дома.